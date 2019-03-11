Новости Украины и Новороссии 11 марта 2019

Донбасс: жирная точка

Политолог Денис Денисов — о том, для чего у ДНР появилась своя внешнеполитическая доктрина. Донецкая Народная Республика спустя почти пять лет своего существования обрела очередной важный атрибут, присущий независимым субъектам, — внешнеполитическую доктрину. Можно с уверенностью говорить, что это последовательный и действенный шаг в рамках политики «активной обороны» во взаимоотношениях с Украиной. В рамках Концепции внешней политики ДНР декларируется отстаивание права на суверенитет Республики, диалог с другими государствами относительно признания независимости, участие в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, урегулирование конфликта в Донбассе на основе принципов Минских соглашений. Среди первоочередных задач выделяются: международное признание и вступление в ООН, участие в таких интеграционных объединениях, как СНГ, ЕАЭС, ШОС, создание предпосылок становления общественной дипломатии, переход на стандарты ОДКБ. Примечательно и закономерно, что появление внешнеполитической доктрины ДНР в украинском сегменте интернета было отмечено огульными обвинениями в нарушении Минских соглашений и политике, направленной на интеграцию с Россией. Многие украинские комментаторы даже не удосужились задуматься и проанализировать, что происходит у них под носом, какие принимаются политические решения и как это воспринимается жителями ДНР и ЛНР. В этом контексте стоит отметить, что президентская избирательная кампания, которая сейчас проходит на Украине, стала квинтэссенцией лицемерия украинских властей, в том числе и относительно вопросов, связанных с реинтеграцией Донбасса. За последние несколько месяцев на Украине было принято несколько политических решений, которые бетонируют окна возможностей для воссоединения с донбасскими республиками. И тут надо сделать отдельный акцент, что инициаторами этих решений уж точно не были ДНР и ЛНР. Новый закон Украины об образовании, который стал причиной жесткой риторики со стороны почти всех соседних стран. Церковный раскол и создание квазицерковной структуры, не признаваемой ни одной канонической православной церковью в мире (признание Константинопольского патриархата уместно опустить, так как именно эта структура выполнила роль троянского коня украинского православия). Закрепление в конституции Украины безальтернативности евро-атлантического выбора государства. Ожидаемый в течение месяца дискриминационный закон о языках, в проекте которого прописано, что любой гражданин, выступающий за государственный или официальный статус русского или любого другого языка, будет осужден на 10 лет лишения свободы. И это только вершина украинского айсберга. Наиболее резонансные решения, которые фактически поставили точку в вопросе сосуществования с Донбассом в одной стране. На самом деле все эти инициативы — это катастрофическая трагедия украинского государства. Так как они в первую очередь раскалывают общество внутри оставшейся Украины и формируют проблемы, которые обязательно сдетонируют в будущем. Любой интересующийся этой проблематикой человек может в этом убедиться, изучив социологические исследования по данным вопросам, они находятся в открытом доступе. После этих решений условно мирные инициативы различных украинских политиков, предлагающих путем переговоров урегулировать конфликт, а Донбассу предоставить автономию или переформатировать Украину в федерацию или конфедерацию, просто перестают быть интересными, так как не соотносятся с реальностью. Стагнация в реализации Минских соглашений предопределила изменение подходов и условий урегулирования конфликта. Теперь на политической повестке дня больше не стоит вопрос условий, на которых возможна реинтеграция ДНР и ЛНР. Приобретают гротескность мирные и не очень инициативы международного сообщества, в которых подробнейшим образом прописаны полномочия полицейских и гражданских миссий для Донбасса, а также замысловатые формулы получения Украиной контроля над границей донбасских республик и России. Всё более актуализируется и становится максимально важной проблема прекращения военной фазы конфликта и сосуществования Украины и донбасских республик как независимых субъектов международных отношений. Для мирового сообщества и европейских партнеров, которые действительно хотели бы разрешения конфликта в Донбассе, существует единственно верное решение — сконцентрировать свои усилия на прекращении открытого военного противостояния, от которого больше всего страдает мирное население. А лучшей инициативой со стороны зарубежных коллег по восстановлению доверия между сторонами, которую точно оценили бы жители донбасских республик, было бы постоянное акцентирование внимания на том, что Киев, в нарушение собственного законодательства, блокирует выплаты пенсий и социальных пособий всем гражданам ДНР и ЛНР, имеющим на это право. Президентские выборы на Украине поставили жирную точку в дискуссии относительно сосуществования с Донбассом в одном государстве. Но надо не забывать, что это только первый акт украинской трагедии 2019 года, ведь осенью будут еще парламентские выборы, которые, вероятно, станут еще более разрушительными для государства. Выдержит ли эти процессы Украина? Большой вопрос. Читайте также: Проблема Украины не рассосётся и нам всё равно придётся её решать — неожиданное заявление Олега Царёва

