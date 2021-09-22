Алексей Исаев. Героическая оборона Одессы
Алексей Валерьевич Исаев рассказывает о героической обороне Одессы.
Успешная оборона города Одессы осуществлялась с 5 августа — 16 октября 1941 года войсками Отдельной Приморской армии (генерал-лейтенант Г.П. Софронов, с 5 октября — генерал-майор И.Е. Петров), силами и средствами Одесской военно-морской базы (контр-адмирал Г.В. Жуков) и Черноморского флота (вице-адмирал Ф.С. Октябрьский), против немецко-румынских войск (4-й румынской армии, 72-й немецкой пехотной дивизии и сил люфтваффе).
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