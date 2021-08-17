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Агент Коминтерна возле Рузвельта? / Михаил Трофименков

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Выступление Михаила Трофименкова на фестивале «Цифровой истории» в Барнауле посвящено таинственной судьбе испанского золотого запаса. Режиссер Жан-Люк Годар в своем  «Фильме-Социализме» заманил на борт лайнера «Коста Конкорди» и отправил в круиз по Средиземноморью причастных к вывозу золотого запаса Испании в СССР. Была ли идея этого кино оригинальной выдумкой режиссера или она была вдохновлена реальной историей? Кто такой Луи Доливе? Как он связан с Коминтерном и остатками «испанского золота»? Об этом и многом другом –  в захватывающем докладе постоянного спикера «Цифровой истории».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pc_2UhFQoRE
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