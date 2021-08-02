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«Сволочи» или «Сарычи»? Как искажают историю через кинематограф

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Помните был такой поганый фильм Атанесяна по книге Владимира Кунина «Сволочи»? Там рассказывали историю о том, что якобы СМЕРШ в годы войны готовил из беспризорников отряд смертников-диверсантов для борьбы с нацистами.

На самом деле, это выдумка. Конечно, были дети полка, несовершеннолетние партизаны, но случаев массового и целенаправленного использования детей и подростков советской армией и спецслужбами на фронте – нет. Это все сказки из разряда «миллионы немок, изнасилованные советскими солдатами».

А было все наоборот. Вместо «сволочей» были «сарычи». Советских детей-сирот, оказавшихся в зоне оккупации готовил в диверсанты абвер, немецкая контрразведка. Это придумал офицер абвера Фриц Бухгольц. Расчёт был понятен, на детей даже в прифронтовой зоне внимания никто не обращает, а промыть им мозги идеологией проще, чем взрослым.

В тыл наших войск их забрасывали по двое с вещмешками, продуктами и взрывным устройством, закамуфлированным под кусок угля. Позывным юных диверсантов было «Буссард», сарыч по-русски, почему их и прозвали сарычами.

Во время обучения в разведшколе их сытно кормили, хорошо одевали, возили на экскурсии в тыловые немецкие города, обещая красивую жизнь, в случае победы Германии. Шёл 1943 год, когда русские войска перехватили инициативу на фронте.

К чести этих мальчишек надо сказать, что почти все они пришли с повинной к нашим войскам и особистам и сдались. Никаких наказаний к ним не применили. Дети были накормлены и отправлены в тыл.

«Сволочи» или «Сарычи»? Как искажают историю через кинематограф

Однако несколько подростков все-таки выполнили задание, подорвав коммуникации, и немцы продолжили этот бесчеловечный эксперимент. Школу «Буссард» переместили в Польшу.

Но СМЕРШ разработал контроперацию по спасению детей. Она называлась «Буревестник».

Обучением детей в школе занимался сын белогвардейцев Евтухович, ненавидивший советскую власть. К нему в разведшколу внедрили разведчика Скоробогатова, а разведчица Мезенцева влюбила Евтуховича в себя и закрутила с ним роман. Вдвоём они перевербовали Евтуховича и убедили его спасти детей от заброски на фронт и в тыл советских войск для совершения диверсий.

В итоге Скоробогатов, Мезенцова и Евтухович увели 160 русских, украинских и белорусских сирот, обучавшихся в школе абвера воевать против своей Родины, к партизанам.

Все бывшие сарычи потом были интегрированы в нормальную жизнь, закончили школу и институт. Те несколько воспитанников, кто все же совершил теракты, были схвачены и получили до 25 лет лагерей.

Вот о чем надо было снимать фильм! Крутой сюжет же!

В реальности СМЕРШ не готовил детей-смертников умирать в войне против немцев, а разработал сложнейшую операцию, как спасти и вывести к партизанам детей, которых немцы готовили к диверсиям против своей Родины.

И ведь «Сволочи» снимали не в Америке или Латвии, а в России на наши деньги…

Кстати, а чем Милохин, Егор Жуков и Моргенштерн не сарычи 21 века, заброшенные в Россию с целью промыть мозги нашим детям тлетворной девиантной идеологией? Не пора ли снова запустить операцию «Буревестник»?

Источник: Лагерь навыка

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Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/uqrLnICOO88/
Метки: плохие фильмы, технологии, фильмы
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