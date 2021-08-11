Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Творчество

Мирослав Морозов о Моонзундской десантной операции 1944 г. Часть 1. Десанты на острова.

56 0

Мирослав Эдуардович Морозов рассказывает о Моонзундской десантной операции 1944 г. Часть 1. Десанты на острова Моонзундского архипелага в сентябре – ноябре 1944 года.
- Как планировалась и готовилась Моонзундская десантная операция?
- Какие соединения Красной армии были задействованы?
- Какие силы Балтийского флота должны были обеспечить высадку десанта?
- Кто осуществлял руководство сухопутными и морскими силами?
- В какие сроки требовалось выполнить задачу?
- Какие силы и средства задействовал противник для обороны?
- Какие задачи преследовало немецкое командование решив оборонять острова?
- Как протекала операция по освобождению архипелага?
Ответ на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!

Другие лекции про действия КБФ в 1944 году:
Действия КБФ за пределами Финского залива в январе – сентябре 1944 г. Часть 2:
https://youtu.be/UGE42aQ9cg4
Действия КБФ за пределами Финского залива в январе – сентябре 1944 г. Часть 1:
https://youtu.be/WOwEmDyTUVk
Завершающие бои у берегов Финляндии летом 1944 г.:
https://youtu.be/l-anUMzWjdk
Операция по захвату островов Выборгского залива летом 1944 г.:
https://youtu.be/OHHD1Kiu4ws
Действия КБФ в Выборгской наступательной операции в июне 1944г. Часть 2
https://youtu.be/doVxGyZ3pSM
Действия КБФ в Выборгской наступательной операции в июне 1944г. Часть 1
: https://youtu.be/whBAKl0dk6w
Кампания в Нарвском заливе. Часть 2:
https://youtu.be/8s5HA8cNO1g
Кампания в Нарвском заливе. Часть 1:
https://youtu.be/jSaNaKQXJsI

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=w9erF58iTDc
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Война против Путина
Кто Герой нашего времени?
Техническое состояние СШГЭС и перспектива затопления Красноярска весной
Как Центральный Банк РФ стал частным ...
В Ульяновске отменят решение о ликвидации школы, где голодают учителя.
Бойцовская культура казачества
Раса Ящериц, правящая миром ФОТОГАЛЕРЕЯ.
Послезавтра уже наступило. Гольфстрим умер

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru