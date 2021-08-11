Мирослав Эдуардович Морозов рассказывает о Моонзундской десантной операции 1944 г. Часть 1. Десанты на острова Моонзундского архипелага в сентябре – ноябре 1944 года.

- Как планировалась и готовилась Моонзундская десантная операция?

- Какие соединения Красной армии были задействованы?

- Какие силы Балтийского флота должны были обеспечить высадку десанта?

- Кто осуществлял руководство сухопутными и морскими силами?

- В какие сроки требовалось выполнить задачу?

- Какие силы и средства задействовал противник для обороны?

- Какие задачи преследовало немецкое командование решив оборонять острова?

- Как протекала операция по освобождению архипелага?

Ответ на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!

Другие лекции про действия КБФ в 1944 году:

Действия КБФ за пределами Финского залива в январе – сентябре 1944 г. Часть 2:

https://youtu.be/UGE42aQ9cg4

Действия КБФ за пределами Финского залива в январе – сентябре 1944 г. Часть 1:

https://youtu.be/WOwEmDyTUVk

Завершающие бои у берегов Финляндии летом 1944 г.:

https://youtu.be/l-anUMzWjdk

Операция по захвату островов Выборгского залива летом 1944 г.:

https://youtu.be/OHHD1Kiu4ws

Действия КБФ в Выборгской наступательной операции в июне 1944г. Часть 2

https://youtu.be/doVxGyZ3pSM

Действия КБФ в Выборгской наступательной операции в июне 1944г. Часть 1

: https://youtu.be/whBAKl0dk6w

Кампания в Нарвском заливе. Часть 2:

https://youtu.be/8s5HA8cNO1g

Кампания в Нарвском заливе. Часть 1:

https://youtu.be/jSaNaKQXJsI