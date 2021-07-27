Коперник — лжеученый? Почему ему бы вручили премию ВРАЛ/Ксения Чепикова и Егор Яковлев
Основатель «Цифровой истории» Егор Яковлев поговорил с историком Ксенией Чепиковой о всемирно известном астрономе Николае Копернике, описавшем гелиоцентрическую систему мира. Почему Коперник был уверен, что прав? Мир мог не узнать об открытии: кто убедил астронома опубликовать труд? Как отреагировал бы современный научный мир на труды Николая Коперника? Об этом и многом другом — в новом ролике на «Цифровой истории».
Аудиоверсия лекции — https://t.me/egoryakovleff/128