Сергей Капица об астрономии. Объять необъятное (1978)
Сергей Капица об астрономии. Объять необъятное
Ученый-физик Сергей Капица рассказывает о развитии астрономии. Ленинград – виды города: Петропавловская крепость, Казанский собор, набережные, здание Пулковской обсерватории, зал музея Пулковской обсерватории. С.Капица говорит о работе астронома, физика, философа Галилео Галилея; книга "Звездный вестник" Г.Галилея, телескоп Петра I, схемы первых телескопов, портрет первого директора Пулковской обсерватории Василия Струве; портрет механика, физика, астронома Исаака Ньютона; портрет астронома Уильяма Гершеля.
Фрагмент научно-популярного фильма "Объять необъятное".
ТО Экран, 1978 г.