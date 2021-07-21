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Тянь-Шань. Люди и горы. О спортивной экспедиции альпинистов (1987)

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Тянь-Шань. Люди и горы. О спортивной экспедиции альпинистов
Люди приходят в горы не только за красотой, их влечет сюда нечто большее. В постоянном преодолении они находят для себя то, что останется с ними на всю жизнь. Фильм рассказывает о спортивной экспедиции альпинистов в горах Тянь-Шаня.

Главная редакция спортивных программ, 1987

Автор сценария – Юрий Гранильщиков
Режиссер – Павел Цветков
Оператор – Павел Цветков
Текст читал – Владимир Пинчевский

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-f_ChELvVYI
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