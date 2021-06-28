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Финист – Ясный сокол. Телеспектакль по мотивам русской народной сказки (1969)

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Финист – Ясный сокол. Телеспектакль по мотивам русской народной сказки
Многих богатырей знала земля русская, и одним из них был пахарь Финист. Дружил он с вольным соколом, поэтому птица всегда предупреждала друга о надвигающейся опасности. За их дружбу и прозвали богатыря – Финист Ясный Сокол. Мы предлагаем юным телезрителям посмотреть телеспектакль, поставленный по мотивам русской народной сказки. О том, как девушка Марьюшка своей искренностью и крепкими чувствами освободила Ясного сокола из плена злой царицы.

Главная редакция литературно-драматических программ, 1969

Автор сценария – М. Коробельник
Режиссер – Галина Орлова
Оператор – В. Зивтынь
Актер – Тамара #Мурина (Марьюшка)
Актер – Нинель Терновская (Царица)
Актер – Юрий Лученко (Баба Яга)
Актер – Иван Каширин (Батюшка)
Актер – Олег Михайлов (Ясный сокол)

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UOzoHWmzL48
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