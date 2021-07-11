22 июня 1941 года: мифы и факты | Елена Прудникова
00:00 22 июня 1941 года
01:29 Сталин верил Гитлеру, что тот не нападёт?
05:40 СССР остро нуждался в помощи США
14:33 Упреждающий удар
15:57 Всеобщая мобилизация
17:39 Байки Жукова и боевая готовность
23:23 О репрессиях в РККА
29:50 Заговор Тимошенко и Жукова
40:36 Почему 22 июня выступал Молотов, а не Сталин?
41:39 Секретное пиьсмо Гитлера Сталину
42:10 Кавалеристы в атаке на танки
43:13 Одна винтовка на троих
44:36 Внезапность нападения
47:22 Можно ли было избежать войны?
48:58 Рост популярности фaшизмa