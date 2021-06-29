Катерина Кабанова замужем за слабовольным Тихоном, который находится под каблуком у властной матери, Кабанихи. Сестра мужа — легкомысленная Варвара — не испытывает к Катерине особой привязанности, но однажды провоцирует встречу Катерины и Бориса, в которого влюблена Катерина. Потеряв голову от любви, Катерина все же обнаруживает трусость и безволие Бориса, рассказывает все мужу и заканчивает жизнь самоубийством, утопившись в Волге.

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Genre/Subgenre: Аудиокниги/Спектакль

Возрастные ограничения: 12+

Действующие лица и исполнители:

Савел Прокофьевич Дикой — М. Жаров

Марфа Игнатьевна Кабанова — В.Н. Пашенная

Тихон Иванович Кабанов — В. Доронин

Катерина, его жена — Р. Нифонтова

Варвара — О. Хорькова

Кулигин — С. Маркушев

Шапкин, мещанин — Б. Сазонов

Феклуша, странница — Е. Шатрова

Глаша — девка в доме Кабановых — А. Щепкина

Барыня, полусумасшедшая — Е. Гоголева

Ваня Кудряш — Г. Сергеев

Пояснительный текст читает Е. Велихов

Постановка В. Пашенной и М. Гладкова

Музыка Р. Щедрина

Хор и оркестр под управлением А. Поппе и В. Потапейко.

Государственный академический Малый театр

Запись 1962 г.

Общее время звучания: 2 ч. 15 мин.

ИДДК, 2013