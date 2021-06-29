Главная » Видео, Литература, Творчество

Островский Александр Николаевич. «Гроза». Аудиокнига

68 0

Катерина Кабанова замужем за слабовольным Тихоном, который находится под каблуком у властной матери, Кабанихи. Сестра мужа — легкомысленная Варвара — не испытывает к Катерине особой привязанности, но однажды провоцирует встречу Катерины и Бориса, в которого влюблена Катерина. Потеряв голову от любви, Катерина все же обнаруживает трусость и безволие Бориса, рассказывает все мужу и заканчивает жизнь самоубийством, утопившись в Волге.

——————————————————————————–
Genre/Subgenre: Аудиокниги/Спектакль
Возрастные ограничения: 12+

Действующие лица и исполнители:
Савел Прокофьевич Дикой — М. Жаров
Марфа Игнатьевна Кабанова — В.Н. Пашенная
Тихон Иванович Кабанов — В. Доронин
Катерина, его жена — Р. Нифонтова
Варвара — О. Хорькова
Кулигин — С. Маркушев
Шапкин, мещанин — Б. Сазонов
Феклуша, странница — Е. Шатрова
Глаша — девка в доме Кабановых — А. Щепкина
Барыня, полусумасшедшая — Е. Гоголева
Ваня Кудряш — Г. Сергеев
Пояснительный текст читает Е. Велихов
Постановка В. Пашенной и М. Гладкова
Музыка Р. Щедрина
Хор и оркестр под управлением А. Поппе и В. Потапейко.
Государственный академический Малый театр
Запись 1962 г.
Общее время звучания: 2 ч. 15 мин.
ИДДК, 2013

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KVWnH5pe0Qo
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сбои в Матрице: два Наполеона с разницей в 50 лет
Владимир Жириновский представил состав Правительства
«Снегурочка» — сказка о преображающей Любви
Стенограмма большой пресс-конференции Путина
Дискриминация мужчин в семейном праве
«Богатыри — не мы»: вклад руководителей РГО в мировую науку
Как решался вопрос: Быть или не быть Союзу?
Нефть – вывозить или перерабатывать

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru