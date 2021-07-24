Настоящая игра престолов. О начале Первой мировой войны, часть 1/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
Продолжаем выкладывать легендарный сериал Егора Яковлева «Настоящая игра престолов» в дополненном и переработанном виде – будем добавлять картинки и карты, где их нет. Новые серии по-прежнему будут выходить на канале Дмитрия Юрьевича Пучкова, а предыдущие сезоны – на «Цифровой истории»!
Историк Егор Яковлев рассказал о начале Первой мировой войны. Каковы причины событий, разразившихся в 1914 году? Какие есть версии у историков? Как началась Первая мировая, и что послужило поводом к конфликту? Об этом и многом другом в ролике из рубрики — «Нестареющая классика».
Аудиоверсия лекции — https://t.me/egoryakovleff/105
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