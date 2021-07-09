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Запад ждёт череда техногенных катастроф. Фёдор Лисицын о проблемах Старого Мира

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За последние годы развитые западные страны столкнулись с многими катастрофическими проявлениями одной общей проблемы – повсеместным старением оборудования и техники. Построенное предками не может бесконечно служить потомкам, наступает износ. Пожары, аварии и техногенные катастрофы растут в количестве и в масштабах и есть все признаки того, что вскоре Запад накроет лавиной техногенных аварий и катастроф. Об этом рассказывает Фёдор Лисицын.

Поддержать передачи Ф. Лисицына и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LKw6-PDBVVE
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