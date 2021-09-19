Судя по карте Келлера 1590 г, на месте современной реки Анадырь находилась очень большая река Кутиарис. На современной карте видно, что нижняя часть реки Кутиарис затонула и на её месте образовался Анадырский залив, образно говоря «дыра». Вся нижняя часть реки утонула в океане, ушла в «дыру». Там образовалось Берингово море. Фиолетовый контур на картинке означает границу затонувших земель. По предложенной версии здесь находился «Остров Макарийский» (она заштрихована) на Чукотке. Он с одной стороны омывается Ледовитым и Тихим океаном, а с другой стороны большой рекой Кутиарис. Во время природной катастрофы эта земля затонула. От неё остался только остров Святого Лаврентия. Там был форпост Гамаюнов-Посейдонов морских стражей Рая.

На этой реке Кутиарис (Анадырь) 3 крупных древних города. Начнём с устья, где Анадырь впадает в Анадырский залив Берингова моря.

1. Первый город ближе к устью Тендук (Tenduc). Это крупный город, судя по рисунку. Он находится на правом берегу реки Анадырь по течению в месте впадения современной реки Танюрен в реку Анадырь. С ним совпадает современное село Краснено и озеро Краснено.

Вот фотография села Краснено с канадскими домиками. Людей там живёт мало и всего 5 детей. Все уехали в город Анадырь.

Идеальное место расположения древнего Тендука на сопках-горах, расположенных рядом с селом (красный треугольник).

Сама область на карте Келлера называется Тендук. Сейчас это современная Анадырская область.

Современный город Анадырь расположен довольно далеко от древнего Тендука.

2. Второй город Закабир (Zacabir). В нём находился Замок УиХама. Его и сейчас можно найти, ведь эта земля не утонула. С городом Закабир совпадает современный город Усть Белая. Замок УиХама должен находиться в районе города Усть Белая и села Снежное.

Как раз в этом месте кое-что сохранилось. Там найдены могильники. Вот что пишется в Википедии.

«Усть-Белая — разновремённый могильник, находится на вершине Усть-Бельской сопки. Памятник смешанный, сочетает в себе остатки нескольких культурно-исторических этапов, состоит из 15 низких и плоских курганов диаметром 3-12 м и −3-х ям» (Википедия). Там было найдено бронзовое шило.

«На сопке в районе села в конце 1950-х гг. археологом Н.Н. Диковым был открыт уникальный древнеюкагирский могильник, который дал материал по неизвестной культуре, названной впоследствии усть-бельской. Рядом с могильником по берегам реки расположено много неолитических стоянок. На восточной оконечности села, на склоне береговой террасы находится старинное казацкое кладбище, частично уничтоженное в результате строительства в его черте складов. Сохранились могильные деревянные кресты, а тела были перезахоронены на сельском кладбище, в километре ниже по течению. Очевидцы рассказывают, что когда вскрыли одну из могил, то обнаружили в гробу казака гигантского роста, с черной окладистой бородой, в богатом кафтане. На груди у него был золотой крест, а сбоку лежала сабля. В руках он держал литровый штоф водки. Водку выпили те, кто участвовал в перезахоронении. Хвалили, что, мол, очень хорошая, сейчас такую не делают. Куда делись остальные вещи — неизвестно. На могиле, в которой находилось тело казака, сейчас установлен обелиск». (Усть-Белая, интернет)

К сожалению никаких остатков Замка УиХама там не обнаружено. Но следы древней жизни всё- таки остались в виде курганов. А развалины замка надо найти, как доказательство верности карты Келлера. Жаль в интернете нет никаких фотографий этих мест.

3. Третий город Abizis (Абизис) лежит между хребтом слева и южнее вышеназванными двумя городами (современных Краснено и Усть Белая). Это самый крупный город из трёх. Это место попадает в район современной горы Остряк недалеко от современной реки Маин-притоке Анадыри. На карте Келлера реки Маин почему-то нет. Там никаких поселений нет. Рядом с городом надпись. «Правитель этого региона (регион назван на карте Тендук) потомок короля УиХама а также пресвитера Иоана, потому как Великие Хамы всегда выдавали свих дочерей за потомков Иоана для того чтобы облагородить свой род».

