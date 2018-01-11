Дело Регнума

Обвиняемые — доцент университета информатики Юрий Павловец, сторож одной из брестских школ Дмитрий Алимкин и бывший сотрудник Академии управления, редактор журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко. Все обвиняются по статье 130, часть 3 УК Беларуси — «разжигание национальной, расовой или религиозной вражды или розни».

На наш взгляд судят их за дело, поскольку нечего собственные имперские колониальные амбиции, которые сквозят в проекте «выходцев гнезда щедровитян» под названием Русский мир выдавать за идеалы Русской цивилизации, которая всегда стояла на принципах справедливости. Кто знает, в чём разница между Русским миром и Русской цивилизацией и понял о чём речь — может дальше не читать. Остальные — добро пожаловать в статью.

В Беларуси судят трёх колумнистов агентства «Регнум». Некоторые СМИ трубят в набат о том, что национализм в Беларуси поднял голову и зажимает Русский мир, глашатаями которого являлись эти три журналиста.

Нельзя за совершенно неочевидные „экстремистские” высказывания сразу давать срок. Штраф и условный срок – это по-человечески. На первый раз. А непростые нюансы двух концепций, Русского мира и Русской цивилизации авторы публикации объяснили как смогли.

Часть 3 — это преступление, совершенное группой лиц. Эти лица никогда прежде друг друга не видели, познакомились в клетке зала суда, но за счёт того, что их — авторов — трое, преступление перешло в категорию особо тяжких. Наказание — от 5 до 12 лет лишения свободы. Кроме того, ещё в июне двоим из них — Павловцу и Шиптенко — предъявили обвинение по статье 233 — «незаконная предпринимательская деятельность».

Вот эти слова Сергея Шиптенко из статьи «Жёсткие последствия мягкой белорусизации» рассматривает суд:



«Кирилл Туровский превращён в белорусского мыслителя, Евфросинию Полоцкую объявили белоруской, белорусом объявили польского композитора Михаила Огинского».



«В Беларуси все русское последовательно уничтожается».



«Белорусизация насаждается узким кругом людей».



«В СССР белорусский язык поддерживался искусственно».



«В белорусском языке даже нет всех слов, чтобы высказаться».



Дмитрий Алимкин в статье «Белорусский язык. Не мытьем так катаньем» рассказывает о белорусских детях, которым изучением белорусского языка «испортят навсегда мозги», белорусский язык Алимкин называет «русским диалектом» и использует такие фразы:



«В настоящее время белорусский язык не востребован. Если кто не знает, белорусский язык используют только дикторы радио».



«Люди упорно отказываются отдавать детей в белорусскоязычные классы».



«Белорусским языком пользуются только оппозиционеры».



«Абсолютное большинство белорусов хочет объединиться со своей исторической родиной — Россией».



«У белорусского языка все равно нет никаких шансов».



«Сталин разгромил националистов и остановил белорусизацию».



Вот мнение экспертов республиканской экспертной комиссии при Министерстве информации, которые в каждой из этих статей установили попытку разжигания национальной розни:

«…определяют историю Беларуси как мифическую, белорусский язык — как мертвый, нацеливаясь на российскую аудиторию читателей для формирования враждебного отношения к белорусам как к чуждой группе, занижая их значимость и дискриминируя.



…оценивают проводимую белорусскими властями политику как антироссийскую и направленную на дискриминацию русскоязычного населения Беларуси и пророссийски настроенных граждан, создают у российских читателей чувство возмущения в отношении властей Беларуси. А у белорусских граждан — неприязнь к лицам, проводящим информационную политику в отношении белорусов, что может спровоцировать конфликт на национальном и межнациональном уровне».

ИМПЕРСКИЙ ПРОЕКТ РУССКИЙ МИР

Уже из этих цитат можно сделать выводы о мировоззрении авторов, их написавших.

