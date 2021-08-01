Моя семья и другие звери. Джеральд Даррелл (аудиокнига)
Джералд Даррелл — человек поистине уникальный. Не имеющий специального образования зоолог-зверолов стал самым популярным в мире писателем-натуралистом. Это он, будучи ребенком, произнес свое первое слово… «зоопарк». Это он, став директором Джерсийского фонда, спас огромное количество видов животных. Это он создал около тридцати бестселлеров о жизни животных разных стран. Настоящее издание включает самую популярную книгу Даррелла, выдержавшую в Англии более тридцати изданий, — «Моя семья и другие звери».