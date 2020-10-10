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Парад в честь 75-летия Трудовой Партии Северной Кореи

16:47. 10 октября 2020 115 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Запись военного парада в Пхеньяне в честь 75-летия основания Трудовой Партии Кореи, которая была основана корейскими коммунистами 10 октября 1945 года.
Традиционно большой масштаб парада дополнился представлением различных новинок поставленных на вооружение армии КНДР.
Принимал парад Ким Чен Ын. В своей речи он отметил, что в КНДР не было случаев заражения коронавирусом и пожелал остальному миру успешно решить проблему, а заболевшим – выздороветь.
Также Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР это мирная страна, которая ни на кого нападать не собирается, но свои рубежи она будет надежно охранять теми средствами, которые были представлены на параде.























































































Корейских товарищей с праздником. Вот уже 75 лет они идут своим собственным путем и сворачивать с него явно не собираются.

Метки: Видео, ким чен ын, кндр, парады, пхеньян, северная корея, фотографии

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6234984.html

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