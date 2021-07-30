Когда говорят о поражениях советской армии в 1941 году, как-то мимоходом упоминают о силе, которая шла на СССР в то страшное время. Ведь это сила не Германии, а огромной «страны» – Европы. Она намного превышала силы и возможности советской страны. В течение 4-х лет войны понадобилось беспредельное напряжение всех сил всего советского народа, чтобы одолеть врага, напавшего на СССР.

Численность вооружённых сил союзных с Германией государств, напавших летом 1941 года на СССР, тоже в разных источниках отличается. Но с незначительной погрешностью можно указать следующую численность их войск: Венгрия – 200 тыс. чел., Финляндия – 650 тыс. чел., Италия – 2,6 млн. чел., Румыния -700 тыс. чел. Даже если численность войск Германии принять равной 7,3 млн. чел., то численность войск Германии с европейскими союзниками в середине июня 1941 года составляла 11 млн. 450 тыс. чел. , а вместе с вольнонаёмным составом войска Германии с союзниками в июне 1941 года насчитывали 12 млн. 650 тыс. чел.

Есть все основания доверять данным страны, не проигравшей, а выигравшей войну, то есть советским данным, так как проигравшая сторона всегда уменьшает свои силы и преувеличивает силы противника. Кроме того, необходимо учитывать влияние США на учётные данные Германии, которые всегда стремились и в настоящее время стремятся принизить значение СССР в победе над гитлеровской Германией и её союзниками.

Википедия и ряд других источников указывают количество вооружённых сил Германии на 22.06.1941 года равным 7 млн. 234 тысячам человек, что, конечно, не соответствует действительности, так как не учитывает количество вольнонаёмного состава германской армии. Указанные данные взяты из немецких источников, которые называют именно данную численность вооружённых сил Германии. Советские исторические труды оценивают количество войск Германии во время нападения на СССР, как указано выше, в 8,5 млн. чел.

По численности войск вооружённые силы только одной Германии превосходили Вооружённые Силы СССР в 1,6 раза, а именно: 8,5 миллионов человек в вермахте и немногим более 5 миллионов человек в Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Красная Армия в июне 1941 года по количеству имеющегося в войсках оружия не уступала вермахту, несмотря на то, что Германия захватила оружие всех покорённых ею стран Европы.

В это время рабочие часто спали в цехах, экономя рабочее время, а солдаты и офицеры Красной Армии десятками тысяч гибли в ожесточённых беспрерывных боях с противником. Так давайте продолжим рассмотрение вопроса о вражеской силе. Как сказано выше, в число 8,5 млн. вооружённых сил Германии вошло 1,2 миллиона человек вольнонаёмного состава, которых нанимали во всех странах Европы, а возможно, и в неевропейских странах.

Из 8,5 млн. человек сухопутные войска составляли около 5,2 млн. человек. Из вышесказанного понятно, что в число 8,5 млн. не вошла численность армий европейских союзников Германии, имеющих свои вооружённые силы: Италии, Венгрии, Румынии, Финляндии. А это, как видно из ранее указанных данных, немалая сила – только, например, вооружённые силы королевской Румынии насчитывали от 700 тысяч до 1 млн. 100 тысяч человек.

Германия вместе с союзниками имела более 12 миллионов обученных, вооружённых солдат и офицеров и могла очень оперативно восполнять потери своих армий и усиливать свои войска. Таким образом, советской Красной Армии численностью 5 миллионов человек в середине 1941 года противостояли армии, подчинённые Германии, суммарной численностью более 12 миллионов человек.

И если численность только немецких войск превышала численность советских войск в 1,7 раза, то вместе с войсками европейских союзников она превышала численность советских войск в 2,4 раза. Вот такая чудовищно огромная сила противостояла Красной Армии. Вот поэтому «спустя пять дней после возвращения германского посла в Москву, из Москвы в Берлин прибыл полковник Кребс, замещавший военного атташе генерала Кёстринга. Кребс сообщил Гальдеру: "Россия сделает все для того, чтобы избежать войны» [1, п. 2, абзац 8].

Надо учесть, что и численность «новой Германии», то есть объединённой Европы, составляла около 400 млн. человек и к началу1941 года почти в 2 раза превышала численность СССР, в котором в то время проживало 194,1 млн. человек.

8,5 млн. человек немецкой армии имели на вооружении 5639 танков и штурмовых орудий, свыше 10 тысяч боевых самолётов, свыше 61 тысячи орудий и миномётов. Военно-морской флот к июню 1941 года насчитывал 217 боевых кораблей основных классов, в том числе 161 подводную лодку.

22 июня 1941 года перешли границу СССР и вторглись на территорию Советского Союза 5,5 миллионов солдат и офицеров гитлеровской Германии и её сателлитов. Из 5,5 миллионов человек в армиях союзников Германии насчитывалось около 900 тысяч человек. Во время войны только в плен советскими войсками было взято 752 471 румынских, венгерских, итальянских и финских военнослужащих.

«На вооружении напавшей на СССР 5,5-миллионной группировки армий Германии и её союзников находилось около 4300 танков и штурмовых орудий, 47,2 тысячи орудий и миномётов, 4980 боевых самолётов и свыше 190 боевых кораблей.

«Численность Советских Вооружённых сил к июню 1941 года составляла свыше 5 миллионов человек: в Сухопутных войсках и Войсках ПВО — свыше 4,5 млн. чел., в ВВС — 476 тыс. чел., в ВМФ — 344 тыс. чел.» [2, с. 8].

Г. К. Жуков указывает численность советских войск в количестве около 5 млн. чел. Он пишет: «К июню 1941 года Германия довела общую численность войск до 8 миллионов 500 тысяч человек.., то есть до 208 дивизий. У нас к июню с учётом призыва дополнительных контингентов в вооружённых силах было около 5 миллионов человек» [3, с. 227].

На вооружении Красной Армии состояло свыше 67 тысяч орудий и миномётов, 1860 танков последнего поколения и свыше 2700 (3719 штук по данным книги Г. К. Жукова – Л. М.) боевых самолётов новых типов. Кроме того, в войсках было большое количество устаревшей бронетанковой и авиационной техники» [2, с. 8], [3, с. 209]. Вероятно, в книге Жукова ошиблись и вместо 2719 напечатали 3719 боевых самолётов.

ВМФ СССР имел 276 боевых кораблей основных классов, в том числе 212 подводных лодок. Численность напавших на СССР войск примерно на 500 тысяч превышала численность всех Вооружённых Сил СССР, и противник продолжал перебрасывать на Восточный фронт новые дивизии.

Кроме того, надо иметь в виду, что в июне 1941 года в войне с Германией не участвовали советские войска, находившиеся на Дальнем Востоке на случай нападения Японии, на Кавказе — на случай нападения Турции, и на других опасных направлениях.

Как видно из приведённых выше данных, Красная Армия на начало войны по сравнению с напавшими на СССР войсками Германии и её союзников имела на 19 800 единиц больше орудий и миномётов, на 86 единиц больше боевых кораблей основных классов, а также превосходила напавшего противника по количеству пулемётов. Стрелковое оружие, орудия всех калибров и миномёты по боевым характеристикам не только не уступали, а во многих случаях и превосходили оружие Германии.

Что касается бронетанковых войск и авиации, советская армия, возможно, имела их в количестве, превосходящем количество единиц данной техники, имеющейся на начало войны у противника. Но основное количество советских танков и самолётов по сравнению с немецкими представляло собой оружие «старого поколения», морально устаревшее. Танки в большинстве своём были всего лишь с противопульным бронированием. Немалый процент составляли и неисправные, подлежащие списанию самолёты и танки.

Вместе с тем необходимо повторить, что Красная Армия получила до начала войны 595 единиц тяжёлых танков KB и 1225 единиц средних танков Т-34, а также 2700 самолётов новых типов: истребителей ЯК-1, ЛаГГ-3, МиГ-3, бомбардировщиков Ил-4 (ДБ-ЗФ), Пе-8 (ТБ-7), Пе-2, штурмовиков Ил-2. В 1941 году германская армия не имела техники, аналогичной советским тяжёлым танкам KB, бронированным штурмовикам Ил-2 и реактивной артиллерии типа БМ-13 («Катюша»), способной поражать цели на расстоянии более 8 км массированными залпами. Советские средние танки Т-34 превосходили германские танки.

