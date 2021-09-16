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Стратегия региональной цивилизации. Михаил Величко

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Может ли быть реализован проект "СССР 2.0"? Как можно охарактеризовать сегодняшнюю элиту? Есть ли положительный образ будущего у России?

02:07 На сайте Александра Дугина в статье "Манифест Великого Пробуждения" развивается идея, что Россия может эффективно существовать только в формате империей. Последним массивным проектом был СССР. Какова ваша точка зрения на это утверждение? Как может быть технически реализован проект СССР 2.0? 
08:20 Элита не заинтересованна в восстановлении подобия СССР. Почему же в обществе существует желание воплотить этот проект?
23:35 Есть ли в истории нашей страны прецеденты, когда группа мыслителей, носителей образов будущего, смогла зажечь инертное большинство?
26:01 Капитализм, как система доживает свой век – так считает ряд экспертов.
Однако многие очарованы его результатами. Когда наступает момент пресыщения? Когда общество, пропитанное капиталистическими идеями перестаёт воспринимать их?
30:41 Приход к власти людей – носителей образов будущего идёт в разрез с планами Великого Предиктора?
32:07 В России сформировалась критическая масса носителей образов будущего?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=f2mRC0CDkts
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