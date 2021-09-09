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Военный парад в честь 73-летия КНДР

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В КНДР вчера прошел достаточно скромный по местным меркам военный парад.в честь 73-летия основания страны.
Никаких новых баллистических ракет на параде показано не было. Все было весьма скромно, по-домашнему.



































Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7044619.html
Метки: азия, ким чен ын, кндр, парады, северная корея, фотографии
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