В СССР высшей степенью отличия — званием Героя — удостаивали не только людей, но и целые города.

Двенадцати городам Советского Союза было присвоено звание «Город-Герой» за героизм и мужество их защитников, проявленные в боях против немцев и их союзников в ходе Великой Отечественной войны. Девять из них находятся сегодня на территории Российской Федерации, два — на территории Украины, один — в Беларуси. Кроме того, там же расположена знаменитая Брестская крепость, которой было присвоено звание «Крепость-герой».

Смоленск

Смоленская крепостная стена. Legion media Legion media

В середине июля 1941 года войска группы армий «Центр» прорвались к Смоленску, издавна известному как «западный щит» русского государства, и захватили большую часть города. В котле оказались сразу три советских армии, которые, однако, продолжали оказывать ожесточенное сопротивление.

Кровопролитные схватки шли за каждую улицу и каждый дом. Некоторые районы города по несколько раз переходили из рук в руки, а потери в отдельных подразделениях достигали до половины личного состава. В начале августа советские армии, окончательно оставили Смоленск и с большими потерями прорвались из окружения. Однако и противник оказался сильно измотан и потерял драгоценное время, столь необходимое ему для осуществления наступления на Москву до прихода холодов.

Мурманск

Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» в Мурманске. Legion media Legion media

Расположенный всего в нескольких сотнях километров от финской границы, крупный незамерзающий порт Мурманск виделся командованию вермахта легкой добычей. Однако грамотно выстроенная оборона Красной Армии и успешные действия Северного флота (в частности, десант в губе Большая Западная Лица в июле-августе 1941 года) сорвали наступление немецких и финских войск.

Потерпев неудачу, противник подверг Мурманск массированной бомбардировке. По количеству и плотности нанесенных по нему бомбовых ударов среди советских городов он уступает лишь Сталинграду. В октябре 1944 года в ходе Петсамо-Киркенесской операции Красная Армия окончательно отбросила вермахт от города.

Санкт-Петербург (Ленинград)

Площадь Победы в Санкт-Петербурге. Legion media Legion media

8 сентября 1941 года второй по значимости город Советского Союза был полностью блокирован с суши войсками группы армии «Север» и их финскими союзниками. Единственной артерией, связывающей Ленинград с «большой землей», оставался водный путь через Ладожское озеро.

За 872 дня, что Ленинград находился на осадном положении, ему пришлось пережить многочисленные авиационные налеты, артиллерийские обстрелы и страшный голод, унесший жизни более 600 тысяч его жителей. Тем не менее, превращенный в мощную крепость, город выстоял и дождался полного снятия блокады 27 января 1944 года.

Москва

Парк Победы на Поклонной горе в Москве. Legion media Legion media

30 сентября 1941 года войска группы армий «Центр» приступили к осуществлению плана «Тайфун» по захвату Москвы. Падение важнейшего политического центра и крупнейшего транспортного узла страны привело бы к катастрофическим последствиям для Советского Союза, поставив вопрос о самой возможности последнего выиграть эту войну.

Столицу защищали как регулярные части Красной Армии, так и гражданское население, занятое в строительстве оборонительных укреплений на подступах к городу. Измотав немцев в ожесточенных боях и дождавшись подкреплений из Сибири и Дальнего Востока, советские войска перешли 5 декабря в широкомасштабное контрнаступление. Ошеломленный противник, уверенный в скорой победе, был отброшен от Москвы на расстояние в 100-250 км.

Севастополь

Монумент «Солдат и Матрос» в Севастополе. Legion media Legion media

В октябре 1941 года началась оборона главной базы советского Черноморского флота — Севастополя, продлившаяся 250 дней. Отрезанный от основных сил, город стойко держался при подавляющем превосходстве противника в воздухе и на море.

Защитники смогли отразить два штурма, но после третьего стало ясно, что измотанным советским войскам город не удержать. В начале июля 1942 года Севастополь был потерян, и освободить его Красной Армии удалось лишь 9 мая 1944 года.

Тула

Мемориал «Защитникам неба Отечества» в Туле. Legion media Legion media

Расположенная к югу от Москвы Тула вместе со столицей пережила все самые трудные дни октября-ноября 1941 года, на которые пришелся пик немецкой наступательной операции «Тайфун». Город находился в шаге от того, чтобы быть полностью окруженным противником, но благодаря упорному сопротивлению советских войск и постоянно предпринимаемым ими контрударам, смог избежать этой горькой участи.

Успешная оборона Тулы сковала часть немецких сил и не позволила 2-й танковой группе Гейнца Гудериана прорваться к Москве с южного направления. 6 декабря 1941 года, на день позже их сослуживцев около столицы, советские войска под Тулой перешли в масштабное контрнаступление и отбросили немцев на 130 км от города.

Керчь

Обелиск Славы на горе Митридат в Керчи. Legion media Legion media

Этому древнему городу на восточной оконечности Крымского полуострова несколько раз приходилось в ходе Великой Отечественной войны становиться ареной ожесточенных сражений. В ноябре 1941 года Керчь захватила 11-я армия Эриха фон Манштейна, но уже 30 декабря его отбил высадившийся на полуострове советский десант. В мае 1942 года город вновь пришлось оставить, и он находился под немецкой оккупацией вплоть до 11 апреля 1944 года.

В ходе боевых действий Керчь оказалась почти полностью разрушена. Военный корреспондент и писатель Петр Павленко, побывавший в городе в 1942 году, вспоминал: «Когда я увидел Сталинград, он не потряс мое воображение, ибо я до него уже видел Керчь».

Новороссийск

Мемориал «Малая земля» в Новороссийске. Legion media Legion media

В сентябре 1942 года развернулись тяжелые бои за важнейший советский черноморский порт Новороссийск. Понеся большие потери, немцы так и не смогли захватить весь город, оставив его юго-восточную часть под контролем советских войск.

Зимой 1943 года были предприняты первые серьезные попытки освободить Новороссийск. 4 февраля в южной части города был высажен морской десант под командованием майора Цезаря Куникова. Советским войскам удалось захватить плацдарм площадью в тридцать квадратных километров и удерживать его 225 дней. Именно с «Малой земли» (как стал известен в дальнейшем этот небольшой клочок земли) наступала одна из трех групп советских войск, которые 16 сентября 1943 года полностью освободили город.

Волгоград (Сталинград)

Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане в Сталинграде. Legion media Legion media

Первый — оборонительный — этап битвы за Сталинград проходил для советских войск исключительно тяжело. В ходе ожесточенных боев, они потеряли значительную часть разрушенного до основания города и отступили к Волге, на берегу которой сопротивлялись из последних сил.

Воспользовавшись тем, что немцы прочно увязли в городских боях, Красная Армия предприняла 19 ноября 1942 года внезапное для противника масштабное контрнаступление, результатом которого стало окружение и уничтожение 6-й армии вермахта. Никогда прежде Третий рейх не переживал такой катастрофы. Именно со Сталинградской битвы начался коренной перелом в войне на Восточном фронте.