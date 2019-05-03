Реми Майснер про роман Достоевского «Бесы»
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Хронометраж:
0:58 – Самый слабый роман Достоевского
6:51 – О Степане Верховенском
10:22 – Почему “Бесы”
13:33 – Про Ставрогина
18:55 – Чем занимаются революционеры в романе “Бесы”
31:08 – О Петре Верховенском
36:43 – Отношения Верховенского и Ставрогина
44:25 – С ненавистной идеей социализма хочет побороться Достоевский
47:41 – Сцена в главе “Флибустьеры”
1:00:25 – Где хорошие ребята?
1:04:34 – Эта идея сейчас продвигается
1:09:46 – Если бы шло, как шло, не меняясь
1:16:12 – Прототип Кириллова, это петрашевцы в целом?
1:23:21 – Из сюжета про раскаяние революционера
1:31:14 – Подводя итоги
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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