22 июля состоялся праздник по случаю пятилетия музея «Дорога к Пушкину». Музей в Погорелом Городище, что в Зубцовском районе Тверской области, и Выставочный зал в Зубцове открыли супруги Диодоровы (Борис Диодоров (на фото) – народный художник России, известный иллюстратор детских книг, давний друг Ржева, создатель Центра Андерсена в Ржеве, один из основателей картинной галереи в Борках; Карина Филиппова – советская и российская актриса и поэт).

Поздравить с днем рождения самый молодой в России пушкинский музей приехали многочисленные друзья Бориса Аркадьевича Диодорова из Зубцова, Ржева и Торжка, Москвы и Московской области. В просторном зале ДК,где находится музей,собрались известные деятели культуры и науки, художники, поэты, журналисты, артисты, представители общественности. Потомок Пушкина, президент Международного фонда А.С. Пушкина Александр Александрович Пушкин, живущий в Брюсселе, прислал письмо с искренними поздравлениями и пожеланиями добра, удачи и дальнейших успехов.

Приветствуя собравшихся, Борис Диодоров поблагодарил всех своих друзей и единомышленников за участие в жизни музея, поддержку, помощь и рассказал о том, как все начиналось.

Еще в 1975 году у дороги вблизи Погорелого Городища висел старый информационный щит с профилем Пушкина. Висел, конечно, не просто так: в те годы пушкинисты много спорили, был поэт здесь или нет. Сейчас нет никаких сомнений: был. И доказал это историк, краевед, писатель Сергей Кутейников.

Пушкин действительно ездил в Погорелое Городище ради своего дальнего предка – воеводы Гаврилы Пушкина (одного из героев драмы «Борис Годунов»), который во времена Смуты спалил здешнюю крепость, чтобы она не досталась полякам. В те времена тут неподалёку старая литовская граница проходила. Местные жители были вынуждены покинуть родные дома, не имея времени на сборы. Когда порядок в государстве был восстановлен, они захотели вернуться, но поскольку от домов осталось одно пепелище, обратились к государю с просьбой помочь возродить посад.

Царь Михаил Фёдорович освободил посадских людей от налогов на пять лет, о чём свидетельствовала жалованная государем грамота (подписанная ровно 400 лет назад, в июле 1621 года). Хранилась она здесь, в посаде, в храме Богоявления. Чтобы увидеть её своими глазами, и завернул в Погорелое Городище Пушкин в 1826 году.

И грамоту в руках он держал, о чём писал своему другу –Николаю Раевскому-младшему. Сохранился черновик этого письма. А вот было ли оно отправлено, к сожалению, неизвестно. Грамота хранилась в главном посадском храме до 1901 года, чудом уцелела фотография, на которой настоятель изображён с грамотой в руках. Так что сомнений в том, что она существовала, быть не может. Впоследствии ценнейший документ перевезли в Тверь, что было зафиксировано в Трудах Тверской губернской учёной архивной комиссии, а уже в советское время он стал экспонатом Ржевского краеведческого музея. Во время войны грамота была утрачена. Богоявленский храм тоже, увы, был разрушен.

Борис Аркадьевич сказал, что создание музея «Дорога к Пушкину» – это промысел Божий, а великий Пушкин – по-прежнему современный поэт, и без него жизнь была бы очень скучна.

«Несмотря на различные препятствия, музей вырос. Уже 1300 подаренных единиц хранения, и они продолжают поступать», – отметил Диодоров.

Стоит вспомнить, что Борис Аркадьевич подарил музею свою коллекцию картин выдающихся советских художников, вложил в музей не только все личные сбережения, но душу и свою безграничную любовь к русской культуре, к тверской земле, ставшей родной, где прожито почти полвека.

Основная тема музейной коллекции – история России в творчестве Пушкина глазами художников разных поколений, непосредственно пушкинская эпоха и всё, что связано с личностью поэта. Здесь, например, представлены две посмертные маски Пушкина, снятые сразу после его кончины. Есть серебряная медаль к 100-летнему юбилею поэта – всего их было выпущено 20 штук. Редкие пушкинские издания, секретер времён Павла I, фарфор, гравюры, веер из слоновой кости, театральная трубка-одноглядка, рукописная страничка письма XIX века с упоминанием имени Николая Раевского, найденная при реставрации в обивке кресла, миниатюры неизвестных художников XIX века, статуэтки, пудреницы.

Из экспонатов, не связанных с Пушкиным, два офорта 1656 года Рембрандта.

Диодоровы передали музею завещанные им коллекции, в том числе народной артистки СССР Софьи Пилявской. Это собрания мебели, картин, гравюр и посуды пушкинского времени. Семья народного артиста СССР Петра Глебова передала несколько гравюр. Немало раритетов подарил российский и французский искусствовед и историк моды Александр Васильев.

Согласитесь, таким экспонатам мог бы позавидовать любой столичный музей! Не зря собрание подлинных и особо ценных артефактов XVII–XIX веков, хранящихся в Выставочном зале в Зубцове, назвали «алмазным фондом».

Конечно, под такой музей нужно строить отдельный комплекс, который мог бы стать местом притяжения туристов, путешествующих по Пушкинскому кольцу Верхневолжья. И проект уже есть. Об этом рассказал заслуженный архитектор России Алексей Куренной.

– Особенность музейного комплекса в том, что он соединяет между собой два старинных здания в Погорелом Городище, увеличивая выставочное пространство в несколько раз, – пояснил автор проекта. –Мы предлагаем реставрировать исторические особняки, где будет зал, библиотека, экспозиционные помещения, и благоустроить территорию. Создание музейного комплекса, – уверен архитектор, – поможет качественно улучшить жизнь людей.

