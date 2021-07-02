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Сергей Капица об астрономии. Объять необъятное (1978)

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Сергей Капица об астрономии. Объять необъятное
Ученый-физик Сергей Капица рассказывает о развитии астрономии. Ленинград – виды города: Петропавловская крепость, Казанский собор, набережные, здание Пулковской обсерватории, зал музея Пулковской обсерватории. С.Капица говорит о работе астронома, физика, философа Галилео Галилея; книга "Звездный вестник" Г.Галилея, телескоп Петра I, схемы первых телескопов, портрет первого директора Пулковской обсерватории Василия Струве; портрет механика, физика, астронома Исаака Ньютона; портрет астронома Уильяма Гершеля.

Фрагмент научно-популярного фильма "Объять необъятное".
ТО Экран, 1978 г.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=V8mE2iGFwlQ
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