Выясняется, что здесь в регионе Тендук проживал смешанный род Уи и Иоанна-двух царских родов (Египта сибирского). Так как это крупный город, то в этой местности что-нибудь должно остаться от древнего города.

А выше Тендука обозначен регион Унг, который принадлежал Гамаюнам.

ИТАК. Река Анадырь раньше называлась Кутиарис. На ней надо найти 3 древних города Тендук, Закабир и Абизис. Это города смешанного рода Исполинов Гамаюнов и Иоанна.

Гамаюны из рода Посейдона-моряки. Морской чин Юнга вероятно произошёл от Вождя Гамаюнов Унга ( Хам Унг-ГамЮнг). Ему в фольклоре соответствует Птица Гамаюн. Когда «птица Гамаюн» летит со стороны восхода, следом за ней приходит буря (п.73).

Кутиарис и Якутия.

Название Кутиарис явно связано с именем Кута, именем которого стала называться Якутия (ИеКутия). С этим легендарным именем связаны топонимы города Усть-Кут, река Кута, город ИрКутск. От реки Лены (там Иркутск) до Чукотки (там река Кутиарис) простирается это имя.

Интересные моменты выясняются при чтении в википедии о происхождении названия Якутия. Выясняется, что якуты себя называют Саха, а не якутами. Назвали якутов якутами русские, когда пришли сюда. То есть русские, а конкретно русские казаки (не россы) точно знали, что эта земля принадлежала в древности некому Вождю Куту и он им был не чужой. Он явно был их вождём (русских казаков). Казаки раньше себя русскими не называли. Они стали так себя называть, когда вошли в союз с Росами. Они просто возвратили ранее им принадлежавшие владения, из которых их «выселило» похолодание.

Если придерживаться гипотезы наименований объектов именами героев-союзников Гекаты (увековечиваются в наименованиях созвездий, рек, городов, то есть делаются «бессмертными» все, кто пал жертвой в «войне богов» и все, кто победил в этой войне на стороне Жрицы Луны), то надо искать некую личность Кута в «войне Богов».

Здесь на реке Кутиарис (Анадырь) жил «Кути Арис»-Почти что Бог Войны Арес греческий или Арий. А ведь он должен быть царём этих мест от Лены до Чукотки.

По предлагаемой версии события в Мифах Древней Греции, Библии, Истории Геродота происходили одновременно и описывали самое грандиозное событие в мире-Исход народов с Севера и Дальнего Востока на Урал из-за природной катастрофы и развернувшуюся последующую борьбу трёх «партий» за власть: местных родов Змея и Дракона (Урал) с пришельцами Посейдоном и Зевсом, которые тоже были здесь не чужими, а уроженцами и правителями этих мест. Поэтому, можно обратиться к вышеперечисленным источникам, чтобы узнать о личности Кута.

А вот как Чукотка и Анадырь вернулись в Россию. Это описано в истории Анадыря.

Город Анадырь.

Название Анадыря явно связано с именем ПервоМатери Анны. Даже на старинной карте Келлера эти места названы её именем. Современный Берингов пролив на этой карте назван Анниан, на Чукотке горы так и называются до сих пор Анюйские горы.

В середине Дежнёв. Памятник Дежнёву в Якутске.

В 1648 году Семёном Дежнёвым в устье Анадыря было заложено зимовье, на месте которого впоследствии был основан Анадырский острог. Сюда, до его упразднения в 1770 году, ежегодно в конце зимы приезжали купцы для меновой торговли с чукчами.

«За время службы имел 13 ранений, включая 3 тяжёлых. Судя по сохранившимся источникам, его отличали надёжность, честность, миролюбие и желание решать спорные дела без кровопролития».

«А шел я, бедной Семейка, с товарищи до Анандиры реки ровно десять недель, и пали на Анандырь реку вниз близко моря, и рыбы добыть не могли, лесу нет. И з голоду мы, бедные, врознь розбрелись. И вверх по Анандыре пошло двенатцать человек». Его отряд был из 24 человек. (Товарищ-младший чин у казаков).

