Владимир Путин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко провели в Кремле совместную пресс-конференцию по итогам российско-белорусских переговоров.

Путин подчеркнул, что переговоры с Президентом Белоруссии были насыщенными и конструктивными, что в полной мере отвечает характеру отношений между нашими странами.

«Я уже не раз говорил и сегодня хочу ещё раз повторить: Белоруссия для нас – добрый сосед и ближайший союзник. Российско-белорусское сотрудничество строится на принципах взаимного уважения, поддержки и учёта интересов друг друга. Тесные дружеские узы между народами России и Белоруссии подкреплены общей историей и духовными ценностями, а зачастую и семейным родством, – подчеркнул российский лидер.

Кроме того, «республика – наш главный торгово-экономический партнёр на пространстве СНГ и по результатам 2020 года ‒ третий среди всех наших партнёров в мире. В текущем году товарооборот вернулся на траекторию роста и уже превысил допандемийный уровень – в январе-июне составил 17,8 миллиарда долларов, рост [составил] плюс 34,9%, почти 35%».

Президент подчеркнул, что на Россию приходится почти 50% всей внешней торговли Белоруссии, при этом наша страна лидирует и по объёму инвестиций в белорусскую экономику.

«Поэтому не случайно, что в ходе сегодняшних переговоров акцент был сделан на торгово-инвестиционной составляющей российско-белорусских отношений и на вопросах, связанных с интеграцией в рамках Союзного государства» – сообщил Путин.

Итогом встречи двух лидеров стало согласование всех 28 программ по Союзному государству. В документах речь идет об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом. Единой станет макроэкономическая политика, страны интегрируют платежные системы и гармонизируют денежно-кредитную политику.

До 1 декабря 2023-го подпишут договор о едином газовом рынке. При этом цена на российское голубое топливо для Минска на 2022 год сохранится на уровне 2021-го – 128,5 доллара за тысячу кубов. В то время как ее стоимость на европейском рынке составляет 650 долларов за тысячу кубов, напомнил Путин. Кроме того, на переговорах предусмотрели объединение рынков нефти и нефтепродуктов, а также договор о едином рынке электроэнергии.

«В конечном итоге это придаст мощный импульс, стимул дальнейшему росту экономик двух стран, будет способствовать увеличению производительности труда, послужит интересам крупного, среднего и малого бизнеса, поможет в создании дополнительных рабочих мест», – заявил Путин.

Он подчеркнул, что российские и белорусские деловые круги получат возможность расширить активность на территории Союзного государства, в том числе создавая совместные предприятия и увеличивая экспортные возможности.

Москва и Минск также переходят к единой промышленной политике и взаимному доступу к госзакупкам и госзаказам, указал президент. «В рамках реализации союзных программ будут выработаны единые подходы к законодательству в области трудовых отношений, охраны труда, занятости населения, социального страхования, пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми», – продолжил Путин.

Помимо этого, президенты обсудили строительство единого оборонного пространства и обеспечения безопасности на внешнем периметре, в том числе предстоящие совместные маневры «Запад-2021».

«Эти учения не направлены против кого бы то ни было, но их проведение логично в условиях, когда другие объединения, НАТО например, активно наращивают свое военное присутствие вблизи границ Союзного государства и пространства ОДКБ», – пояснил Путин.

Как заявил российский лидер, развитие равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в рамках Союзного государства остается безусловным стратегическим приоритетом для Москвы и Минска.

В свою очередь, Лукашенко заметил, что интеграция носит взаимовыгодный характер. «Ничего плохого для народов Беларуси и России в этих программах нет и быть не могло. Все нацелено на рост благосостояния наших народов», – сказал он на пресс-конференции.

Сегодня в Минске пройдет заседание Совета министров Союзного государства, на котором премьеры должны подписать программы по интеграции. Высший Госсовет Союзного государства может принять их уже в конце октября.

Россия и Белоруссия подписали договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. К 20-летию документа создали рабочую группу по выработке отраслевых дорожных карт. Затем Москва и Минск переформатировали их в союзные программы по интеграции. Большинство из них рассчитаны до 2025 года, некоторые до 2027-го. И в Москве, и в Минске неоднократно подчеркивали, что в союзных программах отсутствуют политические вопросы, связанные с потерей суверенитета.

По материалам сайта «Президент России», РИА Новости, ТАСС