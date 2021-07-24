Воплощённая история: великие корабли Атлантики
Вначале была Эпоха Промышленного роста всего мира, она родила корабли для массовой перевозки пассажиров, потом мир вступил в Эпоху передела рынков сбыта товаров и колоний, и Лайнеры стали перевозить уже и солдат, или превращаться в плавучие госпиталя, потом произошло восстановление разрушенного войнами мира и закрепились новые границы и правила торговли и жизни, и наконец, наступила Эпоха развлечений". Как по трансатлантическим кораблям прослеживается история нашего мира – рассказывает Игорь Нагаев.