В основном СССР спроектировал и произвёл указанную новую, дорогостоящую и наукоёмкую технику в период с начала 1939 до середины 1941 годов, то есть большей частью во время действия заключённого в 1939 году договора о ненападении — «Пакта Молотова-Риббентропа».

Только к концу 1930-х годов СССР дорос до уровня, необходимого для создания новой военной техники: танков и самолётов нового поколения, и в основном поэтому укомплектовать войска новой техникой до войны не успел.

В целом вооружён вермахт был лучше Красной Армии, так как снаряжался на войну с СССР Америкой и Европой. «Вооружения, которое Германия захватила в поверженных странах, было достаточно, чтобы сформировать 200 дивизий. Нет, это не ошибка: 200 дивизий. У нас в западных округах стояло 170 дивизий. Чтобы обеспечить их вооружением, СССР потребовалось несколько пятилеток. Во Франции после её разгрома немцы сразу же изъяли до 5000 танков и бронетранспортеров, 3000 самолетов, 5000 паровозов. В Бельгии присвоили половину подвижного состава для нужд своей экономики и войны» [4].

«Без чешской военной промышленности и чешских танков у нас не было бы четырех танковых дивизий, что сделало бы невозможным нападение на Советский Союз», – признавался подполковник танковых войск вермахта Гельмут Ритген. Стратегическое сырье, вооружение, материалы, техника – объединенная Европа обеспечивала нацистов всем необходимым. В том числе человеческими ресурсами: около 2 000 000 человек пошли добровольцами в гитлеровскую армию» [4].

И всё-таки надо сказать о том, что именно наличие большого количества оружия позволило Красной Армии выстоять и победить. Ибо при огромных утратах оружия в начальный период войны у советских войск ещё оставалось достаточное количество вооружения для сопротивления при отступлении и для наступления под Москвой.

Кратковременная нехватка артиллерийского, стрелкового, автоматического оружия ощущалась на отдельных участках фронта, как и нехватка боеприпасов по многим причинам, в том числе по причине трудностей в вопросах доставки оружия и боеприпасов в войска.

В результате кровопролитных боёв и отступления советской армии имели место потери большого количества орудий, самолётов и танков. Много орудий и танков было потеряно из-за отсутствия топлива для танков и тягачей. По этой причине часто танки и орудия оставлялись при выходе советских войск из окружения. Самолёты армия теряла как в воздушных боях, так и на аэродромах.

2. Нападение Германии и её союзников на СССР: за четыре недели сокрушить СССР

Германские войска 22.06.1941 года начали наступление на СССР в трёх направлениях: восточном (группа армий «Центр») на Москву, юго-восточном (группа армий «Юг») на Киев и северо–восточном (группа армий «Север») на Ленинград. Кроме этого, в направлении на Мурманск наступала германская армия «Норвегия».

Вместе с германскими армиями наступали на СССР армии Румынии, Финляндии, Венгрии и Италии, а также добровольческие формирования из Хорватии, Словакии, Испании, Голландии, Норвегии, Швеции, Дании и других стран Западной Европы.

Начав бомбить советские города с мирно спавшими детьми, гитлеровская Германия сразу заявила о себе, как о силе преступной, бандитской, не имеющей человеческого лица. Началась самая кровопролитная война за всю историю существования Российского государства.

Схватка СССР с Европой была смертельной. По существу, Гитлер Европу, кроме Польши, завоёвывал в стремлении объединить и подчинить воле Германии. А советских людей он стремился истребить и в боях, и мирное население, и советских военнопленных. О войне против СССР Гитлер говорил: «Речь идет о борьбе на уничтожение. … Война будет резко отличаться от войны на Западе» [5].

Но всё шло у Гитлера не так, как было задумано: русские больше половины войск оставили далеко от границы, объявили мобилизацию после начала войны, в результате чего имели людей для комплектования новых дивизий, увезли на Восток военные заводы, духом не пали, а стойко сражались за каждую пядь земли. Немецкий генеральный штаб ужасали потери Германии в людях и технике.