Но прежде чем переходить к рассмотрению темы того, откуда растут уши Русского мира, напомним один фрагмент из книги Виктора Пелевина Generation «П», где «русская идея» рассматривается не более чем маркетинговый продукт:

«Задача простая. Напиши мне русскую идею размером примерно страниц на пять. И короткую версию на страницу. Чтоб чисто реально было изложено, без зауми. И чтобы я любого импортного п… ра — бизнесмена там, певицу или кого угодно — мог по ней развести. Чтоб они не думали, что мы тут в России просто денег украли и стальную дверь поставили. Чтобы такую духовность чувствовали, б… и, как в сорок пятом под Сталинградом, понял?» (https://eadaily.com/ru/news/2017/06/06/koncepciya-russkogo-mira-luchshiy-sposob-profanacii-blagoy-idei-mnenie).

И такие пожелания по описанию «русской идеи» на минимуме страниц, чтобы затыкать рты «кому надо» и прикрывать «её высокими идеалами» своекорыстные интересы высказываются различным аналитическим коллективам, пишущим сложные и комплексные тексты, регулярно на протяжении многих лет, с тех пор как советская идеология перестала выполнять описанную функцию для партноменклатуры.

Однако, чтобы действительно нести какую-то идею другим, её нужно не по конспекту выучить, а знать глубоко, чувствовать её и тогда нужные в конкретной беседе слова её описывающие сами подберутся. Заучка никогда не сможет вести такого рода беседы, поскольку его понимание идеи ограничено программой конспекта. Да и цели такого «заучки конспекта русской идеи» по сути эксплуататорские — за счёт идеи получить что-то от того, кого он пытается ею охмурить.

Но есть и другой уровень — идейный. А сама Идея, что именно несёт? Какие алгоритмы взаимоотношений устанавливает между теми, кто её разделяет и кто — не разделяет? Посмотрим с этого уровня на идею Русского мира.

Корни идеологемы Русский мир восходят к концу 1990-х годов. Тогда три политтехнолога — Пётр Щедровицкий, Сергей Градировский и Ефим Островский — сконструировали концепт «русского мира» как одно из решений проблемы распадающейся постсоветской среды. В 1999 году в статье Щедровицкого и Ефима Островского под названием «Россия: страна, которой не было» (http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2006/466) был дан откровенный подзаголовок:

«Создать «имидж» России сегодня означает построить новую систему связей между русскими».

Текст читается как манифест о необходимости создания странового имиджа. Авторы явно ссылаются на маркетинговые методы, упоминая, к примеру, сигаретный бренд Camel и запуск Camel Trophy как успешный пример «ребрендинга». В результате понятие Русского мира с момента своего рождения было связано с идеей внутреннего и международного имиджа России.

По словам авторов:

«В течение ХХ века под воздействием тектонических исторических сдвигов, мировых войн и революций, на планете сложился Русский Мир — сетевая структура больших и малых сообществ, думающих и говорящих на русском языке. Не секрет, что на территории, очерченной административными границами РФ, проживает едва ли половина населения Русского Мира.



Государственная форма, возникшая на территории РФ на рубеже 90-х годов, не стала адекватной формой включения российского общества в мировой исторический процесс… Этот процесс современной социальной деградации был компенсирован процессами формирования в течение всего ХХ века масштабной русской диаспоры в мире».

В заключение статья подчеркивает инновационный характер Русского мира как знак новой, глобальной России:

«Русский Мир в Мире Миров, вовлекающий русских всего мира в участие в одном из новых глобальных метапроектов».

И вроде бы эти люди дистанцируются от этно-националистов, стремящихся к этнически чистой России без меньшинств. Термин «русский» в их понимании не имеет этноцентрического характера. Их проект капитального ремонта идентичности России стремился быть всеобъемлющим, рисуя будущее России в диалоге с миром, в комфорте с рыночной экономикой и заимствованием коммерческих стратегий.

Концепция Русского мира никогда чётко не обозначала три элемента в своем составе: политику в отношении ближнего зарубежья (концепция возникла под эгидой исследования политики России в СНГ); взаимодействие России с российскими диаспорами в мире (концепция была создана в период, когда заново открывались «богатства духовной жизни» российской эмиграции); и бренд России как PR и мессианский проект. Но каково главное качество этого проекта? Ответ на этот вопрос даёт ключевой на наш взгляд фрагмент указанной статьи:

«Парадокс сегодняшней ситуации состоит в том, что любая страна, претендующая сегодня на статус «Державы Мира» — или мировой державы, — стремится не только к удовлетворению интересов своих граждан, но и к работе на интересы граждан иных государств. Чем большему числу граждан других государств нужна Россия, тем устойчивее позиции России в мире.



Усиливаются сегодня державы, переходящие от географической рамки имперской политики к культурному империализму. Государства всегда стремились к максимальному числу партнёров на мировой арене. Однако ранее, как правило, речь шла о партнёрах-государствах, позже — партнёрах-корпорациях. Ныне речь идёт об отдельных людях. Русское (российское) государство может искать их в пределах «Русского Мира».

У концепции Русского мира есть сводный брат, «русский вопрос». Термин изначально вышел из знаменитой работы Александра Солженицына 1994 года «Русский вопрос в конце XX-го века». По мнению автора, новая Россия должна возродиться из духовного пепла через воссоединение с досоветским прошлым и возрождение сельского мира, который был разрушен в результате насильственных программ модернизации при Сталине и Хрущеве.



Россия должна порвать с советским экспериментом не только идеологически, но и территориально: забыть о регионе Южного Кавказа и Центральной Азии, как продукте больного имперского экспансионизма, и восстановить привилегированные отношения с Беларусью, Украиной и суверенным Казахстаном, которые должны быть объединены в единое государство восточных славян.

Следует отметить, что мысли Солженицына несколько противоречивы: нужно порвать с имперским советским прошлым, чтобы вернуться к имперскому прошлому, но уже монархической Российской Империи. И эти мысли очень перекликаются с таковыми Петра Щедровицкого, соединяются в одно целое:

Нужно порвать с советским империализмом, чтобы пойти по пути культурного империализма!

Обратим внимание, что авторы этой идеи и советское прошлое оценивают «со своей колокольни» — имперской. Можно также провести некоторые параллели с теми высказываниями колумнистов Регнума, которые мы приводили вначале статьи. Это люди одного направления мышления — имперского.



Рассуждения и выводы о роли и месте Беларуси, белорусского языка проистекают из имперских представлений о том, как должно обустроить Русский мир. Россия — культурная империя, а остальные — её вассалы, колонии. Любое имперское мышление выливается в мышление колониальное, а значит — рабовладельческое, эксплуататорское.

Вопрос: а идеал создания империи, хоть советской, хоть монархической, хоть культурной соответствует ли иделам, присущим Русской цивилизации? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно задействовать теорию суперсистем и выяснить — к какому типу суперсистем относится наша цивилизация?

ИЗ ТЕОРИИ СУПЕРСИСТЕМ

Суперсистема — множество элементов, хотя бы частично функционально аналогичных друг другу в некотором смысле и потому хотя бы отчасти взаимозаменяемых.

«Аналогия» и «подобие» — не синонимы. Аналогия предполагает возможность прямой замены одного другим; подобие (полное или частичное) предполагает только идентичность процессов, протекающих в разных объектах.

Благодаря частичным и объемлющим аналогам все классы объектов, раcпознаваемые по любому набору качественных признаков, взаимно проникают один в другой, сливаясь в понятии «Мироздание».

Кроме того:



все элементы суперсистемы самоуправляемы (или управляемы извне) в пределах иерархически высшего объемлющего управления на основе информации, хранящейся в их памяти;



каждым самоуправляемым элементом можно управлять извне, поскольку все они могут принимать информацию в память;



каждый из них может выдавать информацию из памяти другим элементам своего множества и окружающей среде и потому способен к управлению, и (или) через него возможно управление другими элементами и окружающей средой;



все процессы отображения информации как внутри элементов, так и между ними в пределах суперсистемы и в среде, её окружающей, подчинены вероятностным предопределённостям, выражающимся в статистике.



В самом примитивном случае суперсистемой является гибкое автоматическое производство вместе с персоналом. Мироздание в целом также является суперсистемой.



