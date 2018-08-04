Доброслав о загадках древней истории

Некоторые известные религиозно-философские учения с их нравственным идеалом отрешившегося от мира, углублённого в себя, бесстрастного и равнодушного мудреца, уже были искажением изначального жизнеутверждающего мирочувствования. Невозможно представить себе нашего палеолитического предка, сидящего в позе йога и занятого самосозерцанием: в этом случае он просто был бы обречён на вымирание, ибо жизнь требовала совсем другого.

Существовало немало тайных обществ, претендовавших на роль хранителей знаний. Но к XIX в. они либо выродились в политические масонские организации, либо занимались практической магией, то есть утратили первоначальную чистоту. Ещё ранее широко распространилась цифровая и буквенная каббалистика, посредством которой будто бы можно управлять стихиями и даже подчинить небесных и адских духов. Появились всевозможные учебные пособия по развитию "сверхъестественных" способностей или о том, как увидеть невидимое "третьим глазом". Всё это, конечно же, не имеет никакого отношения к познанию действительных возможностей Психической Энергии и тончайших оккультных сил Природы. Магия вообще не является ступенью Посвещения: она есть лишь уродливое отклонение от естественного Пути.

Так называемая медитация не является естественной, врождённой функцией нашей психики, а скорее сложным продуктом её развития. Современные "гуру" рекомендуют медиативный психотренинг наподобие ежедневной чистки зубов, но действительная польза от таких упражнений возможна лишь при наличии у человека ДОБРОГО СЕРДЦА. Что это такое? – ДОБРОЕ СЕРДЦЕ предполагает прежде всего милосердное отношение ко всему живому.

Зачем искать чудесное непременно на Востоке? В дохристианской Европе исстари существовали свои традиционные Языческие учения и школы. Примечательно, что, например, сами последователи суфизма понимают его не как чисто исламский мистицизм, но как нечто, изначально свойственное всем древнейшим мистически-пантеистическим учениям.

Зачем блуждать в потёмках каббалистических хитросплетений, расшифровывать криптограммы, говорить притчами, загадками и недомолвками? Зачем завуалировать величественные истины Природы и Её Промысла, если по самой сути вещей этому Промыслу должна быть присуща ясная и совершенная Правдивость?



Подлинные Ведуны и Ведьмы, стоявшие на грани мира людей и мира Духов, владели волшебными силами. Но они не хранили никаких магических тайн, они только оберегали от случайных, непрошенных посторонних свои сокровенные Обряды и места их совершения. Язычество – это не замкнутая секта, отвергающая "непосвещённых". Оно принадлежит всем, кто достоин принять эти Обряды и узнать Главное. Но допустить сюда людей порочных – значило бы в какой-то мере осквернить само место проведения Свещеннодейств.

Если Вселенная имеет смысл (что само собой разумеется), то двух противоречащих друг другу истин – ЭТИЧЕСКОЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ – так же не может быть, как двух исключающих друг друга сакральных принципов Бытия. Таинственная наука может быть только одна. В основе гениальных прозрений этой ведовской науки лежит понимание глубочайшего симпатического родства и единства всего Живого; мысль, к осознанию которой современное человечество только приближается, ибо монотеистические вероисповедания перекрывают пути непосредственного восприятия этого чудесного мира Живой Природы.

Мать-Природа может приоткрыть свои тайны только тем, кто страстно стремится к знанию для того, чтобы облегчить страдания других живых существ, а не ради того, чтобы добиться материальных благ или удовлетворить собственное тщеславие научным признанием.

Тайна – средство общения души человеческой с Земными и Вселенскими Духами-Силами-Сущностями. НО ТАЙНУ ЭТУ МОЖНО ОТКРЫТЬ ТОЛЬКО В СВОЁМ СЕРДЦЕ. Каждый добродетельный человек посредством благочестивых размышлений и деяний может достичь интуитивного понимания возвышенных истин, не будучи "посвещённым".



