Запад ждёт череда техногенных катастроф. Фёдор Лисицын о проблемах Старого Мира
За последние годы развитые западные страны столкнулись с многими катастрофическими проявлениями одной общей проблемы – повсеместным старением оборудования и техники. Построенное предками не может бесконечно служить потомкам, наступает износ. Пожары, аварии и техногенные катастрофы растут в количестве и в масштабах и есть все признаки того, что вскоре Запад накроет лавиной техногенных аварий и катастроф. Об этом рассказывает Фёдор Лисицын.