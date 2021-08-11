Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Реми Майснер про “Скотный Двор” Джорджа Оруэлла

98 0

Канал Реми Майснера: https://www.youtube.com/channel/UCxgE…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qqWdKeGkk1o
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Биологическое оружие гражданского общества
Коллапс Ресурсной Федерации. Причины Управленческого Дефолта [Нейромир-ТВ]
Почему я против всеобщего избирательного права
«Вирусные элиты». Андрей Фурсов [Паразитическая система]
В. Сундаков - Просто жутко много интересных фактов
Почему я против всеобщего избирательного права
Белый дом назвал Индию ключевым партнером в оборонной отрасли‍
Кому выгоден Интернет вещей, для которого повсеместно внедряют блокчейн?

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru