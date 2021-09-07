Школьники представили свои проекты в сфере здоровья, экологии, культуры, современных технологий и в других направлениях.

В Международном детском центре «Артек» прошла проектная сессия, на которой артековцы представили шесть лучших инициатив в сфере здоровья, экологии, культуры, современных технологий и в других направлениях. Презентация идей прошла под председательством первого заместителя Председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко. Всего же в подготовке проектов поучаствовали 279 детей со всей России, приехавших отдыхать на десятую смену «Морская феерия Артека».

«Мы прослушали защиту программ на важные темы: здоровое питание, цифровая финансовая грамотность, авторское право, культурное наследие, экология. Кроме того, был представлен интересный проект, посвящённый предстоящему 100-летию детского центра — "Люди Артека". Особенно мне понравился проект нижегородской делегации "Культурный код Великих народов". Я постараюсь, чтобы все представленные программы были реализованы и как можно скорее», — рассказал Геннадий Онищенко.

Однако реализация программ, предложенных ребятами, зависит также и от поддержки регионов, школ, педагогов и родителей участников, считает Онищенко. Депутат отметил, что все проекты, которые презентовали на сессии, отвечают национальным целям развития России до 2030 года.

Все школьники, представившие свои проекты, получат специальные дипломы, а авторы одобренных экспертами программ смогут проявить свои лидерские качества на всероссийском или международном уровне как участники оргкомитета.

Среди лучших оказался проект «Здоровое питание школьника» Виктории Стрелы, участницы детского лагеря «Хрустальный».

«Проект, который я представляла, посвящен правильному питанию школьников. Акция состоит из трёх блоков. Первый – информационный, где участники изучат сведения о здоровом питании. Во втором блоке мы предлагаем провести практику — проанализировать свой текущий рацион, составить новый с учётом полученных знаний и завести дневник правильного питания. Третий — педагогический, который включает организацию двух уроков: про здоровое питание и варианты наполнения ланчбоксов», — рассказала участница сессии.

Неслучайно этот проект поддержали в «Артеке». Международный детский центр ответственно подходит к питанию подростков. Например, в столовых действует система «шведского стола», которая позволяет детям выбирать блюда по своим предпочтениям. Пятиразовое сбалансированное питание, богатое сезонными фруктами и овощами, является источником витаминов, микро- и макроэлементов, необходимых для умственной и физической активности школьников. Сохранить их максимальное количество в блюдах позволяет использование современного оборудования и щадящих технологий приготовления. Повара комбината питания не готовят для детей жареную, жирную, острую и копченую еду. Так что артековцы могут дополнить свои знания о правильном питании в стенах центра.

Напомним, что с 2017 года движение «Сделаем вместе» реализует масштабные проекты, направленные на воспитание молодежи при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Так, за пять лет прошли акции: «Свобода от отходов», «Вода и Здоровье», «Наши герои», «Здоровое питание — активное долголетие», «Здоровый образ жизни — путь к успеху», «Школа блогеров», «Победа — одна на всех!» и «Здоровый образ жизни — основа национальных целей развития». В рамках каждой акции проходит конкурс инициатив для старшеклассников, где каждый может проявить свои лидерские качества и стать образцом для подражания. Лучшие активисты в качестве награды за свою работу получают бесплатную путевку в МДЦ «Артек».