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ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА В КЛАСС! Новый формат “Училка vs ТВ”!

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Мне надоело ругаться с телевизором, и я решила собрать всех знаменитостей в одном классе, чтобы в комфортной школьной обстановке разложить всё по полочкам.
Сегодня на уроке разбираем глаголы с безударным корнем вместе с Даней Милохиным, Алишером Моргенштерном, Ксенией Собчак, Данилой Поперечным, Артемием Лебедевым, Егором Кридом, Любовью Соболь, Дмитрием Куплиновым, Алексеем Пивоваровым, Александром Гордоном.
Ура! Премьера нового формата! С новым учебным годом, друзья!
Пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу нового формата.
А ещё не забывайте поставить лайк!
Спасибо за ошибки Сергею Филимонову.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gsIwFw05cCo
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