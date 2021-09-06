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Разведданные ТВ. Благословен Тот, в Чьей Руке власть, Кто способен на всякую вещь…

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Разведданные ТВ. Сура 67, Власть:
Благословен Тот, в Чьей Руке власть, Кто способен на всякую вещь, Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше. Он – Могущественный, Прощающий.
Он создал семь небес одно над другим. В творении Милостивого ты не увидишь никакой несообразности. Взгляни еще раз. Видишь ли, ты какую-нибудь трещину?
Потом взгляни еще раз и еще раз, и твой взор вернется к тебе униженным, утомленным.
Воистину, Мы украсили ближайшее небо светильниками и установили их для метания в дьяволов. Мы приготовили для них мучения в Пламени.
Для тех, кто не уверовал в своего Господа, приготовлены мучения в Геенне. Как же скверно это место прибытия!
Когда их бросят туда, они услышат, как она ревет, когда кипит.
Она готова разорваться от ярости. Каждый раз, когда туда будут бросать толпу, ее стражи будут спрашивать их: «Разве к вам не приходил предостерегающий увещеватель?»
Они скажут: «Конечно, предостерегающий увещеватель приходил к нам, но мы сочли его лжецом и сказали: “Бог ничего не ниспосылал, а вы лишь пребываете в большом заблуждении”»
Они скажут: «Если бы мы прислушивались и были рассудительны, то не оказались бы среди обитателей Пламени».
Они признаются в своем грехе. Прочь же, обитатели Пламени!
Воистину, тем, которые боятся своего Господа, не видя Его воочию, уготованы прощение и великая награда.
Храните ли вы свои речи в секрете или же говорите о них вслух, Он ведает о том, что в груди.
Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил, если Он – Проницательный (или Добрый), Ведающий?
Он – Тот, Кто сделал для вас землю покорной. Ступайте же по свету и вкушайте из Его удела, и к Нему вы явитесь после воскрешения.
Неужели вы уверены, что Тот, Кто на небе, не заставит землю поглотить вас? Ведь тогда она заколеблется.
Неужели вы уверены, что Тот, Кто на небе, не нашлет на вас ураган с камнями? Скоро вы узнаете, каково Мое предостережение!
Жившие до них сочли это ложью. Каким же было Мое обличение!
Неужели они не видели над собой птиц, которые простирают и складывают крылья? Никто не удерживает их, кроме Милостивого. Воистину, Он видит всякую вещь.
Кто может стать вашим войском и помочь вам без Милостивого? Воистину, неверующие обольщены!
Кто может наделить вас уделом, если Он перестанет наделять вас Своим уделом? Но они продолжают заноситься и убегать.
Кто же следует более правильным путем: блуждающий с опущенным лицом или идущий по прямому пути, выпрямившись?
Скажи: «Он – Тот, Кто создал вас и наделил вас слухом, зрением и сердцами. Как же мала ваша благодарность!»
Скажи: «Он – Тот, Кто расселил вас по земле, и к Нему вы будете собраны».
Они говорят: «Когда же наступит обещанное, если вы говорите правду?»
Скажи: «Знание об этом – у Аллаха, а я – всего лишь предостерегающий, и разъясняющий увещеватель».
Когда они увидят его (наказание в День воскресения) вблизи от себя, лица неверующих опечалятся, и тогда им скажут: «Вот то, что вы призывали!»
Скажи: «Как вы думаете, кто защитит от мучительных страданий неверующих, если Всевышний погубит меня и тех, кто со мной, или помилует нас?»
Скажи: «Он – Милостивый! Мы уверовали в Него и уповаем только на Него, и вы узнаете, кто пребывает в очевидном заблуждении».
Скажи: «Как вы думаете, кто одарит вас родниковой водой, если ваша вода уйдет под землю?»

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aK1TZErkleY
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