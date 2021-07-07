Жаль, что автор, раскрывая тему заголовка, не провёл чисто смысловой лингвистический анализ рассматриваемого слова „справедливость”. Попробуем слегка осветить этот момент. В русском языке, как все знают, корень -прав- весьма и весьма плодовит: та же справедливость, правый, правильно, правление, право, права, праведный, правда и т.д. Все эти слова в их глубинном смысле отсылают к древнему понятию Правь. И не имеет никакого значения тот печальный факт, что официальные лингвисты настаивают на современном происхождении этого понятия, Прави. Мол, в древних текстах оно не встречается, правда, огромное множество таких текстов попросту… не сохранилось. Т.е. Романовы вместе с церковью жгли старорусские источники и уничтожали артефакты, и на основании отсутствия источников лингвисты отказывают русским в важнейшей части их космогонии. Хотя огромное множество слов с корнем -прав- не могло появиться, буде это слово новоделом. Что утверждает современная лингвистика про этимологию слова „правый”? „Происходит от праслав. *pravъ, от кот. в числе прочего произошли: др.-русск., ст.-слав. правъ «прямой, правильный, невиновный»… Восходит к праиндоевр. *prōw- «правый; судья».” Т.е. несколько тысячелетий назад корень -прв- уже существовал, но к мировоззрению отношения не имел? А ведь значение „судья” – это отображение понятия Мера, законов Мироздания. Явь – это Материя, наша реальность, а Навь – часть духовной составляющей Мироздания, чаще всего связанная с загробным миром, где обитают души умерших. И кто-то смеет утверждать, что носители языка с севера российской части Русской равнины ( носители гаплогруппы R1a ), мигрировавшие много тысячелетий назад в Индию, Персию, на Аравийский полуостров, на Ближний Восток, в Восточную и часть Западной Европы и давшие начало др.-индийскому языку, а впоследствии – санскриту, принесшие с собой свою лексику в перечисленные регионы, включая практически всю Европу, – они не понимали, что Миром правят Законы Мироздания, и что помимо осязаемого Мира существует и духовная его ипостась, не понимали, правда?!





Потому Запад, этот выродок человеческой цивилизации, и стремился всегда к одной главной цели: уничтожить Россию. И не из-за ресурсов, коих в той же Африке в избытке, а завоевать которую на порядки проще, нежели нашу страну. Отсюда и многовековая русофобия, и сжигание библиотек, и уничтожение артефактов прозападными российскими правителями, и ненависть лингвистов и историков ко всему, имеющему первооснову в России.



Кстати, в западноевропейских языках мы встречаем смысловые отголоски этой самой Прави. Так в англ. right – это одновременно и правый, как направление, и правый в смысле верный. А во фр. слова droite и droit обозначают, соответственно, правый как направление, а также прямой, а второе слово – право в юр. смысле. То же и в нем., где recht - это правый, верный, правильный, прямой.



Но, повторим, только в славянских языках мы наблюдаем столь обширное разнообразие использование корня -прав-.



*

Справедливость — понятие, которое есть только в Русском Языке



При создании больших информационных систем невозможно всю информацию, которая закладывается как системная, оглашать при каждом взаимодействии элементов этих систем. Это обусловлено ограничениями ёмкости носителей информации, широтой каналов передачи информации и мощностями обработки информации.



Если при таких условиях обрабатывать всю информацию, временной промежуток может оказаться настолько продолжительным, ввиду объективных причин, что информационные процессы не будут надлежащим образом обработаны. Потому и сложился особый порядок информационного взаимодействия. Это называется так: «принцип дополнительности информации».



Суть этого принципа в том, что сокращённая часть информации, передаётся по провозглашению, или — оглашению, то есть определённо и непосредственно. Но за оглашением обязательно следует и объективно существующее умолчание, или «само собой разумение».



Последнее, как правило, неизвестно при оглашении, и определённо не провозглашено, но введено опосредованно и определено, через объективные причинно-следственные обусловленности существования системы в окружающей её среде. Именно по этой причине в обществе людей, как в подобной системе и существует такое явление как «понятие».



Понятие — это основа взаимопонимания между людьми. Понятие, согласно с тем, что только что разъяснено, состоит из двух частей.

Первая часть понятия, если это касается языковых средств, это слово или группа слов. Объект миропонимания. А вторая — это уже образ, который соответствует словесной информации. Это уже относится к мировоззрению.



