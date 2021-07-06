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Махмуд Эсамбаев. Танцы народов мира (1976)

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Танцы народов мира в исполнении н.а.СССР танцовщика Махмуда Эсамбаева. Натурные съемки.
В программе танцы:
Легенда о Чечено-Ингушетии
Автомат
индийский народный танец "Золотой бог"
Испанский танец
русский танец "Эмигрант"
Цыганский танец
Павлин
бразильский танец "Макумба"

#ФильмКонцерт
Чечено-Ингушское ТВ, Северо-Осетинское ТВ 1976
Автор сценария – Суламбек Мамилов
Автор сценария – Руслан Хакишев
Режиссер – Суламбек Мамилов
Оператор – Юрий Тимофеев
Оператор – Николай Куан

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oqsdVX0bdP4
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7538 6190
    Женечка только что

      Вот это я понимаю – чечен здорового человека. А сейчас был бы позором семьи: в лосинах, накрашенный…
      Про нашумевший на Западе фильм БиБиСи “Добро пожаловать в Чечню” слышали? Ничего удивительного – скрепы.
      https://www.youtube.com/watch?v=-0NxsBBvNVc

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