Благодаря объемлющим и частичным аналогам Мироздание предстаёт в качестве объемлющей суперсистемы по отношению ко множеству взаимно вложенных суперсистем со структурой, изменяющейся в каждый момент времени, а кроме того, — и определяемой разными субъектами по разным наборам признаков (то есть с виртуальной структурой). Взаимная вложенность суперсистем предполагает существование элементов, одновременно принадлежащих к нескольким суперсистемам.

В зависимости от организации интеллект может быть внешним по отношению к суперсистеме; им может обладать набранная из безинтеллектуальных элементов суперсистема в целом или подмножество элементов в ней; им могут обладать отдельно взятые элементы суперсистемы, причём необязательно все; один (или многие) элементы суперсистемы могут обладать внутри своей структуры элементами, также обладающими интеллектом.

Но, если раcсматривать полную функцию управления, приводящую к появлению суперсистемы, интеллект всегда присутствует либо в самой суперсистеме, либо в объемлющем, иерархически высшем по отношению к ней управлении.

По типу концентрации управления можно выделить два типа суперсистем.

Межрегиональный конгломерат — суперсистема, возникшая в результате концентрации управления региональными центрами на основе разрушения их управления по полной функции и интеграции их обломков лидером-концентратором. По сути этот способ концентрации управления выражает принцип эксплуатации одних другими. Таков принцип развития западной цивилизации. Его характерные особенности:



межрегиональный центр управления обретает колоссальный запас устойчивости по сравнению с каждым из прочих центров управления в конгломерате;



запас устойчивости процессов управления всякого центра управления из подконтрольных межрегиональному ничтожен и устанавливается межрегиональным центром управления;



сопряжённый интеллект межрегионального центра подменяет собой потенциал соборного интеллекта подконтрольных ему регионов;



периферия межрегионального центра при необходимости выступает в качестве генератора автосинхронизации в бесструктурном управлении.



Многорегиональный блок — суперсистема, возникшая в результате концентрации управления региональными центрами методом упреждающего вписывания (когда цели окружающих блок регионов вписываются в вектор целей блока тем самым увеличивая идентичность их векторов целей, что становится основой дальнейшего объединения).



Блок имеет объективное преимущество перед конгломератом по запасу устойчивости процессов в блоке, обусловленному глубиной идентичности объективных и субъективных векторов целей, а также и потому, что соборному интеллекту блока гарантирована иерархически высшая поддержка, а любой соборный интеллект сам по себе мощнее, чем сопряжённый интеллект конгломерата (подробнее — ДОТУ, раздел 13. Процессы в суперсистемах https://dotu.ru/2011/06/26/20110626-dotu_red-2011/).



Поддержка гарантирована просто потому, что развитие цивилизации многорегионального блока по методу концентрации управления выражает принцип отсутствия эксплуатации одних другими, что во все времена поддерживается Свыше.

ЧТО ТАКОЕ РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ?

Русская цивилизация издревле отличается своим идеалом справедливости от жизни прочих цивилизаций. По алгоритму концентрации управления она развивалась как многорегиональный блок.

Подвижность её государственных границ носит пульсирующе-расширяющийся характер: это исторически долговременная тенденция.



В кризисные периоды цивилизации происходит кризис государственности и от государства отходит относительно молодая периферия, но по мере того как кризис разрешается, молодая периферия, не сумев решить проблем в одиночку, возвращается в рамки уже обновившейся государственности, которая на каждом витке выражает принцип справедливости всё точнее и точнее.



Именно поэтому к Русской цивилизации на всём протяжении её истории после периода смуты присоединяются новые народы, для которых качество жизни на Руси оказывается более приемлемым, нежели то, которое они могли достичь обособленно или в составе иных региональных цивилизаций. Именно вследствие этого к началу XX века в Россию входила ⅙ часть суши.

Русский вариант глобализации подразумевает осуществление принципа:

«Русскому человеку для счастья не хватает счастья всех людей».

Эта фраза очень точно отражает алгоритмику концентрации управления методом упреждающего вписывания интересов прочих в свои интересы.

