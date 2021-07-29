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Ольга Берггольц и Борис Корнилов. Больше, чем любовь

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Больше, чем любовь. Ольга Берггольц и Борис Корнилов. Знаменитые романы и любовные истории. Истории великой любви

Поэзия Ольги Берггольц известна не только в нашей стране. Ее стихи из блокадного Ленинграда стали неотъемлемой частью героической и трагической страницы нашей истории. Но история ее первого мужа – поэта Бориса Корнилова, погибшего в 1938 году, известна только узкому кругу специалистов. Фильм о первой любви Ольги и Бориса основан на ее дневниках и его письмах. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3sr2i38p4Bs
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