Стирание среднего класса поделит мир надвое: экономика Великой Перезагрузки в действии. А. Вассерман
Зачем элиты стирают из истории средний класс и организуют общество, живущее в долг. Кто является главным источником мировой инфляции и как происходит её глобальный импорт. С помощью чего Западу за несколько лет удалось надуть новый финансовый пузырь невиданного размера. Об этом и многом другом рассказывает в беседе с Фёдором Лисицыным аналитик Анатолий Вассерман.
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