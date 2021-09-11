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“Запад-2021″. Ночное десантирование

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Кадры ночного десантирования людей и техники в рамках учений "Запад-2021"



Аннотация:

кадры ночного десантирования псковских десантников в ходе ССУ «Запад-2021». Впервые в истории ВДВ России подразделения высадили технику и личный состав в ночных условиях, использовав инфракрасные приборы видения.
Выброска 600 человек личного состава и девяти единиц техники осуществлена самолетами Ил-76МД с высоты до 1 километра при сложных погодных условиях.
По приземлении десантники захватили аэродром условного противника с целью обеспечения высадки главных сил соединения, а затем совершили 100-километровый марш на полигон Струги Красные, где им предстоит отработать рейдовые и десантно-штурмовые действия по захвату выгодного рубежа, уничтожению вновь выявленных объектов противника, ведению маневренной обороны и удержанию участка государственной границы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7049936.html
Метки: ВДВ, Видео, десантники, запад-2021, мо рф, учения
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