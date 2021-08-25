Экономика, война и мир. Ответы на вопросы зрителей
Гости проекта «Время – вперёд!» продолжают отвечать на вопросы зрителей. Рады представить вам наших сегодняшних знатоков – Борис Марцинкевич, Александр Запольскис и Уильям Хэкетт-Джонс.
У вас тоже есть вопросы? Задавайте в комментариях к этой записи, и мы подберём для ответов новых экспертов.
Канал «Геоэнергетика»: https://www.youtube.com/channel/UCfiI…
Канал «Шекспир плачет»: https://www.youtube.com/channel/UCU5v…
00:00 Вступление
00:56 Вопросы про ГЭС (Марцинкевич)
05:42 Вопрос про стратегические резервы России (Запольскис)
11:05 Вопрос про русских и британцев (Хэкетт-Джонс)