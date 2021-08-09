Эрих Мария Ремарк. Повесть «Три товарища». Аудиоспектакль
Тридцатилетний Робби Локамп и его фронтовые друзья Ленц и Кестер – владельцы небольшой авторемонтной мастерской. Совместный бизнес приносит небольшой доход, которого впрочем, вполне достаточно для безбедного существования. В свободное от работы время друзья также не расстаются друг с другом, пытаясь вместе справиться с воспоминаниями о пережитой войне. Чаще всего им помогает в этом хорошая порция рома в любимом баре. Так продолжается изо дня в день, до тех пор, пока Робби не знакомится с красавицей Пат …