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Как кандидаты в президенты Украины будут возвращать Донбасс

Пять лет назад в ответ на государственный переворот в Киеве вспыхнул Донбасс. В марте 2014 года тысячи жителей Донецка и Луганска, не желающие соглашаться с насильственной сменой власти на Украине, вышли на улицы, скандируя «Россия!» и «Донбасс!». Лозунги дончан и луганчан уже тогда были ясны. Они не хотели подчиняться власти, которую не выбирали. А российские флаги недвусмысленно указывали о геополитическом выборе региона. При этом на официальном уровне идеи присоединения к России тогда еще не высказывались. Например, городская власть под нажимом улицы приняла резолюцию о необходимости провести референдум «о дальнейшей судьбе Донбасса» и о необходимости «считать Российскую Федерацию стратегическим партнером Донбасса». Будь киевская власть благоразумней, она, конечно, начала бы переговоры об особом статусе региона и официальном статусе русского языка. Но вместо этого Киев арестовал уличных активистов Донецка, а затем объявил «АТО», бросив против дончан танки, бронетехнику и авиацию. В результате развязанной пять лет назад авантюры погибли тысячи дончан, включая детей и стариков. Уже нет и той Украины, из которой вышел Донбасс, — нейтральной страны, где еще были разрешены русские школы, стояли памятники Ленину и героям войны, а Бандера не чествовался на государственном уровне. Казалось бы, срок достаточный, чтобы и до самых свидомых сторонников Майдана дошло: эту войну не выиграть, надо заключать мир. И вот он, шанс — выборы нового руководства Украины. Однако если проанализировать программы кандидатов в президенты, становится ясно: украинские политики к этому все еще не готовы. А если и хотят реального мира, то боятся об этом сказать вслух. Начнем с того, что некоторые из них (например, Виктор Бондарь) вообще не упоминают ни эту бойню, ни Донбасс как таковой. Как будто и нет такой проблемы для Украины, или она не настолько важна, как «ремонт спортивных площадок в селах», по мнению подобных кандидатов. Львиная доля программ сводится к идеям «войны до победного конца». Так, бывший министр обороны Анатолий Гриценко обещает избирателям: «Капитулянтского возвращения Донбасса не будет — оккупированные территории вернем без „особых статусов“ дипломатическими, военными, экономическими, санкционными методами». Целый ряд кандидатов, включая Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко, упорно ссылаются на необходимость задействования «гарантов Будапештского меморандума» для заключения мира и возвращения утраченных территорий. Другие (в том числе и Петр Порошенко), рассказывая, как они вернут Донбасс и даже Крым, ссылаются на введение миротворцев ООН. Вопроса о том, зачем Москве соглашаться на подобные планы, у них, похоже, не возникает. Некоторые ограничиваются речевками вроде этой: «Москве — бетонная стена и линия обороны на границе… Донбассу — мир и возрождение! Крыму — Украина!» (цитата из программы Юрия Тимошенко, не путать с Юлией). Дальше всех идет некто Владимир Петров, известный в некоторых кругах как блогер Lumpen (да, он тоже кандидат). Тот вообще провозгласил: «Посредством дипломатических, политических и других действий возвращение Украине извечных территорий, которые сейчас принадлежат Польше, Белоруссии, России, Румынии, Венгрии». Лишь в немногих программах упоминается необходимость переговоров с Россией и выполнения Минских соглашений. Но практически ни у кого нет даже намека на диалог собственно с Донбассом. Только оппозиционный кандидат Евгений Мураев отважился на двусмысленную фразу по этому поводу, пообещав «прямые переговоры всех сторон конфликта». Беглый анализ всех этих обещаний и программ демонстрирует, что украинские политики пока не ищут реального выхода из кризиса. Некоторые (включая и первую троицу Зеленский — Тимошенко — Порошенко) заявляли, что согласны на переговоры с Россией, но никто из них не допустил вслух диалога с отколовшимися республиками. А как неоднократно подчеркивали высшие лидеры российского государства, никакого мира без прямых договоренностей Киева с Донбассом быть не может. Все это значит, что и выборы, и возможная смена власти на Украине не сдвинут проблему с мертвой точки. А в это время Донбасс без особых сожалений уходит все дальше и дальше от того государства, частью которого некогда был. Читайте также: Обстановка накаляется: проект «Украина» пора закрывать Владимир Корнилов

