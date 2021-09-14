Для тех, кто спрашивал, почему ничего не пишите про известного математика Савватеева, который сейчас пытается в Севастополе пройти в Госдуму. Так как обещался, то ниже его статья о проблемах современного образования и о том, что в нем можно и нужно поменять. Некоторые из описанных вещей обсуждались на недавней конференции по информационно-психологической войне, проводившейся на форуме "Армия 2021".Выживание и развитие России критически зависит от наличия хорошо подготовленных специалистов и даже просто образованных людей. Это мысль предельно банальная, но, к сожалению, нынешняя ситуация в российском образовании заставляет начинать с очевидного. Участившиеся случаи техногенных катастроф, инфраструктурных аварий и даже падений ракет на старте – это лишь первые последствия тех «реформ» образования, которые за последние 30 лет разрушили существовавшую раньше крепкую образовательную базу. Дальше будет только хуже, если по сути ничего не изменится.Почему мы так часто с ностальгией вспоминаем о советском образовании? Настоящая подготовка профессионалов может ложиться только на прочное, предметное образование без всякой «метапредметной» ерунды, новомодных «деятельностных подходов» и прочих выдумок кабинетных теоретиков. В той советской школе, которую мы застали, при всех ее идеологических перекосах эта база была, в отличие от текущего момента.Сегодня проблемы образования усугубляются постоянно растущей ролью манипулятивных технологий в СМИ. Противостоять им может только подлинно образованный человек. Мы бессильны остановить поток новостей, в том числе фейковых, но мы можем воспитать новое поколение грамотных людей, критически воспринимающих информацию. Такая молодежь не будет слепо следовать чьим-то воззваниям выходить на «майдан», потому что будет думать своей головой. Достичь этого можно только путем возрождения качественного массового образования, поэтому наша основная цель – возрождение нормальной школы.Благодаря пресловутым «реформам» мы пришли к тому, что учитель в школе совершенно бесправен. При мизерной зарплате он обязан ежедневно заполнять ворох бумаг, под давлением директора заниматься подделкой тестов и проверочных работ учеников, закрывать глаза на повсеместную практику списывания и т.д., и т.п. Остается ли у него время для самого главного – обучения детей? Я побывал с лекциями и выступлениями в школах и вузах более, чем в половине регионов России (а физически посетил все, кроме семи), и уверенно отвечу, что нет. Педагог, заваленный необходимостью заполнять буквально десятки форм отчетности, который вынужден брать полторы-две ставки, как правило, уже не имеет ни сил, ни вдохновения для нормальной подготовки к урокам и качественного обучения детей.Учитель имеет мало прав даже по сравнению с собственными учениками.По данным одного исследования, проведённого в стенах главного рассадника образовательных «реформ» – Высшей школы экономики, 70% педагогов хотя бы раз подвергались насилию и травле со стороны учеников. Но учитель не может практически ничего сделать с учеником, например, выкладывающим в интернет его фотографию с непристойной надписью.Из всего сказанного вытекает самая главная проблема – учитель потерял авторитет в глазах детей и родителей. Если так продолжится и дальше, мы, к сожалению, придем к тому, что тот учитель, благодаря которому в том числе была одержана Победа в 1945 году и состоялся выход нашей страны в космос, исчезнет как таковой, вымрет, как когда-то вымерли мамонты. Наступит эпоха дремучего хаоса в умах, что поставит под угрозу будущее России.Школа – опора государства, а не поставщик «образовательных услуг»Подлинное образование не может быть «оказанием образовательных услуг населению». Именно школьное образование – системообразующий институт государства, влияющий на самый широкий круг вопросов, от обеспечения обороноспособности до формирования сознания граждан. Если нет нормальной школы, то через какое-то время, в следующем поколении, скорее всего, начнет обрушаться и государство. Надо четко осознавать: нищий учитель, затюканный бесконечными требованиями отчетности сверху, не научит детей патриотизму, да и вряд ли чему-то их вообще научит толком.