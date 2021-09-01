5 лучших снайперов Великой Отечественной войны
1. Михаил Сурков
На счету самого результативного советского снайпера Великой Отечественной войны Михаила Суркова — 702 вражеских солдата и офицера. В ходе летних и осенних боев 1942 года в восточной Украине и на Северном Кавказе этот сибирский охотник в среднем уничтожал по 160 немцев в месяц.
Сурков воевал не только на дальних дистанциях. 30 ноября 1942 года в бою у осетинского села Ардон, принимая участие в атаке, он ворвался во вражеский дзот и вырезал кинжалом целый пулеметный расчет из трех человек.
После ранения, полученного 30 ноября 1942 года, младший лейтенант Сурков был комиссован. Он так и не был удостоен высшей степени отличия — звания Героя Советского Союза. Остается неизвестным, почему так произошло. По одной из наиболее распространенных версий, главной причиной стали независимый характер и дерзкий язык снайпера, не позволявшие ему уживаться с начальством.
2. Владимир Салбиев
Владимир Салбиев прошел долгий и тяжелый боевой путь: защищал Ленинград и Сталинград, участвовал в освобождении Украины, был трижды ранен и четырежды контужен. Осколок, которым его ранило в голову под Харьковым в марте 1943 года, остался с ним до конца жизни.
Лучший снайпер 1-го Украинского фронта и один из лучших во всей Красной Армии, Салбиев уничтожил 601 солдата и офицера противника. Кроме того, он подготовил целый ряд эффективных снайперских подразделений.
За свои поразительные успехи Салбиев получил более двадцати наград, но как и в случае с Сурковым по какой-то неизвестной причине не был удостоен звания Героя Советского Союза. Вместо этого ему в последний момент вручили второй Орден Красного Знамени.
3. Василий Квачантирадзе
О Василии Квачантирадзе говорили, что он лучше всех умел предугадывать поведение противника. Знаменитый советский снайпер уничтожил 534 вражеских солдата и офицера.
Квачантирадзе работал как в одиночку, так и в паре. Одно время его напарником был другой прославленный снайпер — Кузьма Смоленский (414 уничтоженных противников). Однажды, когда они находились в тылу врага, их обнаружили. Вступив в открытый бой, этот смертельный дуэт ликвидировал два вражеских орудийных расчета и уничтожил более тридцати немцев, после чего пробился к своим.
Отношения со званием Героя у Василия Квачантирадзе поначалу также складывались непросто. 9 июля 1943 года он был представлен к высшей степени отличия командованием 43-й армии, однако командование Калининского фронта одобрило лишь вручение ему ордена Ленина. Тем не менее, снайпер все-таки получил заслуженную награду — 24 марта 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
4. Ахат Ахметьянов
Простой учитель математики из сельской школы Ахат Ахметьянов уничтожил за время войны 502 вражеских военнослужащих. Сведения о них он скрупулезно заносил в свою личную книжку, которую назвал «Счет мести».
«Делай то, что, на взгляд противника, невозможно. Чаще ставь себя на его место. Учись у врага!» — любил повторять Ахметьянов. Свой опыт и знания он в качестве инструктора передал двум сотням снайперов.
В 1944 году после ранения в живот Ахметьянов был комиссован. Он с радостью вернулся к своему любимому занятию — преподавательской деятельности.
5. Иван Сидоренко
Войну против нацистской Германии лейтенант Иван Сидоренко начал командиром минометной роты. В ходе боев в Смоленской области в начале 1942 года ему пришлось стрелять из винтовки, к чему, как выяснилось, у него был несомненный талант.
Командование решило перевести Сидоренко в ряды снайперов и не прогадало: Иван Михайлович уничтожил около 500 солдат и офицеров противника и сумел подготовить 250 снайперов. Не раз водил он своих учеников в засады, учил, как распознавать повадки врагов, как запомнить их средства маскировки, тропы, по которым они ходят, и места, где скрываются.
4 июня 1944 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» Иван Сидоренко был удостоен звания Героя Советского Союза.