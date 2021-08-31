Министр обороны России Сергей Шойгу дал интервью Владимиру Соловьеву.

Эту уникальную встречу можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=9_4brbhPiMo

В рамках интервью Сергей Шойгу рассказал о взаимопонимании с президентом России Владимиром Путиным, с которым на протяжении долгих лет работает на благо страны. В подробности министр вдаваться не стал, объяснив это невозможностью рассказывать такие вещи. Но здесь все очевидно: без взаимопонимания работать «за» одно дело было бы очень сложно.

Также речь зашла об Украине. Шойгу отметил, что Украину воспринимать как угрозу не стоит, поскольку мы с населением этой страны – один народ. Относительно же конфронтаций и прочего зла, министр заявил просто и понятно: Потому что это творение, планы и программа, которая реализована, знаете кем, как и за какие деньги».

Любопытно, что российский министр обязан явиться в Мариуполь для «вручения письменного подозрения» и проведения следственных действий. Надо ли говорить, что это даже звучит смешно?

У них там подозрений насчет себя не возникает, интересно?

Шойгу очень надеется, что когда-нибудь националистическая вакханалия на Украине закончится.

Интересных тем в этом интервью было поднято немало. Среди них и Сирия – совершенно отдельная история. Министр отметил, что в САР работали очень высокопрофессиональные и подготовленные террористы, что для простых боевиков слишком круто.

Также Сергей Шойгу прокомментировал ситуацию в Афганистане, гиперзвуковое и прочее оружие России и еще ряд вопросов. Об Афганистане речь зашла в контексте оружия, которое досталось новым афганским властям после побега американцев и о росте числа маковых плантаций на территории страны за время присутствия в ней военных США.

Что касается российского оружия – его развитие стремительно шагает вперед.

«В этом направлении не отстаем, тут не буду бравурных речей произносить. Не отстаем по всем системам», - сказал Шойгу, отвечая на вопрос о современности российских средств борьбы с БЛА.