Настоящая игра престолов. О начале Первой мировой войны, часть 2/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
Продолжаем выкладывать легендарный сериал Егора Яковлева «Настоящая игра престолов». Новые серии по-прежнему будут выходить на канале Дмитрия Юрьевича Пучкова, а предыдущие сезоны – на «Цифровой истории»!
Историк Егор Яковлев продолжает рассказ о начале Первой мировой войны. Какие страны всеми силами пытались избежать войны, а какие сделали всё возможное для её разрастания в мировую? Почему кайзер считал необходимым вовлечение России в конфликт? Как европейские страны реагировали на провокации противников? Об этом и многом другом в ролике из рубрики — «Нестареющая классика».