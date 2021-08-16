Мирослав Эдуардович Морозов рассказывает о Моонзундской десантной операции 1944 г. Часть 2. Бои за полуостров Сырве, в октябре – ноябре 1944 года.

- Как планировали уничтожить немецкую группировку на полуострове Сырве?

- Какие пытались высадить десант на полуостров Сырве?

- Какие силы и средства пришлось задействовать для прорыва обороны противника на полуостров Сырве?

- Какие силы Кригсмарине для обороны полуострова Сырве?

- Сколько грузов и пополнения немцы смогли перевезти гарнизону Сырве?

- Как ВВС КБФ пытались помешать Кригсмарине?

- Как протекала операция по прорыву обороны на полуоструве Сырве в ноябре 1944 года?

- Сколько сил и запасов противник смог эвакуировать?

- Какие потери понесли противники?

- Аочему не был разработан и осуществлен десант на побережье Курляндии?

Какие оргвыводы по деятельности КБФ последовали по окончании операции?

Ответ на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!

Другие лекции про действия КБФ в 1944 году:

О Моонзундской десантной операции 1944 г. Часть 1. Десанты на острова:

https://youtu.be/w9erF58iTDc

Действия КБФ за пределами Финского залива в январе – сентябре 1944 г. Часть 2:

https://youtu.be/UGE42aQ9cg4

Действия КБФ за пределами Финского залива в январе – сентябре 1944 г. Часть 1:

https://youtu.be/WOwEmDyTUVk

Завершающие бои у берегов Финляндии летом 1944 г.:

https://youtu.be/l-anUMzWjdk

Операция по захвату островов Выборгского залива летом 1944 г.:

https://youtu.be/OHHD1Kiu4ws

Действия КБФ в Выборгской наступательной операции в июне 1944г. Часть 2

https://youtu.be/doVxGyZ3pSM

Действия КБФ в Выборгской наступательной операции в июне 1944г. Часть 1

: https://youtu.be/whBAKl0dk6w

Кампания в Нарвском заливе. Часть 2:

https://youtu.be/8s5HA8cNO1g

Кампания в Нарвском заливе. Часть 1:

https://youtu.be/jSaNaKQXJsI