«Что даёт им силы? Они не сдаются, кидаются на нас с голыми кулаками!»- Немецкие офицеры про русских
Что думали и говорили немецкие генералы и офицеры про русских солдат…
Выдержки из донесений, дневников и писем написанных немецкими офицерами и генералами в ходе Великой Отечественной войны. В этих выдержках офицеры Вермахта высказывают своё мнение о русских солдатах, с которыми им пришлось встретиться на полях сражений.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
00:01 Генерал Гюнтер Блюментритт: "… мы сильно недооценили русских…"
01:59 Генерал Курт Типельскирх : "Это был противник со стальной волей!"
02:24 Генерал Эвальд фон Клейст: "Русские превосходные войны…"
02:48 Дневник немецкого офицера: "Их трудно взять в плен, они не сдаются! Если нет оружия они идут на тебя с ножом или с голыми кулаками! Что даёт им силы?"
03:37 Дневник немецкого офицера 18 танковой армии Вермахта
03:59 Выдержки из дневника министра пропаганды Йозеф Геббельс: "… идут очень тяжелые и ожесточенные бои. О «прогулке» не может быть и речи."
05:15 Бои за Брестскую крепость, выдержка из немецкого рапорта: "…ожесточенные бои за крепость, большие потери…"
07:08 Майор Нойнхоф, командир немецкого батальона: "… атаковать наш батальон пятёркой бойцов быо чистейшим безумием!"
07:36 Немецкий офицер Эйке Миддельдорф: "…они могут всё перетерпеть, всё вынести и умереть в своём окопе, а это является важной предпосылкой для упорной и ожесточённой обороны"
08:31 Франц Гальдер, начальник генерального штаба сухопутных войск вермахта: "…они и не думают об отступлении…"
09:00 Генерал-лейтенант Вилли Райтель: "Война против Советской России- это крупнейшая ошибка нашего руководства!"
09:38 Полковник Динглер: "… почти четыре недели эти люди питались травой и листьями, но они вели ожесточенные бои до самого конца"
10:50 Командующий 6-й полевой армией Фридрих Паулюс: "Мы больше не говорим об иване пренебрежительно…"
12:22 Генерал Йоханесс Фриснер: "Советское командование становится всё более опытным"
12:53 Письмо Георга Шнелля: "Над многими стоят деревянные кресты…"
13:17 Адольф Гитлер: "Моим генералам следует учиться у русских!"
13:34 Генрих Гиммлер: "Русские – не обычные противники, мы так и не смогли понять их менталитет. Они отказывались капитулировать даже в самом безнадёжном положении"
14:00 Немецкий офицер Горбах: "Жизнь отдельного человека для них ничто, они ее презирают!"