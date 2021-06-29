Островский Александр Николаевич. «Гроза». Аудиокнига
Катерина Кабанова замужем за слабовольным Тихоном, который находится под каблуком у властной матери, Кабанихи. Сестра мужа — легкомысленная Варвара — не испытывает к Катерине особой привязанности, но однажды провоцирует встречу Катерины и Бориса, в которого влюблена Катерина. Потеряв голову от любви, Катерина все же обнаруживает трусость и безволие Бориса, рассказывает все мужу и заканчивает жизнь самоубийством, утопившись в Волге.
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Genre/Subgenre: Аудиокниги/Спектакль
Возрастные ограничения: 12+
Действующие лица и исполнители:
Савел Прокофьевич Дикой — М. Жаров
Марфа Игнатьевна Кабанова — В.Н. Пашенная
Тихон Иванович Кабанов — В. Доронин
Катерина, его жена — Р. Нифонтова
Варвара — О. Хорькова
Кулигин — С. Маркушев
Шапкин, мещанин — Б. Сазонов
Феклуша, странница — Е. Шатрова
Глаша — девка в доме Кабановых — А. Щепкина
Барыня, полусумасшедшая — Е. Гоголева
Ваня Кудряш — Г. Сергеев
Пояснительный текст читает Е. Велихов
Постановка В. Пашенной и М. Гладкова
Музыка Р. Щедрина
Хор и оркестр под управлением А. Поппе и В. Потапейко.
Государственный академический Малый театр
Запись 1962 г.
Общее время звучания: 2 ч. 15 мин.
ИДДК, 2013