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Когда у ботвы Порошенко пригорает

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Единство формы и содержания

И не лень было столб выковыривать…PS. Кстати, фашистских дегенератов устроивших перфоманс в Черкассах (с последующими задержаниями https://colonelcassad.livejournal.com/4832907.html ) в партии Порошенко объявили агентами России, которые на деньги беглых олигархов расшатывают стабильность на Украине.Ну вы знаете этих знаменитых "агентов влияния Кремля" из "Азова" – там через одного сплошные сепаратисты и агенты ФСБ.

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Когда диктатор понимает, что он не Бог

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Не ждать милости от США по признанию Крыма, а забирать Донбасс

Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил законопроект, запрещающий американскому правительству признавать Крым российским. Об этом в пятницу, 8 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт пресс-службы комитета.

Согласно тексту законопроекта, Вашингтон не признает «де-юре или де-факто» российский суверенитет над Крымом, а также над воздушным пространством или территориальными водами полуострова. Документ также запрещает всем государственным органам предпринимать какие-либо действия, предполагающие признание российского статуса Крыма.

При этом в тексте содержится право на исключение для президента, если тот решит, что это «в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов».

Как отмечает РИА Новости, если документ будет одобрен Палатой представителей и сенатом, то отправится на подпись президенту, который вправе отклонить инициативу или вернуть ее в Конгресс со своими замечаниями, но парламентарии могут преодолеть вето главы государства, приняв законопроект двумя третями голосов от каждой палаты.

В Крыму появление документа вызвало предсказуемую реакцию. Так представитель республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Крым не нуждается в одобрении со стороны иностранных стран, в том числе американской стороны. Признавать полуостров российским или нет — дело каждого.

«Крыму никакого признания не требуется. Крым является неотъемлемой частью России и не является независимым государством», — подчеркнул Мурадов. По его словам, Крым является востребованным регионом у иностранных политиков и с полуостровом «хотят общаться», что видно на практике и по возрастающему с каждым годом объему контактов и взаимодействия.

Напомним, нынешний хозяин Белого дома еще в период своей избирательной кампании в 2016-м году допускал возможность признания Крыма российским регионом. Кроме того, он говорил, что попытка отобрать у России Крым может привести к третьей мировой.

Однако в начале февраля тогдашний пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил о том, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на «возвращение» Крыма в состав Украины. Неделей ранее о том, что Крым Украине нужно вернуть, говорила представитель США в ООН Никки Хейли.

Отметим также, что американский парламент неоднократно принимал законы, прямо запрещающие Трампу предпринимать какие-либо шаги навстречу Москве, в частности, отменять антироссийские санкции, фактически лишив того возможности вести внешнюю политику, которые президент был вынужден подписывать.

Почему этот документ появляется именно сейчас? Почему не сразу после вступления в должность Трампа, когда многие серьезно имели основания опасаться, что президент ради сближения с Россией захочет снять «крымский вопрос» с повестки дня?

Подпишет ли теперь Трамп этот новый законопроект? И насколько его действие повлияет на российско-американские отношения? Тут стоит вспомнить, что Вашингтон так никогда и не признал вхождения трех прибалтийских республик в состав СССР, однако в реальности на наши отношения это никак не влияло. Однако Крым — это гораздо более сложный момент. Напомним, что Крым с 2014-го года является камнем преткновения между Россией и Западом, собственно вся нынешняя санкционная кампания и фактически новая холодная война начались именно с Крыма, вопрос которого в Москве называют «окончательно закрытым».

— Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США одобрил весьма хитрый законопроект, — считает директор Института ЕАЭС Владимир Лепёхин.

