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Коперник — лжеученый? Почему ему бы вручили премию ВРАЛ/Ксения Чепикова и Егор Яковлев

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Основатель «Цифровой истории» Егор Яковлев поговорил с историком Ксенией Чепиковой о всемирно известном астрономе Николае Копернике, описавшем гелиоцентрическую систему мира. Почему Коперник был уверен, что прав? Мир мог не узнать об открытии: кто убедил астронома опубликовать труд? Как отреагировал бы современный научный мир на труды Николая Коперника? Об этом и многом другом — в новом ролике на «Цифровой истории».

Аудиоверсия лекции — https://t.me/egoryakovleff/128
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BPIlpDQwWqA
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