Это может быть достигнуто путём развития религиозности как бескорыстной любви и сострадания, подавления в себе всего того, что выгодно только низшему личному "я". Перед такой Любовью, переполняющей сердце, меркнут все монашеские идеалы умерщвляющего плоть затворника, ищущего эгоистического "спасения" собственной никчёмной персоны.

Первоначальный буддизм как учение не имел ни оккультной, ни эзотерической системы знаний, потаённой от простых смертных. Что же это за "божественные тайны", которые надо скрывать? Зачем заклятия? Зачем вызывать благие светлые тени? – Они сами могут дать почувствовать своё присутствие, когда это очень необходимо, без всяких ритуальных церемоний.

"Сверхъестественные чудеса" – психические и физические феномены творятся посредством сил, обретённых великой чистотой жизни и экстазом. Ибо сильное желание совершения чего-либо доброго есть только сильная воля, имеющая своим следствием бессознательное чародейство. Вдохновенная знахарка-самоучка, движимая лишь милосердием, действует по лунатическому наитию, ничего не объясняет и – непонятным, чудодейственным образом исцеляет страждущего.

На неисламизированном Востоке нет чудес в европейском понимании этого слова. Для Язычника-азиата чудеса – будничное дело, подобное заклинанию змеи среди густой базарной толпы в Индии, где ноги равнодушных прохожих чуть ли не задевают головы танцующих кобр. Более того, в некоторых селениях ежегодно отмечается змеиный праздник.



В этот день люди приносят из джунглей кобр: дети и взрослые играют с ними, ласкают, обвивают вокруг шеи, поят молоком и всячески ублажают. Вечером их относят обратно. И нет ни одного случая, чтобы в этот день кобра укусила человека… Разгадки тоже нет. Индусы её и не ищут: для них это обыденное необъяснимое явление, происходящие регулярно, раз в год.

* * *

Так же и наши далёкие Предки воспринимали Мир как волнующую неразгаданную Тайну. Они знали не меньше, а гораздо больше нашего, только знания их были иного порядка, ибо приобретались во имя Истины, а не во имя пользы.

Во многих, самых разных местах Земли, с незапамятных времён сохранились загадочные монументальные сооружения, которые настолько велики, что обозреть их целиком можно только сверху, с воздуха. Какие неведомые допотопные расы и народы создавали эти шедевры? Даже туземные предания не имеют об этом никакого представления.

Стоунхендж нередко называют "восьмым чудом света". Далеко не все его тайны разгаданы. Доктор Герхард Вибе из Бостонского университета пишет: "Если на Стоунхендж смотреть с земли, нельзя заметить никакого порядка. Он внушителен, только когда его видишь в плане, сверху. Однако неолитический человек не располагал самолётами, чтобы взирать с них на своё творение. Поэтому он, быть может, сообщал о своём умении Силам Неба, своим Божествам".

Безупречно правильные линии, тянущиеся на несколько километров, совершенно идеальные, словно циркулем вычерченные гигантские окружности, эллипсы и спирали, рисунки и огромные причудливые зооморфные фигуры необитаемого плоскогорья Наска (Перу), – творения какой-то безвестной культуры, процветавшей здесь за много веков до инков.



С земли их рассмотреть в полном объёме нельзя; видны только незначительные фрагменты фигур и линий, по которым невозможно воссоздать контуры грандиозных изображений. Эти, непонятно каким образом начертанные изображения на поверхности Земли (геоглифы, в отличие от петроглифов – изображений на камне), воспринимаются только с большой высоты и впервые были замечены во время аэрофотосъёмки в 30-х гг. XX века.

Загадка эта дала повод для экзотических предположений о наличии у строителей летательных аппаратов и даже для того, чтобы приписать создание изображений некоей внеземной высокотехнологической цивилизации.



Особенно много сенсационных гипотез о пустыне Наска развил швейцарский археолог и писатель Эрих Дэникен, считавший её чем-то вроде доисторического космодрома, а таинственные фигуры – свидетельством палеоконтакта, посещения Земли инопланетными астронавтами – существами из других миров.



Непонятно, правда, зачем "сынам Неба" понадобилось забавляться, подобно детям, такими художествами? Неужели они не могли придумать ничего лучшего? Ведь нельзя же в самом деле считать рисунки на плато какими-то посадочными знаками для межзвёздных кораблей.



