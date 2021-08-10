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Настоящая игра престолов. О начале Первой мировой войны, часть 2/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев

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Продолжаем выкладывать легендарный сериал Егора Яковлева «Настоящая игра престолов». Новые серии по-прежнему будут выходить на канале Дмитрия Юрьевича Пучкова, а предыдущие сезоны – на «Цифровой истории»!

Историк Егор Яковлев продолжает рассказ о начале Первой мировой войны. Какие страны всеми силами пытались избежать войны, а какие сделали всё возможное для её разрастания в мировую? Почему кайзер считал необходимым вовлечение России в конфликт? Как европейские страны реагировали на провокации противников? Об этом и многом другом в ролике из рубрики — «Нестареющая классика».
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=48Tn_Bled0U
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