Мировоззрение — это совокупность субъективных образных представлений о жизни, о мироздании.



Миропонимание, как уже понятно, складывается на основе мировоззрения и включает в себя как субъективные образные представления, так и определённое соответствие образам языковых средств, свойственных каждой личности.



Если некоторые языковые средства с одними и теми же образными соответствиями, достаточно распространены в обществе, то на их основе возможно взаимопонимание людей. Если же какой-то субъект-носитель, употребляет свои, обособленные понятия, то есть, говорит языком который не всем понятен, то вопрос о том, является ли он самодовольным эгоистом или сумасшедшим, либо — единичным явлением будущего в настоящем — это тема особая.



Как заметил Ключевский, в обществе есть два вида дураков: одним непонятно то, что понятно всем, другим понятно такое, что не могут понять все.



А на Руси издавна существовал институт юродивых, как одна из дверей входа в несистемные знания. Именно потому А.С. Пушкин в письме супруге огласил этот факт: «Я становлюсь юродивым, что называется до святости». Пушкина понять можно. Он создавал не просто понятия, но литературный Русский Язык.

Теперь, когда мы разобрали тему о таком явлении, как понятие, становится ясно, что тот, кто создаёт фундаментальное понятие, и вводит оное в употребление, осуществляет управленческий манёвр.



При том, объектом управления является миропонимание. А коллективное миропонимание это основа всех систем управления в сферах жизнедеятельности человека (история, идеология, право, финансы и т.д.). Дефективность миропонимания всегда приводит к кризису. Нет нужды доказывать, что в результате деятельности тех, кто осуществлял неприемлемые для общества средства формирования миропонимания, планета уже давно вошла в глобальный кризис, а человечество стоит на грани самоубийства.



И далее я поясню, каков механизм таких управленческих действий на примере анализа понятия «justice» и ему сообразных, которые введены через особую процедуру двойного антиномичного введения образов в понятие.



Суть такой конструкции в том, что в понятие вводится два образа, один выполняет функцию операции прикрытия, и выглядит приемлемо по внешним признакам, особенно для тех, кто намечается в роли жертвы этой психотехники.



А второй образ имеет антиномичный по содержанию смысл, имеет превосходящий в понятии вес, чем и отвергает смыслы первого образа.



Такое построение информационных систем именуется по аналогии с известными историческими событиями: «троянский конь». Другими словами, помимо внешнего, легко отображающегося у большинства людей, образа вводится ещё один, представляющий собой весьма неординарный информационный продукт, который весьма непрост для того, чтобы его вредоносность смог выявить неподготовленный к тому индивид.

Способ распознавания в данном случае подобен поиску исходного кода в откомпилированных компьютерных программах. В вычислительной технике это называется «дизассемблирование». Поэтому имеет смысл описать, как делаются программы для компьютера.



Сначала ставится задача, составляется алгоритм, который разбивается на блоки. После чего и пишется исходный код, в виде текста. А потом специальные обработчики упаковывают этот текст в компактные кодовые файлы, которые исполняются на компьютере. Как это не удивительно, но с информацией для психики дело обстоит очень даже похоже.



Сначала пишется текст, потом оный переводится в образы, образы размещаются в … Вот тут есть некоторая сложность в объяснении. Если с компьютерами все предельно ясно, то с людьми не вполне понятно.



Академик Вернадский назвал то место, где размещаются программы, которые передают информацию, в том числе и в психику людей так: «ноосфера». Некоторые называют это «тонкий мир», «биополе», «тонкие материи» и т.п.. Трудности тут в том, что информация там находится на материальном носителе, но этот носитель не имеет вещественной природы.



И многие люди полагают, что если у них нет таких органов чувств, кои способны распознавать невещественные явления, то ноосфера не существует. Хотя издревле были известны люди, кои в той или иной мере могли считывать из ноосферы информацию. На Руси таких называли «духовицы», сейчас есть такой термин «экстрасенсы».



Но мы не будем углубляться в эту тему, я лишь замечу, что в случае с понятиями, при определённом навыке, можно распознать его ноосферный образ. И не только распознать, но и произвести распаковку и дизассемблирование, после чего выявить его текстовые исходники. А после этого появляется возможность полностью такое понятие разобрать на его составляющие, и вскрыть его сущность.

Справедливость — это понятие в Русском Языке находится в самом центре семантического ядра, которое позволяет построить на основе близких к нему слов, точнее — понятий, полноценную теорию управления. Я же сейчас проведу разбор, который наглядно покажет, что этого понятия нет в европейских языках.



