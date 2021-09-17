Об этой трагической истории, произошедшей в столице Армении 16 сентября 1976 года, долго ничего не писали. Однако земля слухами полнится. Народ живо обсуждал то, произошло на Ереванском озере, хотя подробностей никто еще не знал. Говорили только, что с набережной в воду рухнул троллейбус, и погибло немало людей. Еще ходили слухи, что спасатели подоспели вовремя, действовали быстро, оперативно и успели выручить из беды несколько десятков пассажиров. На самом деле, это сделал один человек – Шаварш Карапетян.

Высокий, крепкий, черноволосый парень совершал пробежку по берегу озера. Это была обычная тренировка мастера подводного плавания, многократного чемпиона мира, Европы и Советского Союза. Впрочем, она была обычной лишь для этого молодого человека. Непривычный к нагрузкам ахнул бы от удивления – за плечами Шаварша был… 25-ти килограммовый рюкзак с песком. С ним он каждый раз преодолевал расстояние в двадцать с лишним километров.

Вместе с Карапетяном тренировались его брат Камо, другие молодые ребята и девчонки. Занятия уже заканчивались, спортсмены выбежали на дамбу. И вдруг…

Это было похоже на кадр из фильма ужасов: со страшным грохотом троллейбус, набитый пассажирами, и с огромной высоты упал в воду. Вверх взмыли столб брызг и туча песка. Громадная машина быстро исчезла в воде, оставив на поверхности лишь верхушки штанг. И – тишина.

Позже выяснилось, что несчастье случилось из-за человека, который повздорил с водителем троллейбуса. Он сильно ударил сидящего за рулем, и тот, резко вывернув руль, потерял сознание. Неуправляемая машина, набирая скорость, понеслась к краю набережной…

Через несколько секунд после падения троллейбуса поверхность воды зарябила: несколько пассажиров сумели выбраться из салона. Но их было немного – большинство людей оставались на дне. Если сразу не прийти им на помощь, они погибли бы…

Шаварш, не раздумывая, сбросил рюкзак, стянул тренировочный костюм и кроссовки. Он сотни раз бросался в воду, но в такую – грязную, мутную и холодную – впервые. Но Шаварш не раздумывал. Счет шел не на минуты – на секунды.

«Сразу сказал ребятам, чтобы не вздумали прыгать за мной, тем более нырять, – рассказывал Карапетян в одном из интервью. –Толик, второй мой брат, в тот день сдавал экзамен в ГАИ и пропускал тренировку. Поэтому я лишь Камо разрешил войти в воду, чтобы наверху принимал у меня людей. Утопающие порой ведут себя неадекватно, цепляются за все живое и невольно тащат на дно спасателей. А у нас в команде были молоденькие девчонки, по сути, дети. В свои двадцать три года я чувствовал себя вожаком, который отвечает за других, поэтому велел, чтобы все вместе с тренером ждали на берегу».

Шаварш нырнул в первый раз, разбил окно троллейбуса, сильно поранив себе руки и ноги. Но в горячке этого не заметил, да и не до того было. С трудом на десятиметровой глубине узрел в салоне тела людей. Некоторые были в сознании, жестами молили о помощи… Карапетян схватил человека, который оказался поблизости, резко оттолкнулся и взлетел на поверхность. На это у него ушло десятка два секунд. Шаварш же мог находиться под толщей воды до шести минут…

Началось беспримерное соревнование человека со смертью. Карапетян беспрерывно опускался на дно, находил очередное тело и поднимал его на поверхность. В таком марафоне таилась опасность – можно было сбить дыхание, и мозг мог не выдержать дефицита кислорода.

Необходимо было хотя бы ненадолго расслабиться, сделать несколько вдохов и выдохов. Однако разгоряченный Шаварш очень торопился и, нырнув в очередной раз, едва сам не рухнул в темноту. Но все же нашел в себе силы вернуть сознание, однако не до конца и вместо человека схватил подушку от сиденья троллейбуса. Он понял свою оплошность уже наверху. Потом часто вспоминал этот эпизод и терзался – ведь мог спасти еще одну жизнь…

Шаварш все нырял и нырял – без устали, уже автоматически. Людей, которых он вытаскивал из воды, принимал его брат Камо и другие спортсмены. На лодке они отвозили их на берег, куда уже примчалось несколько машин «Скорой помощи».

