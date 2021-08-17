Агент Коминтерна возле Рузвельта? / Михаил Трофименков
Выступление Михаила Трофименкова на фестивале «Цифровой истории» в Барнауле посвящено таинственной судьбе испанского золотого запаса. Режиссер Жан-Люк Годар в своем «Фильме-Социализме» заманил на борт лайнера «Коста Конкорди» и отправил в круиз по Средиземноморью причастных к вывозу золотого запаса Испании в СССР. Была ли идея этого кино оригинальной выдумкой режиссера или она была вдохновлена реальной историей? Кто такой Луи Доливе? Как он связан с Коминтерном и остатками «испанского золота»? Об этом и многом другом – в захватывающем докладе постоянного спикера «Цифровой истории».