Даже в России многие, иногда не скрывая огорчения, говорят и пишут о неправильном планировании немцами наступления на Советский Союз и утверждают, что Германии в 1941 году надо было всеми силами наступать в одном направлении – на Москву. На мой взгляд, и в этом случае они не могли бы СССР одолеть и взять Москву, потому что при таком наступлении советские свежие группы армий били бы немцев во фланги с севера и с юга, и едва ли немцы дошли бы до Москвы, а если бы и дошли, то взять её точно бы не смогли, и вполне вероятно, что сражаться с Красной Армией им пришлось бы в окружении.

Гитлер, генеральный штаб Германии плану нападения на СССР присвоили наименование «Барбаросса» по имени германского императора ужасающей жестокости. 29 июня 1941 года Гитлер заявил: «Через четыре недели мы будем в Москве, и она будет перепахана» [6, с. 264]. И ни один немецкий генерал в своих прогнозах не высказывался о захвате Москвы позднее августа. Для всех август являлся крайним сроком захвата Москвы, а октябрь – территории СССР до Урала по линии Архангельск – Астрахань.

Военные США считали, что в войне с СССР Германия будет занята от одного до трёх месяцев, а военные Англии – от трёх до шести недель. Они высказывали такие прогнозы, так как хорошо знали силу удара, которую Германия обрушила на СССР. Сколько времени советский народ продержится в войне с Германией, Запад оценивал по себе.

Германское правительство так было уверено в быстрой победе, что даже не посчитало нужным тратить средства на тёплое зимнее обмундирование для армии. Уверенность германского руководства в быстрой победе была вполне обоснованной, потому что, как мы знаем, после нападения на Советский Союз 5,5 миллионной армии у одной Германии, не считая союзников, ещё оставалось почти 4 миллиона солдат и офицеров, не задействованных в войне на Восточном фронте против СССР. На начало войны СССР не имел в резерве ни одного мобилизованного солдата и офицера и поэтому расположил 57% войск во 2-м и 3-м эшелонах.

Непосредственно у границы СССР против 103 немецких имел 56 дивизий [2, с. 11]. А. В. Исаев относит к армиям прикрытия 1-го эшелона большее количество войск, а именно: 153 дивизии Германии и её союзников против 108 советских дивизий. Ошибки в этом нет, так как суммарное количество дивизий совпадает, а разница связана с тем, что 1-й эшелон, включавший в себя 43% советских войск, в энциклопедии по существу делится на две части. Но при этом надо учитывать, что немецкая дивизия по количеству бойцов примерно вдвое превышала советскую дивизию.

Вражеские войска наступали на фронте длиной более 2000 тысяч километров от Баренцева до Чёрного морей. Германия рассчитывала на блицкриг, то есть молниеносный удар по советским вооружённым силам и их уничтожение вследствие этого молниеносного удара. Расположение 57% советских войск во 2-м и 3-м эшелонах изначально способствовало срыву расчёта немцев на блицкриг. А в сочетании со стойкостью советских войск в 1-м эшелоне обороны полностью срывало германский расчёт на блицкриг.

Но борьба предстояла долгой и трудной. Немецкие войска имели самую передовую в мире организационную структуру. А. И. Исаев, рассматривая войну Германии с Францией, пишет: «Во Франции в 1940 году противником немецких танкистов были средние танки «Сомуа S-35» и тяжёлые танки «В1bis», превосходящие наиболее совершенные на тот момент немецкие танки «Pz.III», «Pz.IV» по бронированию и возможностям орудия» [7, с. 16].

У Германии не было и количественного преимущества в танках перед Францией. И «если вывести эти танки толпой в чистое поле, то теоретически французские машины расстреляют своих немецких оппонентов без особых затруднений. Однако, как мы знаем, в реальности этого не произошло. Разница между немецкими и французскими вооружёнными силами была не в качестве техники, а в организационных структурах, эту технику объединявших…

В чём же была суть новшества? Создание организационной структуры, включающей танки, моторизованную пехоту, артиллерию, инженерные части и части связи, позволяло не только осуществлять прорыв обороны противника, но и развивать его вглубь, отрываясь от основной массы своих войск на десятки километров.

Танковое соединение становилось в значительной мере автономным и самодостаточным… Танковые соединения теперь не просто должны были взломать фронт обороны противника быстрее, чем он подтянет достаточное количество резервов для «запечатывания» прорыва, они должны были сотрясти всю систему обороны, став средством проведения операции на окружение с решительными целями.

Теперь классический «кессельшлахт» (буквально – «котельная битва», операция на окружение) станет визитной карточкой вермахта, повторяясь на разных театрах военных действий по схожей схеме.

Танки становились стратегическим средством борьбы. Теперь появилась возможность реализации на практике «философского камня» военного искусства, проведение молниеносной войны против сильного противника. Окружив и уничтожив с помощью нового инструмента крупную группировку противника, немцы тем самым вынуждали его латать пробитый фронт, растягивать войска и расходовать резервы, чтобы оказаться жертвами новых «кессельшлахтов» и в конце концов пасть жертвой стратегии блицкрига» [7, с. 16-20].

Таким образом, в немецких танковых дивизиях находились все рода войск, и если на пути возникала река, то сапёры возводили мост; если появлялись советские танки, то немецкие танки останавливались, а на борьбу с советскими танками выдвигались противотанковые орудия; если попадался ДОТ, то немецкие танки опять останавливались, а бетон разбивали специальные тяжёлые орудия; если на пути оказывалась советская артиллерия, то немецкие танки снова останавливались, и в бой с советской артиллерией вступала артиллерия противника; если появлялись самолёты, то их встречали огнём зенитки; если оказывалась на пути советская пехота, то с ней вступала в бой немецкая пехота совместно с танками и артиллерией.

В результате германская танковая дивизия, сокрушая все препятствия на своём пути, шла вперёд и вперёд. И, конечно, пехота в танковых дивизиях передвигалась по дорогам рядом с танками на грузовых автомобилях и мотоциклах. Пропорции всех родов войск были немцами тщательно рассчитаны и проверены в боях в Европе.

Красной Армии требовалось время, чтобы из вновь изготовленной техники создать такие войска. Летом 1941 года у советских военачальников не было ни опыта создания и использования таких соединений, ни количества грузовых автомобилей, необходимых для перевозки пехоты. Созданные накануне войны советские механизированные корпуса были значительно менее совершенными, чем немецкие. А вот существующее распространённое мнение о советской отсталости в радиофикации танков не соответствует действительности. У немцев было больше танков с радиостанциями, а у советских танкистов – с приёмопередатчиками. В целом в радиофикации танков советская промышленность от немецкой не отставала.

И когда видишь экономические трудности СССР в массовом производстве тех же грузовых автомобилей, необходимых для создания механизированных соединений, то понимаешь, что Германия создала свои механизированные соединения благодаря США, которые подготавливали Германию к войне с СССР.

3. Приграничные сражения Красной Армии

Отдельные немецкие генералы и историки оставили нам свои свидетельства о мужестве солдат и офицеров Красной Армии и огромных потерях Германией живой силы и техники уже в первые дни Великой Отечественной войны. Ни маршем во весь рост шли немцы на Москву, Ленинград и Киев, а ползли по-пластунски под разрывы снарядов и свист пуль. Даже французская армия в 1812 году пешком дошла до Москвы быстрее, чем немецкие дивизии с их передовой техникой.

Начальник генерального штаба сухопутных войск Германии генерал-полковник Франц Гальдер в своём дневнике 26 июня 1941 года записал: «Группа армий «Юг» медленно продвигается вперёд, к сожалению, неся значительные потери. У противника, действующего против группы армий «Юг», отмечается твёрдое и энергичное руководство». 27 июня он отмечал: «На фронте… события развиваются совсем не так, как намечается в высших штабах» [8, с. 51].

11 июля 1941 года Гальдер записал в дневнике следующее: «Командование противника действует энергично и умело. Противник сражается ожесточённо и фанатично. Танковые соединения понесли значительные потери в личном составе и материальной части. Войска устали». [8, с. 118]. 17 июля он написал: «Войска сильно измотаны… Боевой состав постепенно сокращается…» [8, с. 150].

Так кто же и какими средствами сократил этот «боевой состав» и «материальную часть»? Их сократили советские солдаты и офицеры советским оружием. Германские самолёты уничтожались советской авиацией и зенитками, а танки уничтожались в большинстве случаев советской артиллерией, а нередко и советскими танками.

О боях, проходивших 22 июня – 3 июля 1941 года, немецкий генерал Курт фон Типпельскирх писал: «До 3 июля на всём фронте продолжались упорные бои. Русские отходили на восток очень медленно и часто только после ожесточённых контратак против вырвавшихся вперёд немецких танков» [6, 260-261].

Пауль Карелл в своей в целом неправдивой книге «Гитлер идёт на восток» всё-таки даёт высокую оценку мужеству советских солдат, сражавшихся в Белоруссии в конце июня 1941 года: «Русские сражались фанатично, и их вели решительные командиры и комиссары, которые не поддавались панике, возникшей после первых поражений» [6, с. 261]. Однако, обратите внимание, вместо слова «храбро» пишет слово «фанатично», между прочим заявляет об имевшей место панике, и разумное мужество советских бойцов превращает в неразумный фанатизм скорее даже не бойцов, а командиров и комиссаров.

Указанные свидетельства говорят о существовании двух правд: всем известной правды поражений советских войск, да ещё в преувеличенных во много раз масштабах, и никому не известной правды отдельных побед советской армии летом 1941 года. Только в России интеллигенция так информирует население страны. Во всём мире, напротив, прежде всего, информируют о победах, а о поражениях стараются вспоминать как можно реже или вообще не вспоминать.

Но многие российские историки, например, пишут неправду о безнаказанной бомбардировке немецкой авиацией самолётов на советских аэродромах. Безнаказанной бомбардировки не могло быть, так как немецким самолётам противостояло дежурное звено истребителей. Истребители поднимались в воздух по сигналу поста ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи) до прилёта вражеских самолётов. Посты ВНОС по звуку и визуально обнаруживали перелёт границы и докладывали по инстанциям.

Немецкая авиация несла колоссальные потери, начиная с первого дня войны, когда целый день упорно пыталась бомбить советские аэродромы. При указанных бомбёжках немцы потеряли количество самолётов, сопоставимое с тем, которое потеряла советская авиация. В томе Х всемирной истории, подготовленном к изданию при нечестном времени правления Н. С. Хрущёва, написано, что СССР потерял в первый день войны на аэродромах 800 самолётов [9, с. 114].

Но указанная потеря не могла существенно повлиять ни на темпы продвижения немецких войск, ни на состояние ВВС СССР, имевших на начало войны более 20 тысяч самолётов (только за период с 01.01.1939 по 22.06.1941 года Красная Армия получила 18 тысяч боевых самолётов и 7 тысяч танков) [10, с. 34]. В указанный период промышленность по освоенным технологиям ещё продолжала выпускать старые образцы военной техники и ускоренными темпами осваивала выпуск военной техники нового поколения.

Наличие большого количества техники не позволило противнику разбить советскую армию на земле и завоевать абсолютное господство в воздухе. Вот что писал Нарком авиационной промышленности СССР с 1940 по 1946 годы А. И. Шахурин: «За первые 14 дней боёв, по немецким данным, люфтваффе потеряли больше самолётов, чем в любой из последующих аналогичных промежутков времени.



За период с 22 июня по 5 июля (1941 года – Л. М.) немецкие ВВС лишились 807 самолётов всех типов, а за период с 6 по 19 июля ещё 477 самолётов. Уничтожена была треть германских военно-воздушных сил, которые они имели перед нападением на нашу страну» [11, с. 303].

Таким образом, только за первый месяц боёв в период с 22.06. по 19.07.1941 года Германия потеряла 1284 самолёта. Удивительно, о таких славных результатах боёв в самый неудачный для советской армии период войны сегодня знают единицы людей на всю большую Россию.

Так кто же и каким оружием уничтожил эти 1284 самолёта люфтваффе за первый месяц войны? Уничтожили указанное количество самолётов в первые недели войны советские лётчики и зенитчики, потому что имели самолёты и зенитки.

По данным, опубликованным в 2005 году коллективом авторов института всемирной истории РАН, в период с 22.06.1941 по 10.11.1941 года Германия в войне против СССР потеряла 5180 самолётов. Советский Союз за это время потерял 10 000 самолётов.



Учитывая, что в советских ВВС в 1941 году преобладало количество самолётов предыдущего поколения, которые уступали по некоторым характеристикам самолётам люфтваффе, и то, что советская армия отступала, не всегда обладая возможностью перегнать самолёты на другие аэродромы, соотношение потерь подтверждает отсутствие у люфтваффе абсолютного господства в воздухе даже в первые пять месяцев войны.

Не только самолёты, но и другая военная техника вермахта уничтожалась частями Красной Армии в огромных количествах. Советские войска имели орудия, способные пробивать броню немецких танков, и грамотных, бесстрашных артиллеристов и танкистов. «Самыми тяжёлыми для немцев были катастрофические потери танков… С июня по ноябрь 1941 года вермахт безвозвратно потерял 2326 танков (что больше трети всего парка) и около 800 бронемашин» [10, с. 78].

Конечно, в Красной Армии потери людей и техники были огромны, но в этом нет вины ни Сталина, ни правительства, ни советских солдат и офицеров. В то время во всём мире не было сил, способных противостоять немецкой армии без больших потерь и тем более остановить немецкую армию.

Немецкие потери ужасали военачальников немецких войск. Бывший начальник штаба 4-й немецкой армии генерал Г. Блюментритт отмечал: «Первые сражения в июне 1941 года показали нам, что такое Красная Армия. Наши потери достигли 50%… Наши войска очень скоро узнали, что значит сражаться против русских» [12, с. 125].

29.06.1941 года Ф. Гальдер записал в дневнике: «Русские всюду сражаются до последнего человека… Лишь местами сдаются в плен» [8, с. 60]. Некоторые российские исследователи утверждают, что в приграничных сражениях в плен сдавались в основном только безоружные сапёры, количество которых составляло более 150 тыс. человек.

Большинство взращённых либеральной Россией историков на радость Западу всех окружённых в бою советских солдат и офицеров автоматически зачисляют в число пленных.

Причём количество окружённых берут по первоначальной численности бойцов. Более того, они называют известные и официально подтверждаемые сведения о количестве личного состава воинских подразделений не только до окружения, но и до начала боевых действий.

Таким образом, вольно или невольно происходит весьма значительное увеличение количества советских военных, взятых противником в плен. А окружённые дивизии сражались, уничтожали наступающего врага и вместе с другими советскими войсками задерживали продвижение войск Германии и её союзников.

Немецкий генерал Гюнтер Блюментрит пишет: «Поведение русских войск даже в первых боях находилось в поразительном контрасте с поведением поляков и западных союзников при поражении. Даже в окружении русские продолжали упорные бои… Там, где дорог не было, русские в большинстве случаев оставались недосягаемыми. Вот почему русские зачастую выходили из окружения.



Целыми колоннами их войска ночью двигались по лесам на восток. Они всегда пытались прорваться на восток, поэтому в восточную часть кольца окружения обычно высылались наиболее боеспособные войска, как правило, танковые. И все-таки наше окружение русских редко бывало успешным» [13, с. 19 Белостокско-Слонимский котёл].

К сожалению, о всё-таки имевших место успешных наступлениях отдельных соединений советских войск в июне 1941 года писать и говорить не принято. А такие свидетельства имеют место. Например, в период с 23 по 29 июня 1941 года в танковых сражениях под Дубно, Луцком и Ровно советские танковые соединения Юго-Западного фронта разгромили севернее Броды немецкие танковые соединения, в частности 16-ю танковую дивизию, «продвинулись на 30-35 километров, ворвались в город Дубно и вышли в тыл 3-го немецко-фашистского моторизованного корпуса» [2, с. 706].

Немцы подтянули войска с других направлений и спасли моторизованный корпус от разгрома, но сил на окружение советских войск у них уже не осталось. Благодаря указанному контрудару советские войска организованно отошли к Киеву.

Из приведённых свидетельств видно, что войска Красной Армии отступали, но мужественно сражались с гитлеровскими захватчиками. Причина отступления советских войск была связана с превосходящими силами напавшей на СССР объединённой Европы.



Именно превосходство противника в численности и вооружении являлось причиной отступления советской армии летом и осенью 1941 года. Все остальные факторы не имели значительного влияния на развитие военных событий в указанное время.

По всем теоретическим выкладкам СССР должен был проиграть эту войну. Но советские люди её выиграли!

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Леонид Масловский



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