Весть о том, что случилось на Ереванском озере, мгновенно разлетелась по городу. Узнал о ней и отец Карапетяна, который работал директором автобазы Минпромстроя. Он знал, что его сын тренируется неподалеку и был уверен, что Шаварш придет на помощь пострадавшим. Прислал кран и сам приехал на место катастрофы.

Не прошло и часа, как троллейбус извлекли из воды. И тут Карапетян не остался безучастным. Окровавленный, измученный, замерзший: вода была очень холодная – всего 12-13 градусов – он снова ринулся под воду, закреплять тросы крана…

Карапетян был человеком молодым, сильным, прекрасно подготовленным. Но сколько здоровых и тренированных смогли бы повторить то, что совершил Шаварш? Сам он говорил, что судьба готовила его именно для этих заплывов, ставших главными в его жизни. И, конечно, для тех, кого он буквально вытащил с того света.

Спустя много лет Шаварш рассказывал: «Тогда было не до арифметических подсчетов, но потом прикидывал: тридцать пять или тридцать шесть пассажиров, увы, не все выжили. Я ведь и бесчувственные тела вытаскивал в надежде, что на берегу откачают. Нырял, пока не сказали: хватит, дальше бессмысленно, шансов нет. В салоне троллейбуса находились девяносто один пассажир плюс водитель. Спаслись сорок шесть человек, ровно половина. Двадцать из них откачали в больнице, вот их и могу условно записать на свой счет…»

Эти люди по гроб жизни были благодарны Карапетяну. Он встречался с ними, и каждый считал Шаварша членом своей семьи. Они обнимали его, глаза многих были залиты слезами, молились. Воистину, сам Бог послал этого отважного человека на место катастрофы.

На вопрос, как ему удалось совершить подвиг на Ереванском озере, Карапетян ответил: «Просто я был ближе всех…»

Спасение людей дорого стоило Шаваршу – он тяжело заболел: потерял много крови, переохладился, получил сильнейший стресс. Пришлось долго лечиться. Его спортивная карьера, которая была на взлете, грозила закатиться. Но все же еще один мировой рекорд в подводном плавании Карапетяну покорился.

Как он сам говорил – «на запасах организма и морально-волевых качествах. Зубы сцепил и поплыл». Впрочем, это было уже не главное –главное достижение в своей жизни Шаварш установил в сентябре 1976 года. Этот рекорд уже никто никогда не побьет…

Жители Советского Союза узнали о происшедшем только спустя шесть лет, благодаря журналисту «Комсомольской правды» Сергею Лескову. Он случайно узнал обо всем от тренера сборной СССР по подводному плаванию. Прилетел в Армению, разыскал Карапетяна. Так появилось первое упоминание о герое, а затем – огромный очерк еще одного корреспондента «Комсомолки» ныне известного журналиста и писателя Геннадия Бочарова, подробно описавшего то событие, что стало настоящей сенсацией. Шаварша наградили орденом «Знак Почета», хотя, честно, он заслуживал и звания Героя Советского Союза…

Как выяснилось, Карапетян ещё до трагедии на Ереванском озере в 1974 году несколько раз, рискуя жизнью, спасал людей, дважды попадал в ситуации, грозившие ему гибелью.

Однажды Шаварш возвращался домой на автобусе. На крутом подъеме водитель, заметивший неполадки с мотором, вышел из кабины. Через секунду неуправляемая машина тронулась с места. Но Карапетян не растерялся, локтем разбил стекло кабины, вывернул руль и нажал на тормоз. Автобус, который, который уже набирал скорость, замер в нескольких метрах от пропасти. Пассажиры, кажется, даже не успели испугаться…

А в феврале 1985 года, когда вспыхнуло огромное пламя в ереванском спортивно-концертном комплексе, Шаварш одним из первых бросился помогать пожарным. И снова спасал чужие жизни, рискуя потерять свою. «Я надышался угарным газом и потерял сознание, – рассказывал Карапетян. – Вместе со мной – еще несколько человек. Нас вытащили на улицу, уложили аккуратно на травке. Всех пожарных отвезли в ближайшую больницу. А я вроде как не их, посторонний. Кто-то сказал: “Да он и не дышит. В морг его”. Но тут уже пришла моя очередь на чудесное спасение. Какой-то таксист решил проверить пульс. Нащупал, подхватил на руки, отнес в машину и помчался в госпиталь. Но не в тот, куда всех свозили, а в дальний, где не было очереди. Врачи сразу ко мне побежали и откачали…»

Шаварш Владимирович Карапетян – поистине герой настоящего времени. Потому что подвиги – «не ржавеют»…