Хочется надеяться, что все эти мечты обязательно сбудутся, и музей обретет статус государственного. Эту мысль высказывали все выступавшие на юбилейном вечере.

Глава Зубцовского района Елена Николаева отметила, что дело движется.

– И в Погорелом Городище, и в Зубцове пополняются музейные коллекции. Но музей – это не только хранилище экспонатов. В Выставочном зале проходят встречи с интересными людьми, детские творческие конкурсы и вечера,за что огромное спасибо Борису Аркадьевичу (отметим, что Диодоровым в 2019 году присвоено звание Почетных граждан Зубцовского района).

Елена Александровна подчеркнула, что только общими усилиями можно добиться дальнейших успехов. Конечно, при этом необходимо привлечение дополнительных финансовых ресурсов.

Наталья Кузьмина, проректор МГИМО, вице-президент Российской академии искусств, сказала, что создав музей на тверской земле, Диодоровы осчастливили всех:

– В Зубцовском районе живут счастливые люди, у которых есть возможность прикоснуться к живой истории. Мы гордимся тем, что Борис Аркадьевич внес лепту в историю Зубцовского района, и это останется на века, будет жить и процветать. Хочется пожелать всяческой поддержки и помощи от администрации района, области, от нашего государства. Без этого музею не выжить.

Главный редактор «Литературной газеты», поэт, писатель Максим Замшев, рассказывая о публикациях в «ЛГ», посвященных музею «Дорога к Пушкину», отметил:

– Наша страна, наша культура держится на энтузиастах. Борис Диодоров – великий художник. И главное, что отличает русского человека, русского художника – это подвижничество. Я уверен, что скоро настанут времена, когда Погорелое Городище будет одним из самых главных мест паломничества людей со всего мира…

Галина Тимошкова, директор музея-усадьбы А.П. Чехова «Лопасня-Зачатьевское» (г. Чехов Московская область), назвала подвигом создание музея «Дорога к Пушкину».

– В наше время новые музеи появляются совсем нечасто, поскольку это очень сложно, –пояснила Галина Николаевна. – Супруги Диодоровы сделали невозможное. Это великое дело.

Дмитрий Белюкин, народный художник России, академик: «Трудно переоценить значение сегодняшнего юбилея. Случилось главное. Из ничего с Божьей помощью родилось чудо, ожило маленькое пространство, и жизнь людей небольшого городка стала интереснее. Музей живой, и это главное. Хочется верить, что музей поддержит государство. В перспективе все будет расширяться. С нами Пушкин и Господь».

Валерия Данилова, директор Всероссийского историко-этнографического музея (г. Торжок) зачитала приветственный адрес от коллектива и пожелала, чтобы музей «Дорога к Пушкину» процветал, воплощал в жизнь замыслы и идеи, радовал посетителей, а также нашел надежных друзей и партнеров.

– Мы воодушевлены проектом Министерства культуры «Пушкинская карта», который начнет работу с первого сентября, – добавила Валерия Александровна. – Для многих школьников и студентов посетить по оплаченной карте музеи и выставки –большое подспорье. Надеемся, что молодежь пополнит ряды посетителей Пушкинских музеев.

Сергей Кутейников, историк, краевед, писатель, лауреат премии «Золотое перо», автор 6 книг, говорил о великой заслуге супругов Диодоровых, создавших уникальный музей на тверской земле.

– Для местных жителей – это предмет гордости, – подчеркнул Сергей Евгеньевич.– Любой музей, а Пушкинский особенно, это, своего рода, храм культуры. Здесь мы путешествуем во времени, проходя несколько шагов вдоль экспозиции, оказываемся в XVI, XVII веках, а в окно видим современность. И есть с чем сравнивать.Пушкин – это истоки нашей русской культуры, нашего языка.

Отметим, что программа праздничного вечера, которую вела Нина Волкова, была построена так, что помимо поздравлений гостей, присутствующих в зале, звучали видео-приветствия друзей и единомышленников Бориса Диодорова (режиссер фильма Игорь Лапшин).Несколько выступлений мы могли видеть на юбилее.

Мудростью и любовью пронизаны слова епископа Ржевского и Торопецкого Адриана:

–Главная цель существования любого музея – помочь людям вступить в мир искусства. Экспонаты музея принадлежат всему народу. Они и есть память, культура, наша история…

В настоящее время Министерство туризма Тверской области проводит большую работу по развитию и систематизации объектов культурного наследия. Выражаю надежду, что Министерство поддержит музей «Дорога к Пушкину» и не допустит начала процесса уничтожения уникального музея-гордости Тверской области.

Георгий Василевич, директор государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» (Псковская область) очень точно подметил, что дорога к Пушкину начинается в сердцах каждого из нас.

–Мы идем по этой дороге всю жизнь, открывая для себя новые тексты, интересные события, связанные с великим поэтом. Александр Сергеевич бесконечен, и идти его дорогою огромное, огромное счастье.

Полностью фильм размещен на канале ютуб – музей «Дорога к Пушкину».

Замечательным продолжением праздника стало выступление заслуженной артистки России Галины Улетовой, которая исполнила песни на стихи Карины Филипповой и Николая Зиновьева.

Остается добавить, что 5 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2024 году 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина. Предусматривается реставрация пушкинских мест по всей России. Очень хочется надеяться, что музею «Дорога к Пушкину» будет оказана реальная помощь со стороны государства.

И проект создания целого музейного комплекса на базе двух особняков XIX века Погорелого Городища, где бывал Пушкин, обязательно осуществится и станет частью культурного ландшафта тверского края.

С днем рождения, музей «Дорога к Пушкину»! Живи и процветай! Ведь Пушкин – наше будущее.







Фото Игоря Лапшина