Итак, добрый день. С вами Талия Ток на youtube канале “INVEST TATARSTAN”. И сегодня у нас в гостях человек, который знает сто процентов ответов на любые вопросы. Это знаменитый журналист, интеллектуал Анатолий Вассерман. Здравствуйте!

Здравствуйте.

Очень приятно, что вы нашли время посетить нашу гостеприимную республику город Казань. Это мой родной город, я всегда рада гостям и тем более в нашем инвестиционном агентстве. И первый вопрос, конечно, про инвестиции. Ну, вообще у вас есть ли какой-то свой бизнес? Потому что, ну наверное, с таким объёмом знаний, могли бы уже стать просто миллиардером и магнатом.

Своего бизнеса у меня нет и по видимому не будет.

А почему?

Царь Шломо Давидович Ишаев в книге “Проповедник”, мы обычно произносим название этой книги по гречески – «экклезиаст». Да и самого царя называем по гречески Соломон, поскольку к нам крестьянство пришло через Грецию. Так вот, он среди прочего в этой книге написал – “Смотрящий часто на погоду не соберётся никогда сеять. Смотрящий часто на облака не соберётся никогда жать”. Я каждый раз, когда ко мне обращаются с консультациями по деловым поводам сразу же накидываю такой обширный список возможных подводных камней, что сами просто не рискнут взяться ни за какой бизнес.

Это очень интересно. А как же вы тогда осуществляете свою жизнедеятельность? То есть источниками вашего дохода являются интеллектуальные игры, в которых вы очевидно выигрываете без конца?

Ну, к сожалению не без конца.Хотя мне действительно посчастливилось в своё время очень эффектно засветиться в этих играх. Но знаете, в игровой тусовке очень популярен анекдот. Над входом в павильон прилёта аэропорта Бен-Гурион, главного аэропорта Израиля висит плакат “Имей ввиду, тут все такие умные”. Так вот, в игровой тусовке все такие умные и хотя мне действительно посчастливилось очень ярко засветиться, но я в пределах этой тусовки знаю десятки людей, которые несомненно умнее меня.

Я могла бы предположить, что у вас есть какие-то инвестиционные интересные лайфхаки, которые позволяют вам иметь доход…