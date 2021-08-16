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Мирослав Морозов о Моонзундской десантной операции 1944 г. Часть 2. Бои за полуостров Сырве.

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Мирослав Эдуардович Морозов рассказывает о Моонзундской десантной операции 1944 г. Часть 2. Бои за полуостров Сырве, в октябре  – ноябре 1944 года.
- Как планировали уничтожить немецкую группировку на полуострове Сырве?
- Какие пытались высадить десант на полуостров Сырве?
- Какие силы и средства пришлось задействовать для прорыва обороны противника на полуостров Сырве?
- Какие силы Кригсмарине для обороны полуострова Сырве?
- Сколько грузов и пополнения немцы смогли перевезти гарнизону Сырве?
- Как ВВС КБФ пытались помешать Кригсмарине?
- Как протекала операция по прорыву обороны на полуоструве Сырве в ноябре 1944 года?
- Сколько сил и запасов противник смог эвакуировать?
- Какие потери понесли противники?
- Аочему не был разработан и осуществлен десант на побережье Курляндии?
Какие оргвыводы по деятельности КБФ последовали по окончании операции?
Ответ на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!

Другие лекции про действия КБФ в 1944 году:
О Моонзундской десантной операции 1944 г. Часть 1. Десанты на острова:
https://youtu.be/w9erF58iTDc
Действия КБФ за пределами Финского залива в январе – сентябре 1944 г. Часть 2:
https://youtu.be/UGE42aQ9cg4
Действия КБФ за пределами Финского залива в январе – сентябре 1944 г. Часть 1:
https://youtu.be/WOwEmDyTUVk
Завершающие бои у берегов Финляндии летом 1944 г.:
https://youtu.be/l-anUMzWjdk
Операция по захвату островов Выборгского залива летом 1944 г.:
https://youtu.be/OHHD1Kiu4ws
Действия КБФ в Выборгской наступательной операции в июне 1944г. Часть 2
https://youtu.be/doVxGyZ3pSM
Действия КБФ в Выборгской наступательной операции в июне 1944г. Часть 1
: https://youtu.be/whBAKl0dk6w
Кампания в Нарвском заливе. Часть 2:
https://youtu.be/8s5HA8cNO1g
Кампания в Нарвском заливе. Часть 1:
https://youtu.be/jSaNaKQXJsI

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=72QygaJYT8E
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