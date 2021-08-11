Мирослав Морозов о Моонзундской десантной операции 1944 г. Часть 1. Десанты на острова.
Мирослав Эдуардович Морозов рассказывает о Моонзундской десантной операции 1944 г. Часть 1. Десанты на острова Моонзундского архипелага в сентябре – ноябре 1944 года.
- Как планировалась и готовилась Моонзундская десантная операция?
- Какие соединения Красной армии были задействованы?
- Какие силы Балтийского флота должны были обеспечить высадку десанта?
- Кто осуществлял руководство сухопутными и морскими силами?
- В какие сроки требовалось выполнить задачу?
- Какие силы и средства задействовал противник для обороны?
- Какие задачи преследовало немецкое командование решив оборонять острова?
- Как протекала операция по освобождению архипелага?
Ответ на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!
Другие лекции про действия КБФ в 1944 году:
Действия КБФ за пределами Финского залива в январе – сентябре 1944 г. Часть 2:
https://youtu.be/UGE42aQ9cg4
Действия КБФ за пределами Финского залива в январе – сентябре 1944 г. Часть 1:
https://youtu.be/WOwEmDyTUVk
Завершающие бои у берегов Финляндии летом 1944 г.:
https://youtu.be/l-anUMzWjdk
Операция по захвату островов Выборгского залива летом 1944 г.:
https://youtu.be/OHHD1Kiu4ws
Действия КБФ в Выборгской наступательной операции в июне 1944г. Часть 2
https://youtu.be/doVxGyZ3pSM
Действия КБФ в Выборгской наступательной операции в июне 1944г. Часть 1
: https://youtu.be/whBAKl0dk6w
Кампания в Нарвском заливе. Часть 2:
https://youtu.be/8s5HA8cNO1g
Кампания в Нарвском заливе. Часть 1:
https://youtu.be/jSaNaKQXJsI