Проще всего списывать всё поразительное, не поддающееся рациональному объяснению, будь то Наска, Баальбек или Нан-Мадол, на космических пришельцев. Вообще же, модный бестселлер Дэникена "Назад к звёздам" напоминает модернизированный сектантский вариант библии: автор полагает, что ковчег завета был переговорной установкой; Моисей использовал его для связи с космическим кораблём, капитаном которого был астронавт по имени Иегова, и т.д. и т.п.

Но не будем отрываться от Земли. Рукотворный памятник Наска оставлен каким-то исчезнувшим народом. В хрониках испанских завоевателей и монахов-миссионеров нет о нём никаких упоминаний. Коренные обитатели соседних долин, возможно, хранили какие-то древние легенды. Но они, будучи солнцепоклонниками, были поголовно истреблены христолюбивыми конкистадорами.

Несомненно, что для строителей эти феноменальные изображения и потраченные на них колоссальные усилия имели какой-то высший культовый смысл, не понятый нами. Какой? Ясно одно: все они имеют сокровенное сакральное значение. А раз так, они не предназначены для чужих недобрых глаз. Но как, где, куда скрыть столь грандиозное наземное Светилище и уберечь его? В четвёртое измерение?

Решение было столь же простым, сколь и гениальным. Лучше, надёжнее всего оставить Светилище под открытым небом, но перевести в двухмерное, сделать ритуальные изображения плоскими, и тогда никто не сможет обозреть их полностью и понять их смысл и назначение. Уходящие за горизонт отдельные линии ничего не скажут непосвещённому; в этом случае тайна будет соблюдена и храмовый комплекс защищён от осквернения.

Чтобы различить огромные пиктограммы, увидеть, как из линий складывается целые фигуры, охватить единым взглядом весь этот фантастически сложный конгломерат многочисленных изображений, необходимо взглянуть на них с самолёта.



И тогда, по единодушным словам очевидцев, исследователей-профессионалов и любителей, глазу открывается ошеломляющая картина. Вся местность представляется каким-то циклопическим чертежом, словно начертанным на равнине чьей-то исполинской рукой. Одна из диковинных птиц изображена в столь огромных масштабах, что клюв её тянется на два километра.

Какая информация, какие знания о Мироздании запечатлены в геометрических композициях? Какой замысел здесь заложен? Каким образом он был воплощён в реальность? Как сделаны эти фигуры? На их создание был затрачен титанический труд, сложный даже для мощной современной техники, а как справились с этим древние инженеры и мастера с помощью каменных топоров?



Как, не имея ни летательных аппаратов, ни точных геодезических приборов, они, тем не менее, смогли сообщить изображениям идеальные пропорции? И, наконец, самая волнующая загадка: кому, каким небожителям, смотрящим на пустыню сверху, предназначались эти человеческие послания?

В связи с этим вспоминается рассказ одного этнографа о встрече в зауральских дебрях с одиноким стариком-хантом. Было это в 60-х годах прошлого столетия. Молодой учёный вздумал удивить отсталого таёжного жителя сообщением о том, что спутники с людьми уже летают вокруг Земли. Старик невозмутимо выслушал, а потом ответил (через переводчика): "Когда ты пойдёшь дальше на север, то увидишь большое круглое озеро, из которого вытекает полноводная река. Наши шаманы раньше сами поднимались так высоко в небо, что озеро казалось им величиной с пятачок…"

Тибетцы говорили Рериху по поводу неудачных попыток "покорения" Джомолунгмы (Эвереста): "Не понимаем, зачем чужестранцы принимают на себя такие трудности по восхождению? Многие из наших лам совершали паломничество на Свещенную вершину, только они были там в тонком теле".