Всего за один год он сумел договориться с чукчами и они приняли российскую власть.

Вот так, всего лишь «один бедный Семейка» дал России Восточную Сибирь и Чукотку и чуть не сгинул от голода со своим отрядом на реке Анадырь. А говорят- «один в поле не воин».

«Коренное население Анадыря и всего региона – чукчи, эвены, эскимосы и чуванцы. Они занимаются традиционными промыслами: ловят рыбу, разводят оленей, охотятся на китов».

Город Анадырь построен на вечной мерзлоте . Построен русскими (казаками) первопроходцам и современными строителями (в интернете о них нет информации). Надо отдать им должное. Ничто их не останавливало, ни вечная мерзлота, ни суровый климат. Там даже лесов нет, ничего не растёт, кроме низкорослой растительности. Только медведи бродили.

«Лесов в бассейне реки Анадырь нет, лишь редкие рощи лиственницы и чозении встречаются в верховьях.

Регулярно встречается бурый медведь, лось, дикий северный олень, горностай, заяц-беляк, росомаха, рысь, выдра. В верхнем и среднем течении американская норка, соболь».

А в древности здесь ещё не был залива, а была хорошая земля и протекала река Кутиарис (Анадырь). Вечной мерзлоты не было. Был тёплый климат. Был Рай. Почему наступило резкое похолодание, нам неведомо.

Город Анадырь сейчас столица Чукотки. Это морской ПОРТ.

Посмотрите на карту. За рекой Леной простиралась огромная земля, когда вы представите на месте морей Чукотского, Берингово, Охотского, Японского, Жёлтого твердь земную. Землю КутиАриса.

В заставке изображён на фото замок в Ирландии 4 в, как прообраз древних городов.

Статьи на сайте «Ящик Пандоры», рубрики «Свобода слова» и «История».

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

4. Славяне и Слава Господня в Острожской библии.

5. Как Гостяту и Северяту превращали в «иудохазарский каганат».

6. «Светильник» в Острожской Библии.

7. «Слава Господня» как непобедимое оружие в Острожской Библии.

8. Европа и Азия (Исход).

9. Исход в Острожской Библии. Безжалостный и беспощадный.

10. «Золотое Руно». ( О Ясоне и Медее).

11. Герои греческих мифов-реальные великие исторические личности.

12. Библейский Исход в Мифах Древней Греции.

13. Трагедия Древнего Урала. Зороастр.

14. Город Самара и Древний Вавилон.

15. Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал. (Кир, Крёз в «Истории» Геродота)

16. Алтай, «Три Мага» и Урал. Скорпион для Великого Кира.(Смерть Кира).

17. «Фороней» в мифах Древней Греции и …город Воронеж.

18. Верные спутники Ориона-Лебедь, Ворон, Собаки, Лиса и города

Лебедянь, Воронеж, Нововоронеж, Лиски. Гора Белуха на карте 1590 года.

19. Царевна Лебедь и Крест. Созвездие Близнецы и города Ярославль и Кострома. Русские.

20. Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы Столпы.

21. Русский Медведь и Сибирь. Созвездия Большая и Малая Медведица. Кто убил Великого Кира.

22. Куда пропал «величайший» праздник «избиение магов» в Истории Геродота. Его празднование в Европе и России.

23. Звёзды Геродота. Группа Крёза на звёздном атласе. Звезда магов. Часть 1.

24. Звёзды Геродота. Группа созвездий Ориона-Великого Кира. Часть 2.

Атлас звёздного неба как самый правдивый артефакт. Михаил Архангел.

25. Звёзды Геродота. Группа созвездий Орфея на звёздном атласе. Часть 3.

Чёрный Лебедь и Чёрная Корона.

26. Города Сибири и Урала на древнегреческой карте 6 века. Кемерово-святилище Химеры.

27. Исход из Сибирского Египта. Часть1. Путь в «Египет». (Путь предков троянцев в Сибирский Египет)

28. Исход из Сибирского Египта. Часть 2. «Троянцы» уходят из «Сибирского Египта». Город Златоуст и город Мармора.

