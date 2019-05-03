Реми Майснер про роман Достоевского «Бесы»

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Хронометраж:

0:58 – Самый слабый роман Достоевского

6:51 – О Степане Верховенском

10:22 – Почему “Бесы”

13:33 – Про Ставрогина

18:55 – Чем занимаются революционеры в романе “Бесы”

31:08 – О Петре Верховенском

36:43 – Отношения Верховенского и Ставрогина

44:25 – С ненавистной идеей социализма хочет побороться Достоевский

47:41 – Сцена в главе “Флибустьеры”

1:00:25 – Где хорошие ребята?

1:04:34 – Эта идея сейчас продвигается

1:09:46 – Если бы шло, как шло, не меняясь

1:16:12 – Прототип Кириллова, это петрашевцы в целом?

1:23:21 – Из сюжета про раскаяние революционера

1:31:14 – Подводя итоги



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FEdleqUsuS8