— Хитрость заключается в том, что в законопроекте имеется лазейка для признания Крыма частью РФ — это решение может принять президент США в случае неких форс-мажорных обстоятельств — если возникнет угроза национальной безопасности США. Вот и гадай теперь — кто авторы законопроекта: противники Трампа или его сторонники, и вообще — насколько этот закон антироссийский?

Как бы там ни было, авторы законопроекта попытались убить двух зайцев: и демократов ублажить, и Трампу дать возможность в очередной раз возвыситься над Конгрессом. И «решительную непримиримость» по отношению к Москве продемонстрировать, и оставить себе возможность для отступления в случае чего. Обычная американская казуистика.

«СП»: — Как должна отреагировать Россия на очередную русофобскую законотворческую инициативу?

— Думаю, что пока никак: мало ли бессмысленных законопроектов рождается в недрах парламентских комитетов исключительно с целью поговорить? В случае же, если Конгресс все-таки примет этот законопроект в предлагаемых формулировках, лучшим ответом России был бы ответ, аналогичный тому, который она дала Вашингтону в ситуации с началом шантажа РФ по ДРСМД, то есть — зеркальный. Например, укрепить позицию России по защите русскоязычного населения Украины своими действиями по защите Донбасса, демонстрирующими курс РФ на скорое признание его независимости от Киева.

«СП»: — Подпишет ли Трамп этот закон, если он будет принят Конгрессом без изменений?

— А почему бы и не подписать? Трамп приветствует любые казуистические решения с расплывчатыми формулировками, дающими ему свободу действий. Это ведь он будет решать — соответствуют ли те или иные действия России по Крыму или Украине интересам национальной безопасности США, на основании чего он и будет строить свою дальнейшую политику по отношении к РФ.

В любом случае, на развитие (сворачивание) американо-российских отношений принятие названного закона никак не повлияет (любой закон -это ведь не причина, а следствие определенной позиции конкретных кругов). Другое дело, что этот закон может подтолкнуть российское руководство к более решительным действиям по Донбассу. Так если американская сторона пускается во все тяжкие по ситуации с Крымом и грозит России самыми жестокими карами, российскому руководству в какой-то момент может стать все равно по принципу «погибать, так с музыкой». То есть не только из-за Крыма, но и из-за Донбасса.

— Думаю, в момент, когда Трамп допускал возможность признания Крыма, он не особо разбирался в нюансах и ляпнул то, что первым на ум пришло, — комментирует ситуацию замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

— Хотя, возможно, это был намек. Наивно было бы рассчитывать, что, вступив в должность президента США, Трамп откажется от таких козырей, как санкции в отношении России. Логика бизнесмена, которой он придерживается, подсказывала только один вариант: продать этот отказ или обменять его на что-то не менее стоящее. Может, на это он и намекал. Думаю, настоящей головной болью Трампа, помимо раздутой им северокорейской угрозы, являлось и является торговое противостояние с Китаем. Ради внесения раскола в российско-китайский альянс Трамп, думаю, был бы готов пойти на признание Крыма частью России. Тем более что подобный пример в американской истории уже есть.

Как известно, Соединенные Штаты после Второй мировой войны долгое время не признавали КНР, а единственным представителем интересов китайского народа считали гоминьдановский Тайвань. Впрочем, и в ООН по этому вопросу было аналогичное мнение. Напомню, что поначалу именно Тайвань, а не КНР находился в составе государств — Постоянных членов Совета безопасности ООН. И когда права КНР в ООН были восстановлены, США голосовали против исключения Тайваня из ООН. Однако, как только у Вашингтона сложились предпосылки для серьезной игры на советско-китайских противоречиях, Никсон совершил визит в Пекин и признал КНР. Картер впоследствии довершил начатое предшественником, разорвав союзнические отношения с Тайванем и вообще отказав острову в признании его суверенитета. На тот момент такой сценарий диктовала Соединенным Штатам, увлеченным противостоянием с Советским Союзом, геополитическая конъюнктура. Именно такое решение, по мнению тогдашнего Белого дома, отвечало «интересам национальной безопасности».

Возможно, наблюдая за «северокорейским кейсом» и видя, насколько упертым является Трамп в достижении поставленных им предвыборных целей, Конгресс решил подстраховаться. А вдруг иллюзия возможности раскола в отношениях между Китаем и Россией настолько затмит Трампу глаза, подумали в Конгрессе, что он пойдет на подобное признание. Ведь попал же он в ловушки, расставленные Ким Чен Ыном. В то же время лишать в принципе любого следующего президента возможности принимать решения по данному вопросу было бы излишним. Отсюда и лазейка. Конгрессмены отказывают во взвешенности и последовательности именно нынешнему президенту США, а не президентам США вообще.

«СП»: — Насколько этот законопроект в случае принятия осложнит наши отношения с США? Или он ни на что не повлияет?

— Напомню, что Соединенные Штаты точно так же не признавали вхождение в состав СССР Литвы, Латвии и Эстонии. Однако это не мешало нашим государствам выстраивать экономические отношения, вести переговоры и даже порой эффективно сотрудничать в вопросах разоружения или освоения космического пространства, например. «Закон о Крыме» ждет аналогичная судьба. Он станет дополнительным аргументом, к которому США будут прибегать в период обострения отношений между нашими странами.

«СП»: — Насколько вообще «крымский вопрос» является камнем преткновения в российско-американских отношениях? Если бы Крыма не было, его стоило бы выдумать?

— Такие предлоги для обострения отношений в свое время с Советским Союзом, а теперь с Россией в Соединенных Штатах находят постоянно. Это традиционный для США инструмент нечестной конкуренции, когда преимущества для себя создаются путем выдавливания соперника с рынка по тем или иным якобы законным основаниям. Да, ничего, кроме упущенной коммерческой выгоды за всеми этими стенаниями не стоит.

Дмитрий Родионов

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Дети Донбасса приехали в Тулу (ФОТО)

В Тулу со своим самоваром не ездят, гласит старинная пословица. А вот за своим пряником в Тулу приехать — запросто. Не за своим, в смысле, покупным, фабричным, а за самым настоящим своим пряником, изготовленным собственными руками. В этом убедились детишки из прифронтовых посёлков Донбасса, побывавшие в знаменитом городе мастеров. Вот уже несколько лет подряд наши волонтёры организуют для детей прифронтовой полосы программу «Счастливые каникулы». Благодаря руководителю международной группы «Москва-Донбасс» Елене Романенко и депутату Тульской городской Думы Владимиру Тимакову поездки по городам центральной России уже смогли совершить дети из Горловки, Старобешевского района, а на этот раз в гостях у друзей Донбасса побывали школьники из Лидиевки и Ясиноватой. Первые впечатления о Туле — самые вкусные! Посёлок Скуратово в Туле — точно побратим Лидиевки в Донецке, такое же шахтёрское поселение, вросшее со временем в черту города. Правда, уголь в Скуратово уже давненько не добывают, зато здесь возродили древнее кулинарное искусство. Благодаря фирме «Медовые традиции» наши гости узнали тайны пряничных мастеров: собственноручно лепили тесто, раскатывали его на резных досках, закладывали повидло, отправляли в печь. Хотя в мастер-классе одновременно участвовало тридцать детей, но спутать пряники после выпечки невозможно, у каждого своя оригинальная форма. Каждый без труда разыскал своё изделие и потом с восторгом наблюдал, как при остывании белыми прожилками проступает на поверхности сахарная глазурь — точно иней на окне во время заморозка. А потом были другие дни, другие события и открытия. Был поход к редким животным в городской Зооэкзотариум, катание на губернском катке, усадьба великого русского пацифиста Льва Толстого и, конечно, знаменитый тульский Музей Оружия — чей огромный купол как древнерусский шлем возвышается над закованной в ледяную броню Упой. Незаметно пролетели счастливые каникулы, настала пора возвращаться на неспокойный Донбасс. — Как бы ни проходили границы в будущем, в каких бы государствах нам ни пришлось жить, знайте и помните, что мы с вами один народ, мы братья и сестры, мы одна семья. Вас тут всегда будут любить и всегда примут как родных, — напутствовал донецких ребятишек Владимир Тимаков. Домой в ДНР они увозили тульские пряники, аромат и вкус которых лучше всяких слов расскажет родным и близким о тёплом приёме в городе мастеров. P.S Подробнее о программе «Счастливые каникулы» и о возможности помочь детям прифронтовых районов Донбасса смотри на сайте Timakov.org Читайте также: ВАЖНО: ВСУ нанесли удар по Горловке

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