Ближайшее слово в переводе выглядит так: «justice». Ведёт это слово свою историю от римского императора Анастасия, который усыновил себе «дуче» по имени Юстиниан.



Юстиниан сначала стал телохранителем Анастасия, а потом и на трон императорский забрался. Отметился Юстиниан прежде всего тем, что реализовал требование свыше, от над-элитарного субъекта управления, заключавшееся в изменении текста священного писания. Да ещё по весьма ключевому вопросу: отмена реинкарнации, в 553-м году.



При этом именно Юстиниан «закрыл», лишив свободы тогдашнего папу Римского по имени Вигилий, чтобы принудительно заставить Вигилия ратифицировать и легимитизировать либерально-демократическое решение вселенского собора о запрете реинкарнации. Да и много всего по совокупности по отношению к Вигилию было предпринято, что можно расценить как мощное давление с целью принудительно принять определённые решения.



Полгода блокады сделали своё дело. Вигилий согласился с отменой реинкарнации и с многими другими нововведениями. Потому как в тогдашнем обществе назрела смена мировоззрения. Смена мировоззрения и цивилизационных кодов сопровождается не только смутами, но и чумой. В нашем случае — лёгочной чумой. Юстинианова чума — знаменитая пандемия, длительностью в два века. Апогей оной был в 544 г.

Но, пожалуй самое известное деяние, которое совершилось при Юстиниане, это создание юридической мафии, как профессии и как отрасли деятельности в каждом государстве.



Юстинианское право, или кодекс Юстиниана, — это документ, на который по сей день с придыханием мастурбирует вся юридическая мафия. Также как психОлухи на портрет Фрейда и его бредовую писанину. Кодекс Юстиниана не просто установил для представителей различных «элитных» слоёв неравную систему наказаний.



Эта практика была, говоря языком программистов, скомпилирована из открытого текста в закрытый код, недоступный для неискушённого наблюдателя. Одновременно этот код, подобно непостижимому для понимания непосвященным, языку, лёг в основу создания профессии «юрист».



Так, состоятельный гражданин, по кодексу Юстиниана, за убийство мог откупиться. А для тех, у кого денег в достаточном количестве не находилось, полагалась смертная казнь. Вот так, слово «джастис» вошло во все европейские языки, обозначая понятие «справедливость». Но это лишь оглашение. А умолчание, и его настоящее значение в исходном коде я уже предельно точно описал. Если кратко — это то, что решил суд, действующий по кодексу Юстиниана.



Пример: Янукович перед тем, как под диктовку США прошёл незаконный, анти-конституционный захват власти еврейской марионеточной бандой, полностью подконтрольной США, взял взаймы три миллиарда долларов у РФ. Сделано это было с соблюдением всех правил, законов и формальностей согласно всех международных норм. Однако, суд, то есть — юстиция, или джастис, выдал решение: «Украина ничего не должна, потому как — джастис, это такое слово». Вот наглядный пример того, что на самом дело обозначает понятие «джастис». Судебное решение.

Через это постигаем, что западное понятие справедливости — это то, что не нарушает закон. Но закон — это третья по иерархии из властей. А выше есть еще три уровня управления.



В Китае справедливость это то, что сообразно гармонии. На Руси справедливость — это то, что лежит в основе мироздания. Потому-то, Русская Справедливость сообразна принципам управления, которое реализует надмирная реальность, осуществляющая Иерархически Наивысшее Всеобъемлющее Управление (ИНВОУ) в тварном Мироздании.



А теперь стоит подумать, как и кто осуществил управленческий манёвр, с помощью которого в западной региональной цивилизации основополагающее понятие, на котором строится управление, выхолощено из всех языков. Это управление доступно лишь с самого высшего уровня власти, на которую способны люди.



Это те люди, которые осознав себя, сами порождают из себя власть. Власть автократичную, антидемократичную и безальтернативную. Русский Язык это называет «ЖизнеРеченческий способ управления». Есть сокращенное наименование, в котором, в некоторой мере, наблюдается потеря смыслов — «жреческое управление».



Кстати, слово «жрец» есть лишь в Русском Языке и в японском. В остальных языках мира есть попы, священники и прочие шаманы. Здесь удобный повод дать описание всех этих способов в управлении.



