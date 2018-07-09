Сказка Финист-Ясный сокол.



Сказительница – Светлана



Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок!



“Теремок сказок” поведает русскую народную сказку «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ», а также в присказке раскроет некоторые образы, встречающиеся во многих славянских и арийских сказках, такие как превращение людей в птиц и путешествие в другие известные славянам миры. Сказ сопровождается яркими картинками на фоне классической музыки, будет интересен и взрослым и малышам. Использованы произведения П.И. Чайковского, А. Лядова, З. Антонова, В.А.Моцарта.



Быть Добру!



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Источник: www.youtube.com