А сахемы (старейшины) в резервации ирокезов отнюдь не были поражены, когда молодые люди прибежали известить их, что астронавт высадился на Луне. Старейшины сказали, что их шаманы издавна летали на Луну…

Феномен шаманского транса известен со времён палеолита. Таково одно из первых человеческих изображений в знаменитой пещерной живописи Ласко. Здесь человек с птичьей головой распростёрт на земле с неестественно вытянутыми ногами. По всей видимости, это – шаман, пребывающий в обмороке. После умопомрачительной вращательной пляски он замертво падал навзничь и, уподобляясь птице (или в обличье птицы) витал в пространстве. Птица – очень распространённый и устойчивый символ шаманского полёта у многих малых коренных народов Севера и Сибири.

Палеолитическое искусство настолько совершенно, что его долго считали современной подделкой. Авторитеты в области искусства утверждают, что рисунки эти никогда позднее не имели себе равных в мире. О ритуальном предназначении первобытной живописи и ваяния свидетельствует таинственность и замаскированность их местоположения в глухой глубине и мраке пещер, причём вход в пещеру подразумевался как вход во чрево Матери-Земли.



Вот что пишет специалист с мировым именем, французский археолог Анри Лот: «Если вспомнить о знаменитых бизонах из глины в пещере Арьежа, которые находятся на высоте 800 метров над входом и добраться до которых можно только после того, как вскарабкаешься по узким вертикальным шахтам, протиснешься в ещё более узкие проходы и долго будешь идти по тёмным галереям, то станет очевидным: для того, чтобы старательно запрятать скульптуры в столь труднодоступное место, нужны были серьёзные причины.



Ту же картину можно наблюдать в соседней пещере Трёх Братьев, где до колдуна, господствующего над всем залом с рисунками, можно добраться только на ощупь – в таком труднодоступном закоулке он помещён. Ещё один пример: пещера Бедейлак, где… в двухстах метрах от входа проход сужается…, взобравшись по откосу каменной насыпи, попадаешь в неудобную камеру, у самого пола которой есть вход в узкий лаз; если вы достаточно отважны, чтоб просунуться в него и карабкаться 7-8 метров по вязкой глине, то он приведёт вас к двум бизонам, вылепленным из этой глины и тем же способом изображённым женским половым органам…



В расщелине той же пещеры ещё меньшее отверстие ведёт в коридор, где едва-едва может пройти человек. На левой стене изображён великолепный бизон. Следует также упомянуть пещеру Руффиньяк, в которой росписи находятся почти в километре от входа, запрятанные в самых труднодоступных закоулках, причём в древности они были ещё хуже видны, потому что средства освещения тех времён – жировые светильники и смоляные факелы – давали довольно тусклый свет.



Следовательно, можно предположить, что некоторые места – те, где изображения хорошо видны, – были доступны простым смертным, а другие, тайные, были известны только посвящённым. Следы детских ног…, например, позволяют предположить, что существовали специальные святилища для инициации молодых, где совершались обряды, которые останутся нам навсегда неизвестными».

Среди руин дворцовых храмов древних майя встречаются здания в виде ступенчатых пирамид с усечёнными вершинами, но с такими маленькими входами и помещениями, словно их построили для пигмеев. Наиболее известен так называемый Дом Карликов в Ушмале (п-ов Юкатан). Описывая это своеобразное сооружение, археологи высказывали самые различные предположения.



Одни считали, что в этих местах некогда обитали племена карликов, другие полагали, что майя возводили эти Светилища для Духов или же каких-то мифических существ, которым они желали дать приют.



В храме Ушмаля узкая лесенка ведёт прямо к потолку и оканчивается небольшой площадкой: необходимое испытание ученика в некоторых архаичных Мистериях состояло в том, что на такой площадке он должен был силой воли погрузиться в сомнамбулический транс, выйти из тела и пройти астрально через потолок.



После этого он достоин стать Змием, то есть посвещённым в некие эзотерические знания. Кстати, адыгейцы называют кавказские дольмены с небольшим круглым отверстием «сырп-ун», т.е. – дома карликов, и относятся к этим доисторическим сооружениям со смешанным чувством страха и почитания.



Кубанские же казаки прозвали эти мегалиты «богатырскими хатками»: ведь, кто кроме великанов, мог затащить в горы такие огромные тысячепудовые плиты, да ещё водрузить их друг на друга.