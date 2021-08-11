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Баланс материального и духовного

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 Если человек несчастлив – значит, его ум направлен неправильно.
«Контроль ума является сутью всех духовных учений». Возможно ли управлять будущим? Ответ – ДА! Наши мысли напрямую влияют на событийный ряд жизни, но как управлять хаотично появляющимися мыслями? Почему многие люди не достигают жизненных целей? Вся причина в том, что человек не направляет ум правильно с помощью разума. Автор методики Ключей Управления Будущим (КУБ-8) расскажет о условиях гармоничного существования человека.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ceDqNvbieZc
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