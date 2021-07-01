Нейробиолог из Университета медицины и науки им. Розалинд Франклин Лиз Элиот и ее коллеги бросили вызов устоявшимся убеждениям о мужском и женском мозге.

Все знают, чем женский мозг отличается от мужского. Один говорливый и немного нервный, но хорошо все помнит и хорошо заботится о других людях. Другой спокойнее, хотя и более импульсивный, но может отказаться от болтовни, чтобы выполнить работу.

Это, конечно, стереотипы, но они удивительным образом влияют на то, что происходит в реальной науке о мозге, и на интерпретацию результатов. С появлением МРТ нейробиологи непрерывно работают, чтобы найти различия между мужским и женским мозгом. Этот тип исследований привлекает много внимания, потому что проще всего связать какую-то конкретную находку с гендерными различиями в поведении.

Я — нейробиолог с большим опытом работы в этой области, и недавно совместно с коллегами мы завершили кропотливый анализ 30-летних исследований половых различий человеческого мозга. И оказалось, что практически ни одно из этих утверждений не доказано.

За исключением простой разницы в размерах, нет никаких значимых отличий между структурой или активностью мозга мужчин и женщин, которые сохраняются в разных группах населения. Ни одно из предполагаемых отличий на самом деле не объясняет, почему у мужчин и женщин есть особенности личности и поведения.

Скорее похож, чем нет

Мы с коллегами назвали свое исследование «Избавление от диморфизма», чтобы развенчать идею о том, что человеческий мозг «диморфен по половому признаку». Половой диморфизм — это научный термин, используемый биологами для описания признаков, которые проявляются в двух различных формах у мужских и женских особей, например, рога оленя или человеческие гениталии.

Что касается мозга, у некоторых животных половой диморфизм действительно присутствует. Например, у некоторых птиц в мозге есть ядро, контролирующее пение. Оно в шесть раз больше у самцов и отвечает за пение в период ухаживания. Но, как мы обнаружили в нашем исчерпывающем обзоре, в человеческом мозге нет ничего даже отдаленно похожего.

Да, общий размер мозга мужчин примерно на 11% больше, чем у женщин, но, в отличие от некоторых певчих птиц, у мужчин или женщин нет непропорционально более крупных отдельных областей мозга. Размер мозга пропорционален размеру тел, и женский мозг отличается по размеру от мужского меньше, чем другие органы, такие как сердце, легкие и почки, которые у мужчин больше на 17-25%.

Ни одна отдельная область мозга не отличается у мужчин и женщин более чем на 1%, и даже эти крошечные различия не обнаруживаются постоянно среди географически или этнически разнообразных популяций.

Другие широко обсуждаемые половые различия мозга также объясняются размером, а не полом. К ним относятся соотношение серого вещества к белому веществу и соотношение связей между двумя полушариями мозга и внутри них. Оба этих показателя выше у людей с меньшим мозгом, вне зависимости от того, мужской он или женский.

Более того, недавние исследования полностью отвергли идею о том, что крошечная разница в связности между левым и правым полушариями на самом деле объясняет различия в поведении мужчин и женщин.

Концепция зомби

И все же «половой диморфизм» не умрет. Это концепция зомби, и ее последнее возрождение связано с искусственным интеллектом, который определяет, кому принадлежат данные сканирования мозга — мужчине или женщине.

Компьютеры могут делать это с точностью от 80% до 90%, правда, этот показатель снова падает до 60% (то есть ненамного лучше, чем подбрасывание монеты) при контроле размера головы. Еще больше настораживает то, что эти алгоритмы не работают между группами населения, такими как европейцы и китайцы. Такое несоответствие показывает, что у людей нет универсальных признаков, которые отличают мужской и женский мозг — в отличие от оленьих рогов.

Нейробиологи давно надеялись, что более масштабные исследования и более совершенные методы, наконец, откроют «настоящие» или межвидовые половые различия в мозге. Но правда в том, что чем больше исследований проводится, тем меньше подтверждаются половые отличия.

Этот провал — явный признак проблемы, известной как предвзятость публикации. Небольшие ранние исследования, в которых обнаруживались значительные половые отличия, публиковались чаще, чем те, что не обнаруживали разницы между мозгом мужчин и женщин.

Программное обеспечение против оборудования

Должно быть, мы делаем что-то важное, потому что наш вызов догме о половых отличиях мозга получил отпор с обоих концов академического спектра. С одной стороны нас называют «отрицателями науки» и высмеивают за политкорректность. С другой — отвергают защитники женского здоровья, которые считают, что мы недостаточно тщательно изучили женский мозг и нам следует активизировать поиски половых различий, чтобы лучше лечить доминирующие среди женщин расстройства, такие как депрессия и болезнь Альцгеймера.

Но нельзя отрицать фактические данные, накопленные за десятилетия, которые показывают, что половые различия в мозге крошечные и сводятся на нет гораздо большей вариативностью особенностей мозга отдельных людей в популяции. То же самое можно сказать и о большинстве поведенческих показателей.

Около десяти лет назад учителей призывали разделять мальчиков и девочек на уроках математики и английского на основании предполагаемых различий в обучении. К счастью, многие отказывались, аргументируя это тем, что диапазон способностей у мальчиков и у девочек всегда намного выше, чем у представителей каждого пола в группе.

Другими словами, пол — это очень неточный показатель того, какой типа мозга будет у человека. Каждый отдельный мозг представляет собой мозаику цепей, которые контролируют многие показатели мужественности и женственности, такие как эмоциональная выразительность, межличностный стиль, вербальные и аналитические рассуждения, сексуальность и саму гендерную идентичность.

Или, используя компьютерную аналогию, гендерное поведение возникает вследствие запуска разного программного обеспечения на одном и том же базовом оборудовании.

Отсутствие бинарных половых признаков в мозге также может быть связано с увеличением числа людей, которые считают себя небинарными, гомосексуальными, неконформными или трансгендерными. Независимо от того, какое влияние биологический пол оказывает непосредственно на схему человеческого мозга, этого явно недостаточно для объяснения многомерного поведения, которое мы относим к сложному феномену пола.

Человеческий мозг — это не «диморфный», а мономорфный орган — гораздо больше похожий на сердце, почки и легкие. А их, как вы могли заметить, можно весьма успешно пересаживать между мужчинами и женщинами.