29. Исход из Сибирского Египта. Часть 3. Война «Троянцев» за Новый «Египет». Путь к Волге.

30. Исход из Сибирского Египта. Часть 4. Война «Троянцев» за Русскую Равнину. Смерть вождя. Чаша Грааля.

31. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 1. Архангелы. «Царю Царствующих».

32. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 2. Ангелы и Музы Древней Греции.

33. Падшие Ангелы. Восстание элит.

34. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 1. Пророчество 7 церквям.

35. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 2. Трагедия Денницы.

36. В оригинале Острожской библии нет Израиля. Дополненное издание от 14.12.2018.

37. Лев, Медведь, Барс, Дракон в Книге пророка Даниила. Символы Казани Барс и Дракон.

38. Великое опустошение в Книге пророка Иеремии. Сербы и «Истребители народов» Лев, Волк, Барс. 28.01.2019г.

39. Адские машины в Книге пророка Иезекии. Месть 7-ми Ангелов. От 13.02.2019г.

40. Найти Иерусалим. Иерусалим в Книге пророка Иезекии и город Саратов.

41.Навуходоносор и Архангел Иегудиил. От 27.04.2019г.

42.Мадабская карта. Библейские города находятся в «РОСДАНЕ», а не в Израиле. От 16.06.2019г. (Продолжение темы о сибирских городах на древнегреческой карте, п. 26)

43. «Небесные корабли» Архангелов и города Орёл, Воронеж, Курск, Скопин, Гусь Железный и т.д. «Чёрный Ворон» Михаила Архангела. От 06.07.2019г.

44. Михаил Архангел и Иисус Навин. Три сына Вождя. От 15.07.2019

45. Михаил Архангел и его война в библии. Часть 1. Галгал-Иерихон-Гай-Иерусалим

От 14. 08. 2019

46. Михаил Архангел и его война на Русской равнине. Часть 2. Гаваон и др. библейские города. Смерть 5 царей. От 15. 08. 2019

47. Михаил Архангел. Конец войны. Часть 3. Города Муром, Нижний Новгород, Арзамас и др. От 01. 09. 2019.

48. Падшие Ангелы в Мифах Древней Греции. Марс и Красный Дракон. От 13. 09. 2019

49. Руины Рязани на карте Московии 1706 г. Город Рязань и библейский город Ресен. От 7. 10. 2019.

50. Киев не мать городов русских. От 16. 10. 2019.

51. Троян, Ярило и Георгий Победоносец как персонажи русской истории. От 29. 10. 2019.

52. О «документальном» фильме «Рюриковичи» 2019 г. От 7. 11. 2019. Тонких Г.Л.

53. Синеус и Трувор. Кто сказал, что это мифические герои. Города Изборск, Псков, Новгород Северский. От 19. 11. 2019.

54. Смерть Олега Вещего. Где его могила. Город Череповец и Лобное место. От 25. 11. 2019.

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57. Асгард земля «Одина». Северный Казахстан. От 26. 01. 2020.

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59. Рязанский Армагеддон. Древнее царство Рязанское. Версия. От 23. 04. 2020. (Продолжение «Руины Рязани…» п. 49).

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64. Странности древней истории Грузии. Древние названия России. (Грузия) ( Этруски) От 15. 07. 2020.

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78. Всадники Апокалипсиса находятся в Петербурге. От 11.06.2021г.

79. Рай. Часть 1. Райская земля в Магаданском крае на карте Келлера 1590 г. Катастрофа на Чукотке. От 19.07.2021г. Тонких Г.Л.

80. Рай. Часть 2. Рай в Библии, Мифах Древней Греции, мифах Славян и т.д. (Китайский Рай). От 21.07.2021г.

81. Рай. Часть 3. Где был Рай Израиля, Мусульманский Рай, Рай Индийский. От 19.08.2021г.

82. Древние города Охотского моря на реках Охота, Уда, Пенжина, Амур. Страна Лемурия и Ламское (Охотское) море. От 15.09.2021г.

83. Древние города на реке Анадырь на Чукотке на карте Келлера 1590 г. Название Якутия. От 19.09.2021г. Тонких Г.Л

*Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме).