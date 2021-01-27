СССР – это и есть Россия. Никакого противоречия между Россией и СССР нет. Оно искусственное, вредное. Создано врагами России и поддерживается её же врагами.

И – дураками.

Это первое, что понимаешь, читая изумительные по силе и эмоциям строки книги человека, который стал символом мужества и бесстрашия ленинградцев.

Её зовут Ольга Берггольц. Её книга «Говорит Ленинград» – памятник, просто памятник – иначе и не назовешь.

Так вот, в этой книге мы найдем множество раз, что русский и советский – это одно и тоже. Нет противоречия.

Причём, что особенно ценно, книга Ольги Берггольц была написана в СССР, воспета в СССР. И никто и никогда с ней не спорил.

А нам сегодня говорят, что Россия, мол, «молодое государство». Чушь полная! Нам тысячи лет и советский период – органичная часть нашей общей истории России.

Итак, читаем Ольгу Берггольц, которая всю Блокаду провела в городе на Неве и описала всё, что видела, слышал и знала про Блокаду.

«Сентябрь сорок второго года…

В Ленинграде осень, сентябрь…

Говоря «сентябрь», мы вспоминаем сентябрь прошлого года, тысяча девятьсот сорок первого. Тот сентябрь, когда первые артиллерийские снаряды и первые фугасные бомбы ворвались в наш город с незнакомым, ещё пугающим свистом и ревом; тот сентябрь, когда фашисты штурмовали Ленинград, а мы строили на улицах баррикады, собирали по домохозяйствам бутылки и заряжали их горючим, готовясь, если понадобится, драться у каждого дома, у каждой калитки.

И вот – снова сентябрь, сентябрь сорок второго года…

Как и в прошлом году, Ленинград – наш, советский, русский город, не взятый, не покоренный, не умерщвленный Гитлером».

«Еще 30 января 1942 года, то есть почти год назад, выступая перед своей шайкой, Гитлер заявил: «Ленинград мы не штурмуем сейчас сознательно. Ленинград выжрет самого себя». В новогоднем своем приказе, к 1 января 1942 года, в приказе по войскам, блокирующим Ленинград, он «благодарил своих солдат за создание невиданной в истории человечества блокады» и нагло заявлял, что не позднее, чем через три-четыре недели, «Ленинград, как спелое яблоко, упадет к нашим ногам…»

Подвергая город страшнейшим лишениям и пыткам, враг рассчитывал, что пробудит в нас самые низменные, животные инстинкты. Враг рассчитывал, что голодающие, мерзнущие, жаждущие люди вцепятся друг другу в горло из-за куска хлеба, из-за глотка воды, возненавидят друг друга, начнут роптать, перестанут работать – в конце концов сдадут город, – «Ленинград выжрет самого себя». Но мы не только выдержали все эти пытки – мы окрепли морально. Они не понимают, в чем же дело. Они не понимают, что мы, русские люди, мужавшие при Советской власти, люди, уважающие и любящие труд. За двадцать четыре года Советской власти мы накопили огромный опыт коллективной жизни и коллективного труда. Этот творческий коллективный труд называем мы строительством социализма. И весь наш народ, от детей до стариков, был одержим одной мечтой, был захвачен строительством социализма, и мы работали, отдавая ему все свои силы; да, мы ошибались, мы перегибали иногда, но как прекрасен и велик был этот наш труд и как в процессе его рос и хорошел человек! И вот в Ленинграде, в тяжелейших условиях блокады, под пытками фашистских палачей, русский, советский человек не утратил своих навыков и черт, а наоборот, эти черты, черты социалистического человека, труженика, стали ещё четче, окрепли, как бы вычеканились на благородном металле».

Советский = Русский. Русский = Советский.

Противопоставление России и СССР – это прием информационной войны против нас!

О том, как ведется информационная война также можно прочитать в книге Ольги Берггольц «Говорит Ленинград». Во время войны немцы просто нагло врали в своих газетах, выпускаемых на оккупированных территориях. Не стеснялись ни на минуту.

Вы думаете, что с тех пор в информационной войне, которая является основным видом войны в мирное время, что-то изменилось?

«Уже поздней осенью, когда первые партизаны Ленинградской области через линию фронта пришли в Ленинград и, конечно, явились к нам, в радиокомитет, чтобы под вымышленными именами или под какой-нибудь одной буквой выступить перед ленинградцами, – они рассказывали о том, что значили для них передачи из Ленинграда.

– Немцы изо дня в день печатали в своих газетах, что Ленинград сдан и Балтийский флот уничтожен, – говорил командир Лужского отряда Н. А. Панов (тогда товарищ П.). – Население подавлено известием, у нас в отряде настроение тяжелое… Как быть? Собираем партийную группу отряда, на повестке дня один вопрос – сдан Ленинград или нет? Постановили – не сдан! Да, да, постановили: считать Ленинград несданным… Но сердце болит!.. И вот идем лесом и натыкаемся на оредежских партизан. Первые слова, конечно: “Не слышали, как Ленинград? ” А у них рация… А вот, говорят, попробуем, послушаем… И надо же – такая удача, – не прошло и часа – ловим: “Слушай нас, родная страна… говорит Ленинград… говорит Ленинград… Говорит крейсер «Киров»! ” Ну! Что тут с нами было – мне не рассказать! Жив и Ленинград, и флот! ».

Продолжение следует…