Русская цивилизация таким образом культурно держится на трёх китах:



идее справедливости,



русском языке,



творчестве А.С. Пушкина, как одного из наиболее точных выразителей идеалов Русской цивилизации.



Русский вариант глобализации — это глобализация не «для русских», а вариант глобализации для всех, предложенный русскими людьми, которые хотят всем миром жить честно и справедливо.

ТАК ЗА РУССКИЙ МИР ИЛИ ЗА РУССКУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ?

Идеологема Русский мир — это отрыжка имперского мышления, которое базируется на идеях эксплуатации одних людей другими на той или иной основе. Это продукт потуг «элитарных» умов, желающих быть выше прочих и, как сказано у Пелевина, «разводить» любого.

Всё это очень далеко от идеалов Русской цивилизации, которые наиболее полно выражены в народе, что было замечено социологами прошлого. Так Ключевский Василий Осипович выразил это в точном афоризме:

«В России центр на периферии».

Смысл афоризма выражает принцип многорегионального блока и его отличие от конгломерата. Если в европейских странах руководство стран улучшало жизнь метрополии за счёт колоний, то в России, наоборот, за счёт метрополии всегда улучшали жизнь колонии (периферии).



Так в 1890-х годах, на основании данных А. Суворина (Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства и администрации : торгово- промышленный адрес-календарь Российской империи. — СПб. : А. С. Суворин, 1895—1902.) российская казна на Кавказ тратила 45 млн.руб, а получала всего 18 млн. руб.

Те, кто продвигают идеологему Русского мира, ещё не избавились от толпо-«элитарного» экплуататорского имперского мышления и желают «разводить» лохов с её помощью. Потому тормозится развитие Евразийского Союза, потому действия наших «элитариев» и их «журналюг» вызывают такую сдерживающую реакцию в окружающих странах, а в целом — Свыше. И дело Регнума — это только один из таких примеров сдерживания имперских замашек некоторых, хотя в нём есть и чисто белорусские особенности.



Во-первых , следует отметить, что якобы «прорусские силы» (те же колумнисты Регнума) позволяли себе во многом националистические высказывания, проистекающие из их имперского мышления по схеме: «Россия — империя-гегемон, остальные — её колонии». Что удивляться, что одни националисты «замесили» других? Сами подставили себя,

, следует отметить, что якобы «прорусские силы» (те же колумнисты Регнума) позволяли себе во многом националистические высказывания, проистекающие из их имперского мышления по схеме: «Россия — империя-гегемон, остальные — её колонии». Что удивляться, что одни националисты «замесили» других? Сами подставили себя,

Во-вторых , в ходе судебного дела рушится показная нейтральность белорусского государства в вопросе противостояния пророссийских сил в Беларуси и белорусских же националистов. Но при этом белорусское государство, на наш взгляд, правильно зажимая пророссийское имперское мышление одних, никак не воздействует на таким же образом имперски мыслящих белорусских националистов, что не доведёт до добра.

, в ходе судебного дела рушится показная нейтральность белорусского государства в вопросе противостояния пророссийских сил в Беларуси и белорусских же националистов. Но при этом белорусское государство, на наш взгляд, правильно зажимая пророссийское имперское мышление одних,

В-третьих, происходит так потому, что у Беларуси отсутствует конкретная позиция по Русской цивилизации, частью которой является и Беларусь, и Россия, и её противостоянию с Западом. В руководстве Беларуси нет понимания алгоритмики развития суперсистем и своего места в объемлющих процессах.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы призываем не путать Русскую цивилизацию, живущую на принципах справедливости и уважения права прочих народов на самоопределение, и концепцию Русского мира, проистекающую из имперских императивов (это не масло масляное) российских националистов. Всё это непонимание ведёт к затягиванию ставшего бесспорно политическим судебного процесса над журналистами.

Мы также считаем, что будь их риторика действительно соответствующей принципам Русской цивилизации — проблемы бы не возникло вообще, поскольку действия в русле восстановления самоуправления суперсистемы человечество по полной функции, на что нацелено развитие многорегиональных блоков на нашей планете, в том числе и Русской цивилизации, поддерживаются Свыше.





ИАЦ

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