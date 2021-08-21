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Сутра 1-1. Йога-сутры Патанджали. На основе учения Парамахансы Йогананды

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Йога-сутры Патанджали с комментариями Свами Криянанды – https://reality-yoga.ru/knigi/yoga-sutryi-patandzhali/
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VyQ2b3pAWX4&list=PL8B32aLkHsa0w4PEUOIf1553IACaXgmr2&index=2
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7724 6354
    Женечка два часа назад

      О! Привет наркоманам. Учёные поняли механизм, приводящий к состоянию «изменённого сознания», полётам души, общению с другим разумом и многие другие галлюцинации, посещающие человека во время медитации. Происходит это из-за стимуляции скопления серого вещества под водопроводом мозга, которое является одним из основных центров нисходящей регуляции болевой чувствительности. Эта область связана с мозговыми механизмами контроля сенсорной боли, а реализация этого контроля происходит через освобождение опиоидов и каннабиноидов, вырабатываемых организмом человека. В итоге получается, что с помощью медитативных упражнений человек просто тренирует свой мозг производить наркотики по своему желанию, а не достигает при этом какого-то просвещения. Так что приступая к медитации понимайте, что как и любые наркотики, эти тоже приводят к физической зависимости и психологическим проблемам. Где там Либерман с его ежедневным трансом в 23-00? Надеюсь, не сторчался ещё.

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