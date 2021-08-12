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Стирание среднего класса поделит мир надвое: экономика Великой Перезагрузки в действии. А. Вассерман

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Зачем элиты стирают из истории средний класс и организуют общество, живущее в долг. Кто является главным источником мировой инфляции и как происходит её глобальный импорт. С помощью чего Западу за несколько лет удалось надуть новый финансовый пузырь невиданного размера. Об этом и многом другом рассказывает в беседе с Фёдором Лисицыным аналитик Анатолий Вассерман.

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Книги Анатолия Вассермана https://den-magazin.ru/utm/104
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rP0HqPRrxmM
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