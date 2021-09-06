ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА В КЛАСС! Новый формат “Училка vs ТВ”!
Мне надоело ругаться с телевизором, и я решила собрать всех знаменитостей в одном классе, чтобы в комфортной школьной обстановке разложить всё по полочкам.
Сегодня на уроке разбираем глаголы с безударным корнем вместе с Даней Милохиным, Алишером Моргенштерном, Ксенией Собчак, Данилой Поперечным, Артемием Лебедевым, Егором Кридом, Любовью Соболь, Дмитрием Куплиновым, Алексеем Пивоваровым, Александром Гордоном.
Ура! Премьера нового формата! С новым учебным годом, друзья!
Пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу нового формата.
А ещё не забывайте поставить лайк!
Спасибо за ошибки Сергею Филимонову.