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Экономика, война и мир. Ответы на вопросы зрителей

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Гости проекта «Время – вперёд!» продолжают отвечать на вопросы зрителей. Рады представить вам наших сегодняшних знатоков – Борис Марцинкевич, Александр Запольскис и Уильям Хэкетт-Джонс.

У вас тоже есть вопросы? Задавайте в комментариях к этой записи, и мы подберём для ответов новых экспертов.

Канал «Геоэнергетика»: https://www.youtube.com/channel/UCfiI…

Канал «Шекспир плачет»: https://www.youtube.com/channel/UCU5v…


00:00 Вступление
00:56 Вопросы про ГЭС (Марцинкевич)
05:42 Вопрос про стратегические резервы России (Запольскис)
11:05 Вопрос про русских и британцев (Хэкетт-Джонс)

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=69kOWvk6wks
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