Можно ли еще отыграть ситуацию обратно, преодолеть негативные последствия всех этих «образовательных реформ» последних десятилетий? Я уверен, что можно, если удастся добиться изменения государственной политики в сфере образования. Для возврата в России к нормальной массовой школе нужно, в первую очередь, выполнить 10 приоритетных шагов.1. Вернуть профессии учителя высокий статус и уважение в обществе. Ключевым решением здесь должно быть приравнивание учителей к государственным служащим, что сразу даст им ряд привилегий. Среди них: право на ежегодную бесплатную медицинскую профилактику, компенсация проезда в транспорте, бесплатный отдых для детей учителей в лагерях, беспроцентная ипотека и достойная пенсия – не менее 3 МРОТ.2. Резко, в разы повысить зарплату учителей. Пока у нас есть учителя, получающие в месяц 15-20 тыс. рублей, качественного преподавания с их стороны ждать не приходится. Необходимо повышение зарплаты всем без исключения учителям как минимум до суммы, равной 5 МРОТ (то есть примерно до 60 тысяч рублей в месяц). Учитель не должен думать о том, как ему заработать себе на кусок хлеба – он должен учить детей и получать за это достойные деньги.3. Освободить учителя от ига бессмысленной отчетности. Учителей надо полностью освободить от тирании Рособрнадзора – невероятного объёма внеучебной нагрузки по написанию поурочных планов, отчетов, участия в пустых и профанационных курсах повышения квалификации. Меньше бессмысленной отчетности – больше конкретных результатов! В идеале, стоило бы вернуться к порядку советской школы, когда в качестве отчета выступала запись о том, что урок проведен и какой именно материал был изложен в ходе урока.4. Провести профессиональную переподготовку учителей. Молодые учителя и те, кто ушел из школы в репетиторство, но хочет вернуться, должны получить возможность качественной профессиональной переподготовки. Не секрет, что за годы «образовательных реформ» упал и уровень подготовки самих учителей. Поэтому такая переподготовка в будущем станет необходимой: ее прохождение должно стать условием для присвоения новым учителям статус государственного служащего.5. Передать руководство образованием специалистам, а не «эффективным менеджерам». Учителя по горло сыты всевозможными «мыследеятельностными» подходами, «компетенциями» и «навыками», которые спускают им сверху в ходе «реформ». Все это не имеет никакого отношения к подготовке нормальных специалистов и даже просто образованных людей. Школами и вузами должны руководить работающие учителя и преподаватели с большим практическим опытом, а не «эффективные менеджеры» или кабинетные теоретики.6. Привлечь больше мужчин для преподавания в школах. Одной из проблем отечественной школы сейчас остается подавляющее преобладание женщин в педагогических коллективах – невероятная картина для дореволюционной русской школы, и даже для советской школы до последних десятилетий существования СССР. Чтобы хоть немного исправить эту ситуацию, необходимо хотя бы обеспечить внеконкурсное поступление мужчин в педвузы после службы в армии.7. Ввести разные способы поступления в вуз. Понятно, что в ближайшее время отмена ЕГЭ невозможна, хотя подготовка к нему расшатывает нервную систему старшеклассника и вынуждает его фактически забрасывать реальное обучение в пользу «натаскивания» к экзамену. Однако можно и нужно добиваться, чтобы ЕГЭ было не единственным способом поступления в вузы. Реалистичная цель – добиться, чтобы государство разрешило поступать в вузы на различных основаниях, в том числе по итогам вступительных экзаменов привычного нам типа.8. Содержание образования должно быть направлено на преодоление разрыва между «технарями» и «гуманитариями». Образование должно быть всесторонним: технологические прорывы должны осуществлять люди, осознающие их социальные предпосылки, а политики должны ориентироваться в естественно-научной проблематике.9. Полностью пересмотреть содержание учебников по гуманитарным дисциплинам, в первую очередь, по истории и обществознанию. Сегодня в этой области полный хаос, в учебниках и дидактических материалах сплошь и рядом встречаются не только сомнительные утверждения, но и антироссийская, антигосударственная пропаганда. Волей-неволей, но в данной сфере категорически необходимы единые стандарты изложения материала.10. Провести цифровую контрреформу в образовании. Пандемия показала, что цифровизация образования в нынешнем виде работает на разрушение образования. И дело даже не в цифровых технологиях как таковых, а в том, как они используются. В России, как и во многих странах мира, с помощью цифровизации пытаются по максимуму убрать живого преподавателя из образовательного процесса в пользу «экрана» и срезать расходы на сферу образования.Нужен другой подход к использованию цифровых технологий, который я называю цифровой контрреформой. Речь идет о том, чтобы цифровизация не вытесняла живого учителя, а использовалась для его усиления. Задачей цифровой контрреформы должна стать адаптация цифровых технологий к специфике отечественного образования. Не может быть никакого карго-культа в деле внедрения цифровых технологий по всей образовательной системе России: новшества в этой сфере должны иметь экспериментальные доказательства своей эффективности.(с) Алексей Савватеев.