Самый простой и примитивный из них — это насилие, или грубая сила. Я его назову — насильный способ. И тут самое время привести цитату:

Насилие, откровенная сила, в истории человечества решило гораздо больше вопросов, чем какой-либо другой фактор, и противоположное мнение не имеет права даже называться концепцией. Глупцы, забывающие эту главную правду в истории человечества, всегда платят или, во всяком случае, платили за это недомыслие своей жизнью и свободой

© Звездный Десант (Роберт Хайнлайн), как видите, у этого способа управлять есть даже литературные пиарщики.



Но на самом деле это откровенная ложь, — насилие это самый примитивный и наименее результативный способ управления, годящийся лишь для дикарей. Если попытаться с его помощью воспитывать ребёнка, то стоит прекратить избиение, как он снова начнёт проделывать то, за что его наказывали.



Война, как его разновидность, также плохо пригодна как управление — стоит перестать действовать насилием — появляются партизаны, мстители и прочие недовольные личности. В случае насильного захвата исполнительной власти даже есть есть хорошая поговорка: «Можно на штыках прийти ко власти. Невозможно на них усидеть».



Поэтому есть и следующий способ, это уже угроза применения силы. Такой метод даёт более высокую эффективность. Но вместе с угрозой силы есть и некоторые добавления. Это прежде всего внедрение в рацион питания специфических веществ, кои не свойственны для обычной, вкусной и здоровой пищи. Добавляется и особым образом построенное здравоохранение и особенно — родовспоможение.



Особая роль отводится лекарственным средствам. А главный аспект здесь — химические вещества, которые грубо нарушают естественный, генетически заложенный обмен веществ в организме. На первом месте тут стоят алкоголь и табакокурение. За ними следуют, хотя и с большим отрывом, наркотические вещества опиумной группы. Я назову этот способ так: СтрахоДурманящий.

Когда перед Великобританией в 19-м веке, был поставлен вопрос ликвидировать самую большую экономику мира, а это был Китай, численность его населения составляла около 500 миллионов. С помощью опиума население было сокращено до 300 миллионов, а Китаю был нанесён ущерб, от которого он 100 лет отходил.



Вот насколько эффективно воздействие этого способа управления, ведь простым оружием убийства такое сделать было очень трудно. И пусть для этого потребовалось длительное время, но воздействие, как мы видим, намного сильнее. Но есть и более мощные средства. Товаро и продуктообменный — в том числе — денежный способ.



С помощью денег можно уже сделать намного больше, чем оружием и опиумными анальгетиками. Но, вот незадача: если, например, кто-то из читателей попробует разъяснить дикарю, который привык все свои управленческие вопросы решать дубиной, что, пока он одного будет дубиной обхаживать, деньгами можно изуродовать миллионы, да ещё в нескольких поколениях, вряд ли это увенчается успехом. Хотя всем известно, как происходит управление с помощью денег.



Но если я сейчас заявлю, что выше денег есть ещё три способа управления, некоторые превратятся в того самого дикаря. Потому следующий уровень это ВероУставный.



Это создание религий и подобных религиям доктрин, таких как: марксизм, троцкизм, чухчеизм и т.п. Если кто-то думает, что такие явления сами собой возникают, то он очень ошибается. Это продукты разработки очень квалифицированных профессионалов. И рассчитаны эти способы уже на столетия.

Но тут уже можно заметить, как в обществе проявляются коллизии, когда через такой способ, как ВероУставный, засвечивается альтернативный субъект управления, с превышающей мерой понимания общего хода вещей. И тогда на этом уровне появляются вероучения и даже политические структуры, которые реализуют отличные от доминирующих смыслы. При этом в них даже, иногда, вливаются средства и предыдущего, ресурсно-денежного уровня.



Карл Маркс получал финансирование, создавая при этом доктрину, откровенно направленную против существующего порядка. На Руси староверы щедро одаривали революционные движения, которые не скрывали своих устремлений, направленных на ликвидацию существующей государственности.



РПЦ в 1917-м первой призвала на майдан против легитимной власти императора Николая Второго. Староверов, кои претерпели жестокий геноцид в ходе процесса, который именуется «реформа Никона», что на самом деле было самым настоящим государственным переворотом с воцарением ставленников мировой закулисы — семьи Романовых, коих привезли из Польши, можно понять.



И простить, за ошибочные действия в потакании тем же евреям, но перекрасившимся в марксистов.



Но и староверы, хоть и были хранителями настоящего, а не псевдо-Христианства, не смогли распознать, какими средствами против них ведётся атака на уничтожение. Иначе бы они финансировали иных управленцев. Вот отчего очень полезно знать все способы управления!

ЛетоПисание — этот способ управления, при котором скрывают историю, а вместо сокрытой, сочиняют ложь. Он сейчас известен многим. И рассчитан на тысячелетия. Люди, которые не знают своей истории, вынуждены блуждать в потёмках, чтобы планировать будущее.



Но самый разрушительный способ управления, если его используют на войне, и самый созидательный, если как управление, уже оглашён — это ЖизнеРечение. Одним из воздействий в нём является создание фундаментальных понятий. И, следовательно, формирование мировоззрения. Длительность его воздействия, рассчитана на тысячелетия. Мощность самая большая.



И, возможно кто-то осведомлённый уже, улыбаясь, подскажет: это автор сделал вольный пересказ того, что давным давно, в Русской Культуре, имеет строгое наименование: шесть приоритетов обобщённых средств управления. Но, к сожалению, не все готовы осваивать новые понятия. Потому и пришлось развернуть такой длинный рассказ для объяснения.



Так вот теперь становится понятным, насколько непрост тот управленческий манёвр, с помощью которого выброшено ключевое управленческое понятие «справедливость» из всех языков западной региональной цивилизации. При этом стоит заметить, что и языки тоже были созданы искусственные.



А в искусственно созданных языках и понятия, как уже все догадались именно такие, где троянские кони табунами несутся, как бизоны когда-то бегали по прериям Северной Америки. И теперь мало кого удивляет, отчего переговоры делегаций от Руси с западными «партнёрами» настолько неудачны, особенно в последнее время.



В племени пираха, что затерялось в джунглях Амазонки есть понятия «один», «два», «несколько» и «много». Потому дикарю из племени пираха невозможно объяснить, чем отличается пять и семь.





Дикарям, кои кроме англицкой мовы не владеют настоящим языком, с полным набором управленческих понятий, невозможно разъяснить понятия «СоВесть» и «сПРАВедливость». У них есть «джастис» — это то, что их юристы им сказали.



И «консайнс» вместо совести — это то, к чему можно прийти при соглашении с мышлением, где нет воли, но водительствуют подсаженные культурой автопилоты, или, как их называют — стереотипы безсознательного. Потому и переговоры оканчиваются неудачей.



Что же касается понятия в Русском Языке, которое стало темой этой статьи, то оно создано иерархически более высшим по субъектом управления, нежели «justice«, хотя и последнее, как уже понятно, создавалось также субъектом, интеллект которого иерархически превосходит любой персонально-личностный, потому как одиночки не способны создавать понятия.



И в конце повествования, я замечу, что владение методологией, направление на которую любой сможет выявить из толстых книг ВП СССР, позволяет разместить в безсознательном особые стереотипы, кои позволят распознавать попытки управленческих манёвров от злонамеренных особей или тех, кого злонамеренные мерзавцы используют в обход сознания.



Причём, при некоторых навыках, это проделывается по первым нескольким словам. И, порой и даже по виброакустической составляющей. А это позволит избежать множества неприятных жизненных ситуаций, вплоть до катастроф.



Те же староверы, которые в своё время оторвАлись на разрушении храмов в Москве после 1917-го года, могли вместо мести, финансировать Русских ЖизнеРеченцев, например, Хомякова, который обозначил понятие «соборность», и отделил оное от немецких понятий коллективизма. Возможно, это поставило бы заслон марксизму на Руси.



Остаётся надеяться, что в настоящее время есть меценаты, кои подобно герою из произведения В.О.Пелевина «Дженерейшен Пи» ищут исконно Русских ЖизнеРеченцев, как исполнителей, кои способны создать альтернативные западным, Русские Идеи.



Иначе говоря, разумно проявлять меценатские порывы к тем, кто, как сказал поэт «Крепко словом правит». Румеется, мечтать не вредно. Вредно не мечтать.



Пока же я продолжу про приобретения от методологии. Есть, разумеется здесь и побочные эффекты — например, из-того, что такой узел в безсознательном подобен антивирусу на компьютере, при потоке данных в котором много вредоносного кода, он вызывает довольно большую нагрузку на мозг.



Например при просмотре телевидения или при богослужении, где слово «господь» представляющее собой типичный образец вредоносного умолчания, и повторяется так часто, что психика может оказаться перегруженной. Но, это можно пережить. Полезных приобретений, в любом случае, намного больше!

Антон Летов



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